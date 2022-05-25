على هامش قمة الابتكار في السيارات الكهربائية “EVIS”

أبوظبي / وقعت مواصلات الإمارات خلال قمة الابتكار في المركبات الكهربائية (EVIS)، مذكرة تفاهم مشتركة مع شركة NEV للإستثمار في مركز أبوظبي الوطني للمعارض لتأسيس مشروع استثماري مشترك رسمياً بهدف تطوير وبناء وتسويق وتشغيل وإدارة مشروع مركبة الطاقة الجديدة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

المشروع المشترك هو منتج فرعي لتسريع مشروع مركبات الطاقة الجديدة في الإمارات العربية المتحدة، والذي يتكون من أربعة مكونات رئيسية: التجارة، والبنية التحتية، والبحث، والتطوير، فضلاً عن التصنيع.

بدأ المشروع لتمهيد الطريق لإنتاج المنتجات القابلة للكهربة في دولة الإمارات العربية المتحدة. كما أن هذا المشروع يتماشى مع استراتيجية "اصنع في الإمارات" و"مشروع 300 مليار"، وهي الاستراتيجية الصناعية لدولة الإمارات العربية المتحدة التي تهدف إلى زيادة مساهمة الصناعة التحويلية في الناتج الإقتصادي للدولة، بينما يُتوقع أيضاً أن تخلق فرص عمل وتوفر قوة عمل بالإضافة إلى تعزيز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية.

وقد شاركت كل من مواصلات الإمارات و NEV للإستثمار في قمة الابتكار في المركبات الكهربائية (EVIS) بصفة "عارض" حيث شاركت BYD Han (TBC) و Henrey Mini Tiger كمركبات الطاقة الجديدة الرئيسية في الظهور الأول لمركبات الطاقة الصينية الجديدة في الإمارات العربية المتحدة.

قامت كل من مواصلات الإمارات و NEV للإستثمار خلال القمة، بخلق شبكة عبر سلاسل الإمداد وتعزيز القيمة واستغلت فرصاً جديدة فيما يتعلق بتقنيات السيارات الكهربائية مع المؤسسات والشركات والمسؤولين الحكوميين المؤثرين ذات الصلة بالمركبات الكهربائية من جميع أنحاء العالم في جناحهم في EVIS.

وتم تنفيذ المناقشات المتعلقة ليس فقط بمركبات الطاقة الجديدة ولكن بمكونات البنية التحتية لــمركبات الطاقة الجديدة كذلك، مثل محطات الشحن السريع وخدمة ما بعد البيع وإنشاء مراكز لوجستية لقطع الغيار والإنترنت والكابلات الكهربائية والمزيد.

EVIS هي منصة الإطلاق لشركةNEV للإستثمار ومركبات الطاقة الصينية الجديدة المحتمل تقديمها إلى الإمارات العربية المتحدة. إن مستقبل NEV في دولة الإمارات العربية المتحدة متفائل، وهذه هي الخطوة الأولى نحو شراكة مستدامة طويلة الأجل بين الإمارات والصين حيث أن البلدين لديهما هدف مشترك في زيادة الابتكار الصناعي في مركبات الطاقة الجديدة.

مواصلات الإمارات هي شركة مساهمة عامة تأسست عام 1981 وتعمل الآن تحت مظلة هيئة الإمارات للاستثمار. على الرغم من أنها أكثر ما تعنى يمجال النقل المدرسي ، حققت الشركة نمواً كبيراً في الاستثمار وتنويعاً في الخدمات على مدار تاريخها البالغ 40 عاماً. اليوم ، يمكن للشركة أن تقدم لعملائها، من المؤسسات والأفراد، مجموعة من الخدمات بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، النقل وتأجير المركبات وصيانة السيارات.

NEV للاستثمار هي شركة استثمار جديدة لمركبات الطاقة بين المستثمرين الدوليين الاستراتيجيين وأصحاب المصلحة في الإمارات العربية المتحدة، وتهدف إلى إنشاء نظام بيئي شامل لمركبات الطاقة الجديدة في الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من خلال إدخال مركبات الطاقة الصينية الجديدة بما في ذلك التجارة والبحث والتطوير والبنية التحتية والتصنيع.

وصرحت فريال توكل، المدير التنفيذي بالإنابة لمواصلات الإمارات، أن الشركة فخورة بأن تكون جزءً من هذا التطور في صناعة السيارات والنقل في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقالت: “كانت "مواصلات الإمارات" رائدة في صناعة النقل في الإمارات العربية المتحدة لأكثر من أربعة عقود، وكشركة رائدة في هذا المجال، فمن المناسب أن نكون الآن في طليعة المشاركة في عصر السيارات الكهربائية الجديد هذا".

وأضافت: "نحن فخورون بمشاركة هذه الرحلة مع شركائنا من القطاعين الخاص والعام ونتطلع إلى لعب دور حيوي في ضمان أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة مرة أخرى من رواد المؤثرين فيه، على الصعيدين الإقليمي والدولي، عندما يتعلق الأمر بالتكنولوجيا الجديدة "،

كما أعرب ليو ، رئيس مجلس إدارة NEV، عن سعادته بالعرض الأول الرسمي لمركبات الطاقة الصينية الجديدة في EVIS وسعادته بالحدث ككل. وقال: "مع استمرار دولة الإمارات العربية المتحدة في إحراز تقدم كبير نحو أن تصبح رائدة عالميًا في قطاع الطاقة المتجددة، يسعدنا أن نكون لاعباً رئيسيًا في إنشاء صناعات مستقبلية من خلال الاستفادة من تقنيات الطاقة المتجددة الصينية الحالية وتعريفها على المستوى المحلي وفي الأسواق الإقليمية بالاشتراك مع مواصلات الإمارات.

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