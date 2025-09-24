سعيد العطر:

الجدول الزمني للجائزة:

من 23 سبتمبر حتى 20 نوفمبر المقبل بدء استقبال المشاركات

من 21 نوفمبر حتى 4 ديسمبر المقبلين مراجعة الأفلام المتأهلة للمنافسة على الجائزة

من 10 حتى 15 ديسمبر المقبل التصويت العام على الأفلام العشرة المتأهلة للتصفيات لاختيار أفضل 5 أفلام

3 يناير المقبل الإعلان عن الأفلام الخمسة المتأهلة للمنافسة على الجائزة الكبرى

10 يناير المقبل عرض أفضل 5 أفلام شاركت في المنافسة

11 يناير المقبل الإعلان عن الفائز وتكريم المشاركين

شروط المشاركة:

أن يكون الفيلم مولداً باستخدام الذكاء الاصطناعي بحد أدنى بنسبة 70% وأن يكون إبداعياً وواقعياً

أن يتم استخدام أدوات ميزات الذكاء الاصطناعي التوليدي من Google Gemini من ضمنها Veo، Imagen، Flow وغيرها، أو الأدوات المبنية عليها، ويمكن استخدام برامج التحرير الأخرى لكن ليس لتوليد الفيديو.

من ضمنها وغيرها، أو الأدوات المبنية عليها، ويمكن استخدام برامج التحرير الأخرى لكن ليس لتوليد الفيديو. استقبال الأفلام بجميع اللغات على أن تتضمن جميع الأفلام المقدمة ترجمة باللغة الإنجليزية

المعايير:

السرد القصصي من خلال وضوح البنية السردية وتطور الشخصية والمشاهد الحوارية والرسالة

الإبداع والجماليات ممثلاً بأصالة الفكرة وجمالية تصميم المشهد والمؤثرات المولدة وفق أسلوب الذكاء الاصطناعي

دمج الذكاء الاصطناعي من خلال توليد الصور والأصوات والموسيقى والشخصيات والتحرير

التنفيذ الفني بمراعاة الحد الأدنى للدقة العالية الكاملة للعرض وأن يكون المزيج الصوتي واضحاً والتناغم بين الحوار وحركة فم الشخصية

الابتكار والالتزام بالشفافية في الكشف عن النماذج والأدوات المستخدمة وتجنّب المخرجات المتحيزة أو المسيئة أو المضللة

الفيلم يجب أن تتراوح مدته بين 7 إلى 10 دقائق

التقديم عبر موقع القمة: https://www.1billionsummit.com/ai-film-award

المشاركة في الجائزة مفتوحة للجميع من حول العالم

يجب على المشارك أن يكون له محتوى سابق ونشط على وسائل التواصل الاجتماعي

يجب تقديم المشاركة باسم شخص واحد فقط

حصر محتوى الفيلم بأحد الموضوعين الرئيسيين:

(إعادة صياغة المستقبل) من خلال قصص تستكشف ملامح المستقبل برؤية إيجابية

(الحياة السرية لكل شيء) من خلال سرد قصص لا نراها تتمحور حول كل شيء في الحياة ولم ترو بعد

الإمارات العربية المتحدة، دبي: أعلنت "قمة المليار متابع"، أكبر قمة عالمية في اقتصاد صناعة المحتوى، والتي ينظمها المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، وGoogle Gemini عن تفاصيل أكبر جائزة عالمية للأفلام المولدة بالذكاء الاصطناعي، وقيمتها مليون دولار.

وتهدف جائزة الأفلام المولدة بالذكاء الاصطناعي، وبنماذج Google Gemini، إلى دعم وتشجيع إنتاج أفلام ذات محتوى هادف باستخدام مختلف أدوات الذكاء الاصطناعي، ورفع الوعي بالرسائل الإنسانية التي يجب أن تحملها هذه الأفلام، إضافة إلى تعزيز القدرات الإبداعية والرؤية الجمالية والمهارات المتقدمة في دمج أدوات الذكاء الاصطناعي في إنتاج الأفلام، حيث باتت الأفلام القصيرة اليوم من أكثر الوسائل انتشاراً وأقدرها على إيصال الرسائل الهادفة والمؤثرة إلى الجمهور.

ويشارك في قمة المليار متابع 2026 أكثر من 400 متحدث يتجاوز عدد متابعيهم عبر منصات التواصل الاجتماعي 3 مليارات متابع، ومن المتوقع أن يحضر القمة أكثر من 30,000 زائر من أكثر من 140 دولة حول العالم، بما في ذلك ما يزيد على 15,000 صانع محتوى.

وتتفرد القمة بمشاركة كافة منصات التواصل الاجتماعي المعروفة، وتضم فعالياتها مجموعة واسعة من ورش العمل والفعاليات والمبادرات، منها جناح خاص بشركات صناعة المحتوى يدعم أهم 100 من الشركات الصغيرة والمتوسطة، وبرنامج "مسرعات المؤثرين" ضمن النسخة الثانية من برنامج "الاستثمار مع صناع المحتوى" والذي يهدف لاستثمار أكثر من 50 مليون درهم إماراتي لدعم صانعي المحتوى ليصبحوا من مؤسسي الأعمال.

وأعلنت القمة وGoogle Gemini خلال مؤتمر صحفي في مقر المؤثرين اليوم، عن تفاصيل جائزة الأفلام المولدة بالذكاء الاصطناعي حيث ستبدأ استقبال المشاركات في الجائزة من اليوم حتى 20 نوفمبر المقبل، كما تم الكشف عن معايير وشروط الجائزة والموضوعات الرئيسية التي تشملها الأفلام للمشاركة والمنافسة على الجائزة.

تمكين صناع المحتوى

وقال سعادة سعيد العطر، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للمشاريع الاستراتيجية، رئيس المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات: "تطورت قمة المليار متابع لتصبح فعالية عالمية مهمة تساهم في دعم المواهب وتنمية المهارات المتقدمة ودعم الاستثمار في اقتصاد صناعة المحتوى".

وأضاف خلال كلمته " دولة الإمارات تؤكد اليوم ريادتها عبر إطلاق هذه الجائزة في خطوة تعكس التزامها بترسيخ مكانتها كمركز عالمي للابتكار والتكنولوجيا، حيث تعتبر من أوائل الدول في هذا عندما أصبحت أول حكومة في العالم تعيّن وزيراً للذكاء الاصطناعي، واليوم تحتل الدولة المرتبة الثالثة عالمياً في استقطاب المواهب المتخصصة في هذا المجال، وحرصت الدولة على دمج الذكاء الاصطناعي في منظومتها التعليمية، حيث يُدرَّس كمادة أساسية من مرحلة الروضة وحتى الصف الثاني عشر، ما يعكس توجهها الاستراتيجي نحو بناء جيل يمتلك مهارات المستقبل".

وقال سعادته " إطلاق الجائزة يأتي في ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها صناعة السينما والإنتاج المرئي وصناعة المحتوى، واليوم لم يعد الإبداع حكراً على شركات الإنتاج الكبرى أو الميزانيات الضخمة، بل بات في متناول أي مبدع يمتلك جهازاً محمولاً وخيالاً خصباً، مؤكداً أن الذكاء الاصطناعي سيضاعف القدرات الإبداعية للبشرية، بما يتيح رواية المزيد من القصص، والوصول إلى جماهير أوسع، وإلهام مليارات الأشخاص حول العالم".

تعزيز الإبداع

وقال أنطوني نقاش، المدير العام التنفيذي لدى Google في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "نحن في Google نؤمن بأن الذكاء الاصطناعي يجب أن يعزز الإبداع ويدعم المُبدعين من حول العالم".

وأضاف: "نودّ أن يقدّم Google Gemini لكل صانع قصص طموح، بغض النظر عن ميزانيته أو المعدات المتاحة لديه، قوة نماذجنا المتقدمة لتحويل الأفكار إلى واقع. ويشمل ذلك Veo، نموذجنا المتطور لتوليد الفيديوهات، وImagen، لتوليد الصور، إلى جانب العديد من الأدوات والميزات الأخرى.. نحن سعيدون جداً لدعمنا لهذه الجائزة مع قمة المليار متابع، ونتطلع للإعلان عن الفيلم الفائز في شهر يناير".

شروط ومواعيد الجائزة

وتم الإعلان خلال المؤتمر الصحافي عن شروط المشاركة في الجائزة والتي تشمل: أن يكون 70% من الفيلم بحد أدنى مُنتجاً باستخدام أدوات ميزات الذكاء الاصطناعي التوليدي من Google Gemini من ضمنها Veo، Imagen، Flow وغيرها بالإضافة إلى الأدوات من مزودين آخرين والتي تقوم على تكنولوجيا Google Gemini، ويمكن استخدام أدوات وبرامج التحرير الأخرى، لكن ليس لتوليد الفيديو.

ومن الشروط أيضاً أن يكون الفيلم المشارك بالجائزة إبداعياً وواقعياً، ويتناول موضوعين رئيسيين يتمثلان في (إعادة صياغة المستقبل) من خلال قصص تستكشف ملامح المستقبل برؤية إيجابية، و(الحياة السرية لكل شيء) من خلال سرد قصص لا نراها تتمحور حول كل شيء في الحياة، ولم ترو بعد.

ويعتمد التحكيم في الجائزة على السرد القصصي والإبداع ودمج الذكاء الاصطناعي والتنفيذ والتوافق مع الموضوع لإيصال رسالة إنسانية.

وينبغي أن تتراوح مدة الفيلم بين 7 إلى 10 دقائق، وبإمكان الراغبين في المشاركة بالجائزة التقديم عبر موقع القمة: https://www.1billionsummit.com/ai-film-award، بشرط أن تكون المشاركة باسم شخص واحد فقط.

وتبدأ مرحلة مراجعة الأفلام المتأهلة للمنافسة على الجائزة، من 21 نوفمبر حتى 4 ديسمبر المقبلين.

وتنطلق في 10 ديسمبر المقبل مرحلة التصويت العام على الأفلام العشرة المتأهلة للتصفيات، وتنتهي في 15 ديسمبر وذلك لاختيار أفضل 5 أفلام منها.

وفي 3 يناير المقبل يتم الإعلان عن الأفلام الخمسة المتأهلة للمنافسة على الجائزة الكبرى، والتي سيتم عرضها ضمن فعاليات قمة المليار متابع يوم 10 يناير المقبل، ليتم الإعلان في اليوم التالي 11 يناير المقبل عن الفيلم الفائز بالجائزة الكبرى البالغة مليون دولار أمريكي.

وستكون المشاركة في الجائزة مفتوحة للجميع بشرط أن يكون المتقدم فاعلًا في مجال إنتاج المحتوى عبر منصات التواصل الاجتماعي، فيما يتم استقبال الأفلام بجميع اللغات على أن تتضمن جميع الأفلام المشاركة الترجمة إلى اللغة الإنجليزية.

معايير الفيلم المولد بالذكاء الاصطناعي

وتشمل المعايير التي حددتها قمة المليار متابع للأفلام المشاركة في الجائزة، معيار السرد القصصي، حيث يجب أن يتميز الفيلم ببنية سردية واضحة، مع الاهتمام بتطور الشخصية، والمشاهد الحوارية ووضوح الرسالة، وأن يكون المزيج الصوتي واضحاً دون تشويه، وأن يكون هناك تناغم مثالي بين الحوار وحركة فم الشخصية، وتصميم الصوت بما يتناغم مع المشهد، وأن يكون الإيقاع والتدفق مناسبين، وفصل الحوار والموسيقى والمؤثرات كمسارات صوتية منفصلة، ومراعاة استمرارية الصورة وانتقالات المشهد.

ويشمل معيار الابتكار والاستخدام الأخلاقي، الشفافية في الكشف عن النماذج والأدوات المستخدمة، وتجنّب المخرجات المتحيزة أو المسيئة أو المضللة، والالتزام بتقديم الملفات المفتوحة عند الطلب.

نبذة عن قمة المليار متابع

تهدف قمة المليار متابع، أكبر قمة عالمية في اقتصاد صناعة المحتوى، والتي ينظمها المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، للوصول إلى أكثر من مليار شخص حول العالم، كما تجمع نخبة من أبرز المؤثرين العالميين على مختلف منصات التواصل الاجتماعي.

وتهدف القمة إلى استكشاف دور الإعلام الجديد في إحداث تغييرات إيجابية في المجتمعات ودعم النمو الاقتصادي المستدام. وتشكّل القمة عنصراً أساسياً من التزام دولة الإمارات بدعم مجتمع صناع المحتوى.

وتوفر الدولة في هذا السياق مجموعة واسعة من خدمات دعم الأعمال، بالإضافة إلى بيئة آمنة ومتعددة الجنسيات تمتاز بشبكات اتصال عالمية.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: www.1billionsummit.com