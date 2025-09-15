أبوظبي – أعلن مركز النقل المتكامل، التابع لدائرة البلديات والنقل، عن التشغيل التجريبي الأول من نوعه لمركبات التوصيل الذاتي بالتعاون مع شركة K2"" وشركة إي أم أكس (EMX)، الذراع اللوجستية لسفن إكس (7X)، في مدينة مصدر بأبوظبي، في خطوة رائدة نحو التوسع التدريجي للتشغيل التجاري الكامل على مستوى الإمارة، وذلك تحت إشراف مجلس الأنظمة الذكية ذاتية الحركة. وقد شهدت المبادرة إصدار أول لوحة أرقام رسمية لمركبة توصيل ذاتية القيادة في الإمارة.

تُعد مركبات "الأوتو ديلفري"، التي طورتها شركة "أوتوغو" التابعة لـ "K2"، من الحلول المتقدمة في مجال التوصيل الذاتي، حيث تعتمد على أحدث تقنيات التنقل الذكي المدعومة بالذكاء الاصطناعي. وتمتاز هذه المركبات بقدرتها على التحرك في شوارع المدن وتوصيل الطلبات بكفاءة عالية ودون أي تدخل بشري.

ويُشكّل تشغيلها التجريبي في مدينة مصدر محطة محورية تمهّد لانطلاقتها نحو خدمات تجارية أوسع في مختلف مناطق أبوظبي. ويأتي هذا التطور في إطار الدور التشريعي والتنظيمي الذي يضطلع به مركز النقل المتكامل في تنظيم قطاع المركبات ذاتية القيادة وأنشطة نقل البضائع في الإمارة.

كما تندرج هذه الخطوة ضمن الرؤية الاستراتيجية لإمارة أبوظبي التي تستهدف أن يعتمد 25% من إجمالي الرحلات على وسائل النقل الذكي بحلول عام 2040، وذلك بعد النجاحات الرائدة التي تحققت سابقًا من خلال تشغيل خدمات مركبات الأجرة ذاتية القيادة في بعض المناطق الرئيسية من الإمارة.

ويُعكس إدراج مركبات التوصيل الذاتي ضمن الإطار التنظيمي خطوة مهمة نحو تعزيز دور الخدمات اللوجستية الذكية على نطاق واسع، بما يسهم في دعم أهداف الاستدامة، والحد من الازدحام المروري والانبعاثات الكربونية، وتحسين تجربة المتعاملين في البيئات الحضرية.

وفي هذا السياق قال الدكتور عبد الله حمد الغفلي، المدير العام لمركز النقل المتكامل بالإنابة: "إطلاق التشغيل التجريبي لمركبات التوصيل الذاتي في مدينة مصدر يمثل خطوة محورية في مسيرة أبوظبي نحو بناء منظومة نقل ذكية ومستدامة تدعم رؤيتنا لمستقبل أكثر ابتكاراً وكفاءة. كما يعكس جاهزية أبوظبي لاعتماد أحدث الحلول العالمية وتطبيقها وفق أطر تنظيمية آمنة وموثوقة".

وأضاف "لا يُعد هذا المشروع مجرد تجربة تقنية، بل هو جزء من استراتيجية متكاملة تهدف إلى تعزيز دور الخدمات اللوجستية الذكية، وتوظيف التقنيات المتقدمة للحد من الانبعاثات والازدحام المروري، وتحسين جودة الحياة في المدن. ومن خلال شراكاتنا مع القطاعين العام والخاص، نعمل على تمكين نقل حضري مستدام يرسخ مكانة أبوظبي كوجهة عالمية رائدة في مجال النقل الذكي والابتكار."

من جانبه، قال طارق الواحدي، الرئيس التنفيذي لسفن إكس: "يمثّل إدراج مركبات التوصيل الذاتي ضمن الإطار التنظيمي في أبوظبي منعطفًا استراتيجيًا نحو الجيل القادم من المنظومات اللوجستية الذكية، ويسرنا أن نكون جزءًا فاعلًا من هذا التحوّل الطموح والذي نساهم فيه عبر منظومة متكاملة تمتد إلى حلول الميل الأخير التي تقدّمها ذراعنا اللوجستية إي أم أكس، مؤكدين التزامنا بترسيخ نموذج لوجستي أكثر سرعةً وأمانًا ومرونةً واستدامةً، يواكب طموحات دولة الإمارات ويجسّد أجندتها للتحوّل الرقمي واقتصاد المستقبل."

وفي أعقاب هذا الإنجاز التنظيمي، تعتزم شركة "أوتوغو" توسيع نطاق عملياتها خارج مدينة مصدر، لتشمل شركاء جدد ومناطق عامة أوسع، مع خطط لإطلاق التشغيل التجاري الكامل خلال الأشهر المقبلة.

نبذة عن مركز النقل المتكامل:

يُعد مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل الجهة التشريعية والتنظيمية والرقابية المسؤولة عن إدارة وتطوير قطاع النقل في إمارة أبوظبي، من خلال وضع السياسات والأطر التي تسهم في بناء منظومة تنقل ذكية وآمنة وشاملة، تدعم تطلعات الإمارة في أن تكون من بين المدن الأكثر تطورًا عالميًا.

ويتولى المركز الإشراف على جميع أنشطة النقل البري والبحري والجوي في الإمارة، بما يعزز تكامل المنظومة وتطورها بشكل يواكب النمو الحضري والسكاني. كما يعمل على توظيف أحدث أدوات التكنولوجيا وآليات الابتكار والاستدامة لتلبية متطلبات النقل المستقبلية، وتحسين جودة الحياة، وإعادة تعريف معايير الحياة الحضرية، من خلال دمج التقنيات المتقدمة وتعزيز ممارسات التنقل المستدام.

-انتهى-

#بياناتحكومية