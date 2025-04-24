المنامة – أعلن صندوق العمل (تمكين) عن تخريج الدفعة الثانية من القيادات النسائية المشاركة في برنامج "التطور التنفيذي للمرأة القيادية" الذي تم إطلاقه ضمن حزمة برامج تدريب القيادات التنفيذية البحرينية التي أطلقها سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري رئيس مجلس إدارة صندوق العمل بهدف تقديم فرص نوعية للكفاءات البحرينية. ويأتي هذا البرنامج بالتعاون مع جامعة إتش إي سي باريس (HEC Paris) بهدف تعزيز المهارات القيادية للكوادر البحرينية النسائية.

وشهدت الفعالية تخريج 27 من القيادات النسائية البحرينية كدفعة ثانية، ضمن برنامج تدريبي مكثف يستهدف تدريب 90 قائدة بحرينية، وقد شملت هذه الدفعة مشاركات من شركات في قطاعات متنوعة ومن مختلف الأحجام بما في ذلك شركات ناشئة وشركات صغيرة ومتوسطة، وشركات عائلية بالإضافة إلى المؤسسات الكبرى. وركز البرنامج على الأبحاث المتقدمة وأفضل الممارسات في مجال تنمية المهارات القيادية حيث تضمن مجموعةً من الجلسات حول كيفية التعامل مع البيئات القيادية المعقدة، ومهارات التأثير والإقناع، وتعزيز قدرات حل المشكلات، وتبني مفهوم القيادة القائمة على الأهداف.

وتم تقديم البرنامج بالتعاون مع جامعة إتش إي سي باريس (HEC Paris) وهي إحدى الجامعات الرائدة في مجال إدارة الأعمال وتتمتع بسمعة عالمية واسعة في مجال التعليم الإداري والبحث الأكاديمي، حيث يهدف لتزويد القيادات البحرينية النسائية بالمعرفة والمهارات اللازمة للتميّز في الأدوار القيادية في القطاع الخاص بالمملكة.

يتماشى هذا البرنامج مع أولويات تمكين الإستراتيجية للعام 2025 التي تتمثل في تعزيز مكانة وتنافسية المواطن البحريني في القطاع الخاص، وتزويد البحرينيين بالمهارات المناسبة للتطور الوظيفي في القطاع الخاص، إلى جانب منح الأولوية لنمو ورقمنة واستدامة المؤسسات ودعم النظام البيئي لتعزيز فعالية سوق العمل والقطاع الخاص.

نبذة حول صندوق العمل "تمكين"

صندوق العمل "تمكين" هيئة وطنية تأسست في عام 2006، بهدف الدفع قدمًا بعجلة النمو الاقتصادي في مملكة البحرين من خلال تعزيز مكانة القطاع الخاص كمحرك رئيس للنمو الاقتصادي في مملكة البحرين وذلك عبر دعم نمو وتطور المؤسسات، إلى جانب تطوير مهارات الأفراد البحرينيين وتعزيز فرصهم في التوظيف والتطور الوظيفي ليكونوا الخيار الأول والأمثل للتوظيف في سوق العمل.

ولتحقيق ذلك، تقدم تمكين مجموعة من البرامج والمبادرات التي تم تصميمها بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل، وبالاستناد إلى أولوياتها الإستراتيجية، ومبادرات الدعم الرئيسية التي تتضمن مبادرات دعم التوظيف، ودعم التطور الوظيفي، إلى جانب دعم المؤسسات.

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