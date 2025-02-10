دبي، الإمارات العربية المتحدة: حقق فريق مركز حمدان للموهبة والابتكار المركز الأول في التصفيات الوطنية لمسابقة “فيرست ليجو ليج” (FLL)، التي أقيمت في إمارة دبي بفندق رافلز. وبهذا الفوز، تأهل الفريق لتمثيل دولة الإمارات العربية المتحدة في البطولة الدولية التي ستُقام في هيوستن، الولايات المتحدة الأمريكية خلال أبريل 2025.

وبهذه المناسبة هنّأ سعادة الدكتور خليفة السويدي مريم، المدير التنفيذي لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، الطلبة الفائزين بالمركز الأول في التصفيات الوطنية لمسابقة “فيرست ليجو ليج” (FLL)، مؤكداً أن هذا الإنجاز يعكس تميزهم وإبداعهم في مجالات العلوم والابتكار.

وقال: “لا شك أن مشاركة الطلبة في مثل هذه المسابقات تسهم في تطوير مهاراتهم العلمية والمعرفية، وتعزز روح المنافسةوالتميز لديهم، كما تساعد في إبراز مواهبهم على المستويين المحلي والعالمي. ويأتي هذا الإنجاز في إطار حرص مركزحمدان بن راشد آل مكتوم للموهبة والابتكار على دعم الطلبة الموهوبين، وصقل مهاراتهم، وتشجيع الابتكار، وتسليط الضوءعلى قدراتهم والاستفادة منها. نبارك لأبنائنا الطلبة هذا الفوز المستحق، كما نتقدم بالشكر والتقدير للقائمين على هذهالفعالية لجهودهم في إنجاحها وتحقيق أهدافها.”

وأشاد سعادته بالأداء المميز لطلبة مركز حمدان بن راشد آل مكتوم للموهبة والابتكار في المنافسات المحلية والوطنية هذا العام والنتائج المشرفة التي حققوها في الدورات السابقة للبطولة على المستوى المحلي والوطني والعالمي.

يذكر أن المسابقة تستهدف الطلبة الموهوبون من المتميزين في مجال الروبوت في مركز حمدان بن راشد آل مكتوم للموهبة والإبداع. ويتمكن المشاركون في فيرست ليج ليجو من اكتساب خبرات حقيقية تساعدهم في حل المشكلات من خلال برنامج روبوتات عالمي موجه، مما يساعد الطلاب والمعلمين من بناء مستقبل أفضل. وتهدف فيرست ليجو ليج إلى بناء الثقة وتنمية معارفهم وتطوير عادات التعلم وتشجيعهم على التجربة وتنمية مهاراتهم في االتفكير النقدي والبرمجة والتصميم من خلال التدريب العملي في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والروبوتات.

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