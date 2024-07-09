(تورنتو، كندا): اختتم الوفد الأردني الممثل لبرنامج "Jordan Source" التابع لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، زيارته الرسمية إلى كندا بنجاح كبير. وكان الوفد الذي ترأسته الأمين العام للوزارة سميرة الزعبي، مندوبة عن وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، والذي ضم ممثلين عن الوزارة، بالإضافة إلى عدد من قادة الأعمال التكنولوجية من القطاع الخاص، قد زار كندا لتعزيز التقارب بين البلدين ضمن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، عبر تحديد الفرص المتاحة للتعاون والاستثمار والشراكة وتبادل المعرفة.

واستهل الوفد زيارته، بالمشاركة في مؤتمر ومعرض Collision للتكنولوجيا، الذي يعد الأسرع نمواً في قارة أمريكا الشمالية، والذي شهد في نسخة العام الجاري تواجد نحو 40 ألف مشارك و800 متحدث من الشخصيات البارزة والمؤثرة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ حيث اجتمع تحت سقفه المبتكرون والمهنيون من القطاع، إلى جانب أهم الشركات والجهات المعنية والزوار من جميع أنحاء العالم، للتواصل ومناقشة مستقبل صناعة التكنولوجيا العالمية.

واستكشافاً لفرص البحث والتعاون مع المؤسسات التعليمية كأحد أهداف الزيارة إلى كندا، فقد التقى الوفد مع عدد من ممثلي جامعة واترلو في مقرها؛ لمناقشة سبل تطوير تسويق التكنولوجيات الناشئة، فيما حظي الوفد لدى زيارته لمركز The Dais لأبحاث السياسة العامة والقيادة في جامعة تورنتو متروبوليتان، بفرصة الاطلاع على رؤى ومعلومات هامة ضمن عرض تقديمي متعمق في اجتماع مصغر.

وحرص الوفد الأردني طيلة مدة الزيارة على التواصل مع المهنيين من المغتربين الأردنيين؛ لتشجيعهم على لعب دور أكبر في تعزيز قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المحلي على نطاق عالمي، بالاستفادة من برنامج وتطبيق Jordan Changemakers الذي يعد بمثابة مركز يجمع هؤلاء المهنيين من أنحاء العالم، ويلهمهم ليكونوا صنّاعاً للتغيير الحقيقي في الأردن.

وأكدت أمين عام وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة سميرة الزعبي في حديث لها حول الزيارة، بأن الأردن غني بما يتمتع به من مواهب محلية وروح ريادة الأعمال، وبما يوفره من بيئة خصبة وحاضنة للشركات الناشئة والمؤسسات العالمية، الأمر الذي يبرهن عليه حجم الشركات المستثمرة في الأردن، والإنجازات المتميزة للمبتكرين والرياديين الأردنيين. واختتمت الزعبي بالقول: "سعداء بالالتزام تجاه تسليط الضوء على ما نمتلكه من مواهب وإمكانات والتعريف بها على مستوى المجتمع الدولي، بما يفتح المزيد من الآفاق."

وقد كلل الوفد زيارته إلى كندا باستضافة ملتقى "Gateway to MENA"، بالتنسيق مع الغرفة التجارية الكندية، بهدف تعزيز التعاون في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الأردن وكندا. وتضمن الملتقى الذي شارك به أكثر من 120 ضيفاً ممن مثلوا عدداً من شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المحلية والكندية، فعاليات عدة شملت حلقات نقاش، وجلسات حوارية، وعروض تقديمية، ركزت على أهمية الأردن كمركز رائد لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وعلى أهمية الشراكات الاستراتيجية بين الأردن وكندا.

وتعليقاً على هذا الشأن، قالت السفيرة الأردنية في كندا، صباح الرافعي: "ملتزمون بتعزيز العلاقات الاقتصادية والتكنولوجية بين الأردن وكندا. ويجسد ملتقى "Gateway to MENA" الرؤية المشتركة التي تجمع البلدين، كما أنه يسلط الضوء على إمكانات وآفاق التعاون في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات."

وتؤكد الزيارة الناجحة للوفد الأردني الممثل عن برنامج "Jordan Source" لكندا على التزام البرنامج بمهمته المتمثلة بجعل الأردن مركزاً مثالياً للاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتعهيد خدماتها، بينما تدل الجهود الدؤوبة لمواصلة استكشاف فرص التعاون وتبادل المعرفة المشتركة، على ريادة المملكة ضمن المشهد التكنولوجي في المنطقة.

نبذة حول برنامج "Jordan Source":

يُعنى برنامج "Jordan Source" والذي يجسد الرؤى الملهمة لصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله، بالترويج للأردن كوجهة للاستثمار في قطاع التكنولوجيا والرقمنة، حيث ينفذ المشروع تحت مظلة وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وبدعم مباشر من مكتب سمو ولي العهد ومجموعة البنك الدولي. ويهدف البرنامج إلى خلق منظومة استثمار تشاركية في قطاع التكنولوجيا والرقمنة لتسهيل رحلة المستثمر وتسليط الضوء على ما تزخر به المملكة من عوامل جذب ونجاح بما فيها المهنيين الشباب، والبيئة الاستثمارية الاستثنائية، والبنية التحتية القوية، والموارد ذات المستوى العالمي. ولمزيد من المعلومات حول البرنامج، يرجى زيارة الرابط: www.jordansource.com.

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