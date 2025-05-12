القاهرة، في إطار جهود الدولة لدعم التحول الرقمي وبناء القدرات البشرية في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتعزيز جودة التعليم في مصر، تم توقيع مذكرة تفاهم بين المعهد القومي للاتصالات (NTI)، التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وجامعة السويدي – بوليتكنك مصر (SUTech)، وذلك على هامش فعاليات المؤتمر الدولي الثاني لأنظمة الذكاء الاصطناعي، البلوك تشين، وتكنولوجيا الاتصالات (ISBCom25). وتأتي هذه الاتفاقية في سياق حرص الجامعة على توسيع شراكاتها المؤسسية وتعزيز ريادتها في ربط التعليم العالي باحتياجات سوق العمل الرقمي المتطور.

ويأتي هذا التعاون امتدادًا لدور المعهد كبيت خبرة ومركز تميز وطني في مجال بناء الكوادر البشرية، حيث يسعى إلى ربط منظومة التعليم الأكاديمي باحتياجات الصناعة، من خلال توفير برامج تدريبية تخصصية تتماشى مع تطورات سوق العمل المحلي والدولي.

تهدف الاتفاقية إلى ترسيخ التعاون بين الجانبين في مجالات التدريب العملي، والإشراف البحثي، وتطوير البرامج الأكاديمية والمهنية، كما تتضمن تقديم دعم فني لإنشاء أكاديميات تدريبية داخل الجامعة بالتعاون مع شركات عالمية، وإطلاق مسابقات بحثية ومشروعات تخرج مشتركة، بالإضافة إلى الإشراف المشترك على الأبحاث والرسائل العلمية وتكوين فرق بحثية. ومن شأن هذا التعاون أن يسهم في إعداد جيل جديد من الطلاب المؤهلين في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وقد وقّع الاتفاقية كلا من الأستاذ الدكتور أحمد حسن يوسف، رئيس جامعة السويدي (SUTech) – بوليتكنك مصر، في مجال التكنولوجيا، والأستاذ الدكتور أحمد خطاب، مدير المعهد القومي للاتصالات (NTI)، وذلك بحضور لفيف من القيادات من الجانبين.

وفي هذا السياق، صرح الأستاذ الدكتور/ أحمد حسن يوسف، رئيس جامعة السويدي – (SUTech) بوليتكنك مصر، قائلًا "نحن سعداء بهذه الشراكة مع المعهد القومي للاتصالات، التي تمثل خطوة مهمة ضمن استراتيجيتنا لربط التعليم الأكاديمي بالتطبيق العملي. تُجسِّد هذه الاتفاقية التزام جامعة السويدي – (SU Tech) بوليتكنك مصر ، بتوفير بيئة تعليمية حديثة تُعزز من التعليم التطبيقي كركيزة لإعداد كوادر قادرة على مواكبة التطورات المتسارعة في مجالات التكنولوجيا. ومن خلال إتاحة فرص تدريبية عملية لطلابنا في تخصصات مثل الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، وإنترنت الأشياء، نُسهم في تعزيز جاهزيتهم لسوق العمل. وتماشياً مع رؤية الجامعة، نسعى إلى بناء جسور فعالة بين المؤسسات الأكاديمية والبحثية لتقديم تعليم يُواكب احتياجات الصناعة ويدعم الاقتصاد الرقمي في مصر."

وفي كلمته، أكد الأستاذ الدكتور/ أحمد خطاب، مدير المعهد القومي للاتصالات (NTI)، أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن استراتيجية المعهد لتعزيز الشراكات مع مؤسسات أكاديمية واعدة تسعى إلى تطوير منظومة التعليم في مصر، وعلى رأسها جامعة السويدي للتكنولوجيا – (SUTech) بوليتكنك مصر. وأوضح أن المعهد يسخر بنيته التحتية الحديثة، وخبراته الواسعة الممتدة لأكثر من 40 عامًا، لدعم الجامعات التكنولوجية في إعداد كوادر شابة قادرة على المنافسة في سوق العمل الرقمي، من خلال التدريب العملي في مجالات حيوية مثل الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الأنظمة المدمجة، وإنترنت الأشياء. كما أشار إلى أن المعهد قام بتأهيل عشرات الآلاف من الشباب ضمن مبادرات وطنية رائدة، مما يعزز من دوره كمحور رئيسي في بناء القدرات البشرية ودعم الاقتصاد الرقمي للدولة.

وفي سياق متصل، أكدت الأستاذة/ حنان الريحاني، الرئيس التنفيذي لشركة السويدي (EDTECH)، عن فخرها بالشراكات المستمرة التي تعقدها الجامعة مع الجامعات الأبرز حول العالم قائلة: "من خلال هذا التعاون، سيتمكن طلابنا من الاستفادة من دورات تأهيلية متخصصة في مجالات متقدمة مثل الحوسبة السحابية، DevOps، الأنظمة المدمجة، تكنولوجيا المحمول والألياف الضوئية، وتكنولوجيا الـAutomotive وAUTOSAR، إلى جانب فرص للإشراف الأكاديمي والمشاركة في مشروعات تخرج وورش عمل ومسابقات بحثية تدعم مسارهم المهني والبحثي، مما يساعدنا على إنشاء جيل جاهز لسد حاجة الصناعة في المجالات التكنولوجية فور تخرجهم".

عن المعهد القومي للاتصالات (NTI)

يُعد المعهد القومي للاتصالات (NTI)، التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مركز تميز وبيت خبرة وطني، تأسس عام 1983، ويؤدي دورًا محوريًا كمؤسسة تعليمية، بحثية، واستشارية في تنفيذ استراتيجيات الوزارة، وعلى رأسها إعداد الكوادر المؤهلة لدعم خطط التحول الرقمي في مصر، تماشيًا مع رؤية مصر 2030. ويقدم المعهد مجموعة من البرامج التدريبية الاحترافية والمبادرات القومية التي تهدف إلى بناء القدرات وتعزيز المهارات الرقمية.

يركز المعهد على التكامل بين الجانبين الأكاديمي والتطبيقي، من خلال توفير معامل متقدمة، وإقامة شراكات استراتيجية مع كبرى الشركات العالمية في مجالات متعددة تشمل الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، تطوير البرمجيات، الأنظمة المدمجة، والاتصالات، وغيرها. كما يسهم المعهد بفاعلية في سد الفجوة بين متطلبات سوق العمل وخريجي الجامعات، من خلال مبادرات تستهدف مختلف الفئات العمرية.

ويمتلك المعهد شبكة واسعة من الفروع ومراكز التدريب المنتشرة في مختلف المحافظات، مما يُعزز قدرته على الوصول إلى الكوادر البشرية وتأهيلها بشكل فعّال لسوق العمل محليًا وإقليميًا.

عن جامعة السويدي للتكنولوجيا (SUTech) – بوليتكنك مصر

تعد جامعة السويدي (SUTech) - بوليتكنيك مصر، في مجال التكنولوجيا - رائدة في التعليم العالي في مجال التكنولوجيا من خلال تلبية احتياجات التطور السريع فى التكنولوجيا. جامعة السويدي ، هي أول جامعة بوليتكنك بمصر، وتقدم شهادة البكالوريوس في تكنولوجيا الهندسة ( B.TECH) لمدة 4 سنوات بالإضافة إلى شهادات دولية مع كبرى الشركاء الأكاديميين.

تهدف جامعة السويدي للتكنولوجيا (SUTech) - بوليتكنيك مصر - إلى توفير تعليم عالي متميز من خلال التركيز على البرامج المعتمدة، المهارات التطبيقية، الخبرة العملية والتدريب على الصناعة. تمهد الجامعة الطريق للطلاب للتوظيف محليًا ودوليًا من خلال اتصالاتها الصناعية حيث إنها تساعدهم على اكتساب المهارات والخبرات العملية اللازمة.

تعاونت جامعة السويدي (SUTech) - بوليتكنيك مصر - مع جامعة أميتي فرع دبي، واحدة من أفضل الجامعات الخاصة متعددة التخصصات الرائدة في الهند حيث تقوم بتطبيق النموذج التعليمي الهندي الرائد في جميع أنحاء العالم والذي يعمل على تطوير التقنيات والمعايير المستخدمة في الاقتصاد الحديث اليوم.

عن مؤتمر ISBCom25

ويُعد ISBCom25 مؤتمرًا دوليًا متخصصًا ومنصة متعددة التخصصات تتيح للباحثين والعلماء والطلاب والخبراء من مختلف أنحاء العالم فرصة لتبادل نتائج الأبحاث، والتعاون الأكاديمي، واستكشاف أحدث التطورات في مجالات الذكاء الاصطناعي، البلوك تشين، وتكنولوجيا الاتصالات.

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