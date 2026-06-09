دبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي وشركة Google اليوم عن إطلاق مبادرة "دبي على خريطتك: دليلك من أهلها"، وهي مبادرة تهدف إلى دعم قطاع المأكولات والمطاعم المحلي في أنحاء إمارة دبي. وفي إطار المبادرة، سيشارك المرشدون المحليون Local Guides، وهم مجموعة من المتطوعين الذين يساهمون بمراجعاتهم على خرائط Google، قوائمهم المفضلة لأفضل المطاعم والمقاهي في دبي، على أن يتبع ذلك تصويت مفتوح للجمهور بهدف تعزيز الإقبال على هذه الوجهات ودعم نمو الأعمال المحلية.

وقد تم إطلاق المبادرة خلال فعالية حصرية في "متحف الاتحاد" وذلك بحضور أحمد الروم المهيري، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين ورواد الأعمال في قطاع المأكولات والمشروبات وصنّاع المحتوى المؤثرين في مجال الطهي والمأكولات على مستوى المنطقة.

وتأتي مبادرة "دبي على خريطتك: دليلك من أهلها" كجزء من حملة "من دبي، ولأجل دبي"، وهي مبادرة مجتمعية أطلقتها دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي لدعم الأفراد والشركات والأفكار التي تشكّل ملامح الحياة اليومية في المدينة. وتشجع الحملة السكان والزوار وصناع المحتوى على استكشاف ودعم الشركات والمشاريع القائمة في دبي. ومن خلال دمج المبادرات الحالية وجهود الدعم تحت مظلة ورؤية مشتركة، تدعو الحملة الجميع لاختيار المنتجات والشركات المحلية، ومشاركة القصص الملهمة وراء المشاريع التي يحبونها، والمساهمة في بناء اقتصاد محلي أكثر ترابطاً.

وتعمل مبادرة "دبي على خريطتك" على تمكين مجتمع المرشدين المحليين في دبي لبناء قوائم مخصصة ومصنفة بحسب سمات معينة مباشرة على خرائط Google لتسليط الضوء على أسرار الطهي الأكثر تميزاً في أنحاء المدينة. ويُعد المرشدون المحليون بمثابة مستكشفين على خرائط Google، حيث يشاركون المراجعات والصور والإجابات حول الأماكن الموجودة على الخرائط، مما يساعد ملايين الأشخاص حول العالم في العثور على ما يحتاجونه واكتشاف تجارب جديدة.

وابتداءً من اليوم، يمكن للجميع استكشاف 11 قائمة منسقة من قِبل هؤلاء الخبراء والموجودة على البوابة الرسمية للحملة (MapyourDubai.com)، واستكشافها وزيارتها مباشرة من خلال حساباتهم الشخصية على خرائط Google، والتصويت لقوائم الطهي المفضلة لديهم. وسيفتح باب التصويت في 22 يونيو 2026 ويستمر حتى 6 يوليو 2026، حيث سيتم الاحتفاء بالمرشدين المحليين الفائزين عبر قنوات التواصل الاجتماعي الرسمية.

وتعليقًا على المبادرة، قال أنطوني نقاش، المدير العام لشركة Google في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "تساهم مبادرة "دبي على خريطتك" في تمكين مرشدي Google المحليين من تحويل معرفتهم الحقيقية بالمدينة إلى حركة مجتمعية مؤثرة. نحن نسعى إلى تمكين ودعم قطاع المشاريع الصغيرة والمحلية للأغذية والمشروبات من خلال تزويدهم بالأدوات الرقمية التي يحتاجونها للحفاظ على قدراتهم التنافسية، والوصول إلى مجتمعات وجماهير جديدة. ونحن ملتزمون تماماً، جنباً إلى جنب مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، بتقديم كل سبل دعم نمو قطاع المأكولات والمطاعم في المنطقة".

من جانبه، قال أحمد الروم المهيري، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة: "تعكس مبادرة "دبي على خريطتك" أحد أبرز عناصر تميز دبي القائمة على تنوع تجاربها وسكانها وخلفياتهم الثقافية، وتزداد تميزاً بفضل الشراكات التي تجمع هذه المكونات معاً. ومن خلال حملة "من دبي، ولأجل دبي" وبالتعاون مع Google، نواصل نهج دبي الراسخ في سرد القصص المجتمعية، بدءاً من مبادرة MyDubai# وصولاً إلى MyDubai Communities، حيث يؤدي المقيمون وصنّاع المحتوى والزوار دوراً فاعلاً في رسم صورة المدينة وسرد قصتها. كما تستند هذه المبادرة إلى تعاونات سابقة مع Google هدفت إلى إبراز ما تقدمه دبي من تجارب ومقومات فريدة عبر الاكتشاف الرقمي والمشاركة المجتمعية. وتمثل نموذجاً متميزاً لكيفية توظيف التعاون بين القطاعين العام والخاص، والمنصات الرقمية، وأصوات المجتمع المحلي لتحويل الاكتشاف إلى قيمة اقتصادية حقيقية للأعمال القائمة في دبي. ومن خلال تعزيز حضور المفاهيم المحلية والمطاعم والمقاهي والعلامات التجارية الناشئة، تسهم "دبي على خريطتك" في ترسيخ مكانة دبي كوجهة عالمية لفنون الطهي وأفضل مدينة للزيارة والعيش والعمل، إلى جانب دعم النمو المستدام والمرونة الاقتصادية بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33".

ولاستكشاف الوجهات المميزة والقوائم المختلفة، يمكن للسكان والزوار زيارة المنصة عبر الرابط: [MapyourDubai.com].

#بياناتحكومية