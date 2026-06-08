الدوحة، قطر: نظّمت جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا اليوم العالمي للتوعية بإمكانية الوصول عبر مهرجانها السنوي للأفلام، مسلّطةً الضوء على أهمية الدمج في التعليم وضمان إتاحة الوصول للجميع بحضور الطلاب وأعضاء الهيئة التعليمية وأفراد من المجتمع المحلي.

ودُعي الحضور للتصويت لأفلامهم المفضلة والمشاركة في نقاشات حول إمكانية الوصول والاندماج في المجتمع. كما وفر البرنامج منصة للحوار، مع التركيز على أهمية خلق بيئات تعليمية واجتماعية تدعم التنوع وتعزّز القيم الإنسانية. وقد عُرضت مجموعة مختارة من الأفلام القصيرة التي تسلط الضوء على تجارب واقعية وقصص مُلهمة تعكس تقبّل الاختلاف وتعزز ثقافة التمكين والمساواة، مع توفير فرصة للجمهور للتفاعل والمشاركة في اختيار أفلامهم المفضلة.

وفي هذا السياق، صرّح الدكتور سالم بن ناصر النعيمي، رئيس جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، قائلاً: " في جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، نؤمن أن إمكانية الوصول هي جوهر مجتمع أكاديمي ناجح ومزدهر. يحتفل هذا المهرجان بغنى التنوع وأهمية الإتاحة، ويوفر مساحة للحوار والتفكير العميق. من خلال تسليط الضوء على التجارب والتحديات الواقعية، نمكّن طلابنا وأعضاء الهيئة الأكاديمية والإدارية من التعلم من بعضهم البعض، وتعزيز التعاطف، والمساهمة في بيئة جامعية يشعر فيها الجميع بالتقدير والدعم والتحفيز لتحقيق طموحاتهم. "

ومن خلال هذه المبادرة، تواصل الجامعة في تعزيز ثقافة تتمتع بالتفاهم والتعاطف. كما يبرز المهرجان التزام الجامعة بالتنوع والمسؤولية الاجتماعية والمواطنة العالمية، ويعزز ريادتها في مجال الدمج في التعليم على المستوى المحلي والدولي.

نبذة حول جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا:

أنشئت جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا بقرار أميري رقم 13 لسنة 2022، وهي أوّل جامعة وطنيّة تقدّم تعليماً أكاديمياً تطبيقيّاً وتقنياً ومهنياً في دولة قطر. توفر جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا أكثر من 70 برنامجاً تطبيقياً يشمل مؤهلات الماجيستير والبكالوريوس والدبلوم والشهادات. وتضمّ الجامعة خمس كليات هي: كليّة الأعمال، كليّة الحوسبة وتكنولوجيا المعلومات، كليّة الهندسة والتكنولوجيا، وكليّة العلوم الصحية، وكلية التعليم العام، إضافة إلى العديد من المراكز التدريبيّة المهنيّة الخاصة بالأفراد والشركات. تتميز الجامعة بمقاربتها التعليميّة المميّزة التي تضع الطلبة في صلب اهتماماتها، وبمرافقها التدريبيّة المتطوّرة والفريدة من نوعها. يعمل الأكاديميون في الجامعة والباحثون المتميزون على تطوير مهارات الطلبة، وتأهيلهم ليصبحوا كوادر متخصّصة تعمل على خدمة المجتمع ومختلف القطاعات، بما يحقّق أهداف التنمية البشريّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة في دولة قطر وعالمياً.

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