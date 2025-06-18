المنامة، البحرين : شارك سعادة السيد خالد إبراهيم حميدان محافظ مصرف البحرين المركزي، في الجلسة الافتتاحية النقاشية لمؤتمر بورصات دول مجلس التعاون الخليجي لبنك HSBC لعام 2025، المُقام خلال الفترة من 16 إلى 19 يونيو في لندن بالمملكة المتحدة، والتي جاءت تحت عنوان "القطاع المالي في البحرين: حركة إصلاح، ثقة في الأسواق، ونموٌ طموح قائم على الكوادر الموهوبة"، بمشاركة ممثلين عن بورصات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى جانب عددٍ من المسؤولين والمستثمرين الدوليين.

أدار الجلسة السيد جوزيف غريب، الرئيس التنفيذي لبنك HSBC في البحرين، حيث ناقش خلالها سعادة المحافظ الدور المحوري الذي لعبه المصرف في وضع إطار عمل لتعزيز الابتكار والارتقاء بمستوى الخدمات المالية في مملكة البحرين. وتطرق سعادته للسياسات التنظيمية التي استحدثها المصرف في سبيل تعزيز ثقة المؤسسات المالية الإقليمية والدولية، والتي أثمرت في استقطاب الاستثمارات الخارجية، بما يعزز من مؤشرات مملكة البحرين التنافسية ويرفد مسارات التنمية ويدعم النمو الاقتصادي. كما وأشار لضرورة التركيز على تنمية رأس المال البشري بما يتماشى مع المعايير العالمية، وينعكس إيجاباً على ازدهار أسواق المال المحلية.

وقد ضم الوفد البحريني كل من سعادة السيد خالد إبراهيم حميدان محافظ مصرف البحرين المركزي، إلى جانب السيد يوسف اليوسف رئيس مجلس إدارة بورصة البحرين، والشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين، والسيدة حصة السادة المدير التنفيذي للعمليات المصرفية المركزية والرقابة الاحترازية الكلية بمصرف البحرين المركزي، والسيد مبارك نبيل مطر الوكيل المساعد للعمليات المالية بوزارة المالية والاقتصاد الوطني.

وعلى هامش المؤتمر، اجتمع الوفد البحريني مع كبار مدراء الصناديق والأصول الدولية، وذلك بهدف توطيد العلاقات وزيادة الوعي بالفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة. ويُشكل هذا الحدث منصة لقاء تجمع بورصات دول مجلس التعاون الخليجي، بما يؤكد التزامها بتعزيز التعاون المشترك، وترسيخ الشراكة المثمرة، ودفع حركة نمو أسواق المال في المنطقة، الأمر الذي يُسهم في فتح آفاق استثمارية أوسع لأسواق رأس المال على المستوى الإقليمي.

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