تتضمن المرحلة الأولى من المشروع إجراء عمليات تدقيق لتقييم كفاءة استخدام الطاقة في جميع مرافق الرعاية الصحية التابعة لمجموعة M42 في دولة الإمارات بهدف تقليل بصمتها الكربونية

سيعمل الجانبان على مناقشة تطوير خارطة طريق لرقمنة البنية التحتية لـ M42 لتحسين الكفاءة التشغيلية وتعزيز راحة المرضى

اتفاقية التعاون ترسي معايير جديدة لاستدامة قطاع الرعاية الصحية من خلال منصة Siemens Xcelerator

أبوظبي، الإمارات: في إطار الجهود المبذولة لتعزيز مقومات الاستدامة والتميز التشغيلي في قطاع الرعاية الصحية، أعلنت M42، شركة الرعاية الصحية العالمية القائمة على التقنيات الحديثة ومقرها أبوظبي، اليوم عن توقيع اتفاقية تعاون مع شركة سيمنس لتعزيز كفاءة استخدام الطاقة في جميع مرافق الرعاية الصحية التابعة لها بدولة الإمارات.

وتعتبر إزالة الكربون من البنية التحتية جزءاً من نهج M42 المزدوج لتقليل الانبعاثات الكربونية واستخدام الحلول الصحية الوقائية المدعومة بالتكنولوجيا لتقليل عدد المرضى المحتاجين إلى زيارة هذه المرافق المستهلِكة للطاقة بكثافة.

وتتضمن المرحلة الأولى من المشروع إجراء عملية تدقيق شاملة لتقييم كفاءة الطاقة في جميع مرافق الرعاية الصحية التي تديرها M42 في جميع أرجاء دولة الإمارات، وتحديد الفرص السانحة لتحقيق وفورات كبيرة في تكاليف استخدام الطاقة، ودراسة الوسائل المتاحة لخفض الانبعاثات الكربونية.

وسيعمل الجانبان بموجب الاتفاقية على تعزيز الجهود لإحداث تأثير إيجابي في البيئة والمجتمع، ومناقشة وتطوير خارطة طريق تؤدي إلى رقمنة البنية التحتية لـ M42 بهدف تعزيز الكفاءة التشغيلية وتحسين راحة المرضى ومتخصصي الرعاية الصحية والموظفين في جميع مرافقها، فضلاً عن إرساء معايير جديدة لضمان استدامة قطاع الرعاية الصحية بالاستفادة من منصة Xcelerator التابعة لشركة سيمنس.

ووفقاً لعملية تدقيق أولية أُجريت في أواخر شهر نوفمبر الماضي، أشارت النتائج إلى إمكانية تحقيق وفورات كبيرة في تكاليف الطاقة في إحدى المرافق الصحية التابعة لمجموعة M42 من خلال تحديث أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC)، ودمج أنظمة إدارة المساحة ضمن محفظة Siemens Enlighted التي تعمل على تطبيق مركزية إدارة الطاقة في نظام إدارة المباني. ويأتي تبني هذه الحلول الموفرة للطاقة وتطبيقها في جميع المستشفيات والمرافق الصحية التابعة لـ M42 - وهي أكبر شبكة في الشرق الأوسط – ليقلص بشكل كبير من الانبعاثات الكربونية ويعزز الكفاءة التشغيلية.

وبحسب تقديرات المؤسسة الدولية غير الحكومية "هيلث كير وذ آوت هارم"، تشكل الانبعاثات الكربونية المباشرة الناتجة عن مرافق الرعاية الصحية (النطاق 1) نسبة 17% من إجمالي البصمة الكربونية للقطاع عالمياً. وتمثل الانبعاثات غير المباشرة الناتجة عن شراء الكهرباء والبخار والتبريد والتدفئة (النطاق 2) 12% أخرى.

وفي هذا الإطار، قال مارك ماكغورتي، رئيس العمليات التشغيلية للمجموعة في M42: "تعد M42 في طليعة شركات الرعاية الصحية المدعومة بالتكنولوجيا حيث نعمل على تكريس الأدوات المتطورة كالذكاء الاصطناعي وعلوم الجينوم لعلاج الناس، وليس المرضى فقط، والتركيز على الصحة، وليس على الرعاية الصحية فقط. إن تسخير التكنولوجيا ليس سوى جزء من استراتيجيتنا. ويأتي هذا التعاون مع شركة سيمنس ليمثل خطوة مهمة في رحلتنا نحو تحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050."

وأضاف: "لو كان قطاع الرعاية الصحية العالمي دولة، لكان خامس أكبر مساهم في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري على مستوى العالم. هذه الشراكة هي مجرد خطوة أولى وأدعو جميع مرافق الرعاية الصحية الأخرى للانضمام إلينا في هذا المسعى الحاسم المتمثل في إزالة الكربون من جميع عملياتها التشغيلية، وتمهيد الطريق نحو مستقبل أكثر استدامة لقطاع الصحة والكوكب".

من جهته، أعرب هيلموت فون شتروف، الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس في الشرق الأوسط ودولة الإمارات عن سعادته بهذه الشراكة قائلاً: "نحن فخورون بالشراكة مع M42 وكلنا ثقة بقدرتنا على تطوير خارطة طريق لتحسين الأداء وتعزيز راحة المرضى وكوادر الرعاية الصحية في جميع المرافق التابعة لها. ولا تقتصر أهمية هذه الشراكة على تحقيق وفورات في تكاليف استخدام الطاقة فحسب، بل تدعم أيضًا تعاوننا لوضع معيار جديد للاستدامة والتميز التشغيلي في قطاع الرعاية الصحية".

وتتعاون شركة سيمنس مع العديد من مزودي خدمات الرعاية الصحية حول العالم لتمكين مرافقها ومستشفياتها من تعزيز كفاءة أعمالها بالاعتماد على العمليات الذكية والمحسنة. وتتيح أنظمة المباني وبرامج التشغيل الآلي والأجهزة المتطورة التي تشكل جزءاً منSiemens Xcelerator ، وهي منصة أعمال رقمية مفتوحة مصممة لتسريع التحول الرقمي على نطاق أوسع، للمشغلين التحكم المركزي في آلاف نقاط البيانات مثل إمدادات الطاقة والحماية من الحرائق والتدفئة والتهوية وتكييف الهواء والإضاءة وضوابط الوصول، وتحسين راحة المرضى، وسلامة المرافق، والاستدامة.

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حول "M42"

M42 شركة رعاية صحية عالمية، مقرها أبوظبي، قائمة على التقنيات الحديثة؛ وتعمل في صدارة المساهمين في التقدُّم الطبي؛ وتسعى لإحداث تحوُّل في حياة المرضى بحلول سريرية مبتكرة قادرة على حلِّ أصعب التحديات التشخيصية والصحية الحرجة في العالم. وبتسخير الحلول المبتكرة والتقنيات الطبية الفريدة المرتكزة على البيانات، ومنها علم الجينوم والذكاء الاصطناعي، تقوم M42 بإحداث تحوُّل جذري في منظومة الرعاية الصحية التقليدية وتقدم أعلى مستوى من الرعاية الدقيقة والوقائية التي محورها المريض.

لدى M42 أكثر من 20 ألف موظف وأكثر من 450 مرفقًا طبيًا في 27 دولة حول العالم؛ وقد تأسست عام 2022 باندماج جي42 للرعاية الصحية ومبادلة للرعاية الصحية لتصبحM42 شركة رعاية صحية متكاملة، هي الأولى من نوعها، تجمع بين التقنيات الطبية الفريدة المرتكزة على البيانات وأحدث المرافق الطبية لتقديم رعاية عالمية المستوى.

نُبذة عن سيمنس

سيمنس أيه جي Siemens AG (برلين وميونخ) هي شركة تكنولوجية تركز بشكل رئيسي على القطاع الصناعي وحلول البنية التحتية والنقل والرعاية الصحية. تبتكر الشركة تقنيات ذات قيمة مضافة للعملاء من خلال المصانع الأكثر كفاءة في استخدام الموارد، وسلاسل التوريد المرنة، والمباني والشبكات الأكثر ذكاءً، ووسائل النقل النظيفة والأكثر راحة بالإضافة لحلول الرعاية الصحية المتقدمة. تعمل سيمنس على الدمج بين العالمين الواقعي والافتراضي لصالح عملائها والمجتمعات التي تعمل بها لتغيير الحياة اليومية لمليارات البشر حول العالم. تمتلك سيمنس غالبية أسهم شركة سيمنس هيلثينيرز المدرجة في البورصة والتي تعتبر من كبرى الشركات العالمية الرائدة في تقديم حلول تكنولوجيا الرعاية الصحية. بالإضافة إلى ذلك، تمتلك سيمنس نسبة غير حاكمة في أسهم سيمنس للطاقة، الشركة العالمية الرائدة في حلول نقل وتوليد الطاقة الكهربائية.

وخلال السنة المالية 2023 والمنتهية في 30 سبتمبر 2023، وصل إجمالي عائدات الشركة إلى 77.8 مليار يورو، بينما بلغ صافي دخلها 8.5 مليار يورو. ومع نهاية سبتمبر 2023، بلغ عدد موظفي شركة سيمنس نحو 320,000 موظف في جميع أنحاء العالم. لمزيد من المعلومات حول الشركة، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.siemens.com

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