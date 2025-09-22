حصلت وزارة الاقتصاد والتخطيط على شهادة LEED للمستوى البلاتيني في مجال تشغيل وصيانة المباني القائمة، لتكون بذلك أول وزارة في المملكة تحقق هذا الإنجاز المتميز. ويعكس ذلك الجهود الكبيرة التي تبذلها الوزارة في مجال الاستدامة والتميز التشغيلي، بالشراكة مع شركة أصول العقارية.

تُعد شهادة LEED إحدى أبرز الشهادات العالمية في تقييم المباني الخضراء، حيث يمنحها المجلس الأمريكي للأبنية الخضراء (USGBC) للمنشآت التي تطبق معايير دقيقة في مجالات كفاءة استهلاك الطاقة والمياه، تحسين جودة الهواء الداخلي، إدارة الموارد، وخفض الانبعاثات الكربونية.

كما يحمل هذا الإنجاز أهمية خاصة إذ تتولى وزارة الاقتصاد والتخطيط قيادة جهود المملكة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. ومن خلال تحقيقها لأعلى المعايير الدولية في العمليات المستدامة، مما يعزز مكانة المملكة في المحافل الدولية الخاصة بالاستدامة، ويتماشى بشكل مباشر مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

ويأتي حصول وزارة الاقتصاد والتخطيط على هذه الشهادة ليؤكد ريادتها في تبني الممارسات المستدامة، ودورها في تعزيز جودة الحياة والتزام الوزارة بتطبيق أعلى معايير الكفاءة والاستدامة في بيئة العمل الحكومية.