أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: يتقدم سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي لعاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، بأحر التهاني إلى حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة واللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، بمناسبة قرار مجموعة العمل المالي (FATF) إزالة دولة الإمارات العربية المتحدة من قائمة الدول الخاضعة للعناية الواجبة المعززة بسبب المخاوف المتعلقة بمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

ويعد قرار مجموعة العمل المالي بمثابة شهادة على التقدم الملحوظ الذي حققته دولة الإمارات على مدى العامين الماضيين في اتخاذ التدابير اللازمة مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

ويلتزم سوق أبوظبي العالمي بمواصلة تعاونه مع المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وكافة الجهات والدوائر المعنية في تعزيز إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لديه، والمواءمة مع مبادرات تقييم المخاطر الوطنية في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويهدف هذا التعاون إلى حماية سلامة النظام المالي في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال تعزيز السياسات والإجراءات والضوابط لإدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل فعال.

نبذة عن سوق أبوظبي العالمي

سوق أبوظبي العالمي ، هو المركز المالي الدولي لعاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة . فقد ساهم سوق أبوظبي العالمي منذ افتتاحه في 21 أكتوبر 2015 ، في ترسيخ مكانة إمارة أبوظبي كمركز مالي رائد ومقر متميز لممارسة الأعمال ، كما يشكل حلقة وصل إستراتيجية بين الاقتصادات المتنامية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا وكافة أنحاء العالم .

يتولى سوق أبوظبي العالمي مهمة حوكمة جزيرة الماريه وجزيرة الريم التي تشمل المنطقة المالية الحرة لإمارة أبوظبي ، ويعمل سوق أبوظبي العالمي ضمن إطار تنظيمي دولي قائم على التطبيق المباشر لقانون العموم الإنجليزي .

صُنف سوق أبوظبي العالمي كواحد من أبرز المراكز المالية الدولية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا ، كما تم اختياره كأكبر مركز للتكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا . بوصفه أحد أكثر المراكز المالية تطوراً وشمولاً في العالم حيث يوفر سوق أبوظبي العالمي بيئة عمل متطورة وشاملة تجتذب المؤسسات المالية وغير المالية العالمية ، ويتيح سوق أبوظبي العالمي لكافة الكيانات العاملة في السوق الإستفادة من خصائص الشمول ، والتطور ، والتنوع بين سوق أبوظبي العالمي والأسواق العالمية الأخرى .

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