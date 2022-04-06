رأس الخيمة، الإمارات العربية المتحدة: حصلت بلدية رأس الخيمة على شهادة ISO50001 المرموقة تقديراً لأفضل الممارسات في إدارة الطاقة. و تسلم منذر محمد بن شكر مدير عام بلدية رأس الخيمة، الشهادة من قبل السيد مايكل ويبلر نائب الرئيس التنفيذي للمبيعات والتسويق والاتصال لشركة " تي يو في راينلاند"، وذلك في تكريم أقيم بحضور مدراء من الدائرة و مدراء قطاع كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، وفريق الطاقة بالبلدية.

تقر الشهادة بأنشطة إدارة الطاقة في بلدية رأس الخيمة مثل تحديث بعض مبانيها بالإضافة إلى توليد الطاقة المتجددة من تركيب اللوائح الشمسية على مواقف السيارات. وتعتبر الشهادة علامة فارقة نحو اعتماد جميع الجهات الحكومية في رأس الخيمة بمعيار ISO50001 في السنوات القادمة.

عند استلام الشهادة، صرح سعادة منذر محمد بن شكر مدير عام بلدية رأس الخيمة قائلاً: "هذا التكريم للبلدية هو الخطوة الأولى لتوسعة تحقيق شهادة ISO50001 لحكومة رأس الخيمة. إنها لحظة فخر لنا أن نكون الجهة الأولى الذي يتم اعتمادها لتحقيق هذا الهدف وأود أن أهنئ فريق الطاقة في البلدية على جهودهم".

وقال السيد ويبلر، نائب الرئيس التنفيذي لشركة تي يو في راينلاند: "ليس لدي أدنى شك أنه مع هذا الفريق الملتزم ؛ ستصبح بلدية رأس الخيمة معيارًا للجهات الموفرة للطاقة وبالنيابة عن تي يو في راينلاند، نود أن نعبر عن تضامننا مع جميع مبادراتكم في رحلتكم نحو تحقيق إنجازات مهمة".

يعد برنامج إدارة الطاقة جزءًا من استراتيجية رأس الخيمة لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة 2040، والتي تستهدف توفير نسبة 30٪ في الطاقة، و نسبة توفير 20٪ في المياه، و المساهمة بنسبة 20٪ للكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2040. وتدعم الاستراتيجية إلتزامات دولة الإمارات التي تخص تخفيف تغير المناخ وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

#بياناتحكومية

- انتهى -

عن بلدية رأس الخيمة وريم

تأسست بلدية رأس الخيمة في عام 1959 بموجب مرسوم أميري صادر عن صاحب السمو الشيخ صقر بن محمد القاسمي و منذ ذلك الحين تعمل على توفير بيئة مريحة يمكن للناس العيش والعمل فيها. تنسق ريم ، مكتب كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة ببلدية رأس الخيمة ، تنفيذ استراتيجية رأس الخيمة لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة 2040 ، التي تأسست تحت رعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى للإمارات العربية المتحدة وحاكم رأس الخيمة. تستهدف الاستراتيجية توفير 30٪ في الطاقة ، و 20٪ توفيرًا للمياه، و 20٪ توليدًا من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2040.

عن تي يو في راينلاند تأسست تي يو في راينلاند منذ ما يقرب من 015 عامًا ، وهي واحدة من الشركات الرائدة في العالم في تقديم خدمات الاختبار والفحص والاعتماد. يقوم خبراء تي يو في راينلاند المؤهلين تأهيلاً عالياً باختبار الأنظمة والمنتجات التقنية في جميع أنحاء العالم ، ويدعمون الابتكارات في مجال التكنولوجيا والأعمال ، ويدربون الأشخاص في العديد من المهن ويصدقون على أنظمة الإدارة وفقًا للمعايير الدولية. كشريك تقني للأعمال والوكالات الحكومية والمؤسسات ، توفر تي يو في راينلاند حاليًا مراقبة الجودة والسلامة في كل مجالات النشاط الاقتصادي والشخصي تقريبًا ، من صناعة الطاقة ، إلى الهندسة البيئية ، وهندسة السكك الحديدية ، وتكنولوجيا المعلومات ، إلى قطاع السلع الاستهلاكية.

للاستفسار الاعلامي و التواصل

قطاع كفاءة الطاقة و الطاقة المتجددة (ريـم)

نوره البقيشي noora.moosa@mun.rak.ae