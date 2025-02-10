في إطار جهود شركة اليابان الدولية للتبغ إيجيبت JTI المتواصلة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتنفيذ مشروعات تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية وتعزيز التكافل الاجتماعي في مختلف المحافظات، وقعت الشركة ومؤسسة مصر الخير اتفاقية تعاون تهدف إلى توفير مياه نظيفة وآمنة لـ 16,500 نسمة في قرى شبين الكوم بمحافظة المنوفية.

وشهد توقيع الاتفاقية كل من السفير الياباني بالقاهرة، فوميو ايواي، والسيد محمد موسى نائب محافظ المنوفية، والأستاذة ماريانا صليب، مدير عام شركة JTI في مصر، وأمل مبدّى رئيس قطاع تنمية الموارد بمؤسسة مصر الخير، إلى جانب عدد من الشخصيات البارزة.

ويهدف المشروع إلى تحسين الوصول إلى المياه النظيفة من خلال استبدال الأنابيب المائية التالفة في عدد من قرى شبين الكوم، مما يضمن توفير إمدادات مياه آمنة وصالحة للشرب للمجتمع المحلي. مما سيسهم بشكل كبير في تقليل المعاناة اليومية للسكان. كما يعمل المشروع على تحسين الصحة العامة في المنطقة، حيث يساعد الوصول إلى المياه النظيفة في الوقاية من الأمراض المنقولة عبر المياه غير الصالحة للشرب مثل التهاب الكبد والأمراض المائية الأخرى، مما يعزز رفاهية المجتمع بشكل عام.

وفي هذا السياق، أشاد السفير الياباني، فوميو ايواي، بجهود ودعم شركة اليابن الدولية للتبغ JTI لهذا المشروع الذي يعزز التعاون بين الشركة ومؤسسة مصر الخير في مجالات التنمية المستدامة، ويشكل نموذجًا يحتذى به في التعاون بين القطاعين الخاص والمجتمع المدني، مؤكدًا على أهمية المشاريع التي تسهم في رفاهية المجتمعات وفي تحقيق التنمية المستدامة في مصر.

وأشاد السيد محمد موسى، نائب محافظ المنوفية، خلال اللقاء، بالدور الرائد الذي تتبناه شركة اليابان الدولية للتبغ JTI في خدمة المجتمع المدني، من خلال مبادراتها الهادفة إلى تحسين جودة حياة المواطنين، وعلى رأسها مشروع توصيل مياه الشرب النظيفة لقرى ونواحي شبين الكوم.

وأكد موسى على أهمية روح التعاون والشراكة بين مختلف الأطراف، حيث تتجسد أركان هذه الشراكة في الحكومة ممثلة في محافظة المنوفية وهيئة الاستثمار، والقطاع الخاص ممثلًا في شركة JTI، إلى جانب مؤسسات المجتمع المدني متمثلة في مؤسسة مصر الخير، التي تلعب دورًا محوريًا في دعم التنمية المستدامة.

كما أثنى على جهود الشركة في خلق فرص العمل، وتعزيز الصادرات المصرية والمشاركة الفاعلة في العمل المجتمعي، بما يتماشى مع رؤية الدولة الاقتصادية، ويعكس التزام القطاع الخاص بدعم مسيرة التنمية الشاملة في مصر.

وبدورها صرحت ماريانا صليب، مدير عام شركة اليابان الدولية JTI في مصر: "نحن فخورون بالشراكة مع مؤسسة مصر الخير في هذا المشروع الهام الذي يساهم في تحسين حياة الآلاف من السكان، ويعكس التزامنا بالمسؤولية تجاه المجتمعات التي نعمل بها."

وأوضحت أن التنمية المجتمعية المستدامة تأتي على رأس أولويات الشركة، مما يضمن تحقيق تأثير طويل الأمد في تحسين حياة المواطنين في مصر وتعزيز قدرتهم على مواجهة التحديات اليومية.

واضافت المهندسة امل مبدي: "في خطوة تعكس أهمية الشراكة المجتمعية، وقعت مؤسسة مصر الخير وشركة اليابان الدولية للتبغ بروتوكول تعاون جديد. تهدف هذه الشراكة إلى تعزيز جهود التنمية المستدامة في مصر، من خلال تنفيذ مشاريع مشتركة تخدم المجتمع وتساهم في تحسين جودة حياة المواطنين. وتأتي هذه المبادرة في إطار إيمان الشركين بأهمية دور المجتمع المدني والقطاع الخاص في دعم المجتمع وتفعيل مبادئ المسؤولية المجتمعية"

نبذة عن شركة اليابان الدولية للتبغ (JTI)

شركة اليابان الدولية للتبغ (JTI) هي واحدة من الشركات الرائدة عالميًا في صناعة التبغ ومنتجات التدخين الإلكتروني، حيث تبيع منتجاتها في أكثر من 130 دولة. تمتلك الشركة عالميًا علامتي "وينستون" (Winston) التي تحتل المرتبة الثانية عالميًا بين علامات السجائر، و"كاميل" (Camel) خارج الولايات المتحدة. كما تشمل العلامات التجارية الأخرى العالمية "MEVIUS" و"LD". تُعتبر JTI أيضًا لاعبًا رئيسيًا في سوق التدخين الإلكتروني الدولي من خلال علامتها التجارية للتبغ المُسخن "Ploom" وعلامة السجائر الإلكترونية "Logic". يقع مقر الشركة الرئيسي في جنيف، سويسرا، وتوظف حوالي 46,000 شخص، وقد حصلت على جائزة "أفضل صاحب عمل عالمي" للسنة العاشرة على التوالي في عام 2024. JTI هي عضو في مجموعة شركات JT.

بدأت استثمارات الشركة في السوق المصري في عام 2013، ومن بين أشهر علاماتها التجارية في مصر "وينستون" و"كاميل" و"جولد كوست" و" معسل النخلة ".

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