الرياض، المملكة العربية السعودية: كرّمت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية السعودية (CST) شركة iot squared، التابعة لمجموعة stc الممكن الرقمي وصندوق الاستثمارات العامة (PIF)، تقديراً لابتكارها التنظيمي المتميز في حلول العمليات الذكية. يأتي هذا التكريم نظير جهود الشركة في تطوير حلول تقنية تعزز الكفاءة والسلامة في مختلف القطاعات، من خلال استخدام تقنية NarrowBand-Internet of Things (NB-IoT) لمراقبة الأصول وإدارتها، مع تقديم ابتكارات تسهم في معالجة الأصول الموقوفة.

كما يأتي هذا التكريم لمشاركة iot squared الفعالة في برنامج البيئة التنظيمية التجريبية للتقنيات الناشئة (ETRS)، الذي يهدف إلى تعزيز الابتكار والاستثمار في قطاعي الاتصالات والتقنية. وتعتمد حلول الشركة على الاتصال واسع النطاق منخفض الطاقة، مما يضمن نقل البيانات بشكل آمن وفعال، ويسهم في تعزيز الإنتاجية والاتصال عبر الصناعات المختلفة.

وفي إطار توسعها لتطوير حلولها الرقمية، وقّعت iot squared شراكة استراتيجية مع VIZZIO Technologies، بهدف دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة في مجالات الأمن وتخطيط المدن الذكية. وشملت هذه التقنيات أنظمة المراقبة الذكية، البث الحي 4D، وتحليلات الرؤية الذكية، مما يسهم في تطوير المدن الذكية وتعزيز الأمن الوطني والذكاء المؤسسي. ومن خلال هذه الاتفاقية، سيتم دمج تقنياتPOLYTRON المتطورة مع حلول iot squared، في خطوة جديدة نحو تسريع التحول الرقمي في المملكة.

جاء هذا التكريم والإعلان عن الشراكة على هامش مشاركة iot squared في مؤتمر LEAP 2025، الحدث التقني الأبرز عالميًا، والذي يُعَد منصة رائدة لاستعراض أحدث الابتكارات التقنية والتحولات الرقمية.

ويجسّد تكريم iot squared التزام مجموعة stc بتعزيز الابتكار الرقمي وترسيخ مكانة المملكة كمركز رائد عالميًا في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا.

-انتهى-

#بياناتحكومية