دبي، الإمارات العربية المتحدة- أعلنت EQARCOM، المنصة الرقمية المتخصصة في تكنولوجيا العقارات ومقرها دولة الإمارات، عن توقيع اتفاقية تعاون استراتيجية مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الدورة 21 من معرض العقارات الدولي، والذي استضافه مركز دبي التجاري العالمي يوم 14 أبريل 2025. ويشكّل هذا التعاون خطوة نوعية على طريق تسريع وتيرة التحوّل الرقمي في قطاع العقارات بدبي.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز العمل المشترك بين الجهتين لترسيخ مبدأ الشفافية والامتثال التنظيمي، من خلال تمكين التكامل بين البيانات وأتمتة عمليات التأجير، إضافة إلى تحسين تجربة المستأجرين والمالكين اعتماداً على أفضل الحلول الرقمية المتطورة.

وتتضمن الاتفاقية دمج منصة EQARCOM مع أنظمة دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بما في ذلك نظام إيجاري، كما تتيح للمنصة إمكانية الوصول إلى بيانات السوق لمساعدة الملّاك في تسهيل إجراءات التأجير وتقديم تجربة متكاملة قائمة على البيانات وفق أعلى معايير الامتثال.

وقد جرى توقيعها في مركز دبي التجاري العالمي بحضور سلطان الغُرير، الرئيس التنفيذي لمنصة EQARCOM للحلول العقارية، وماجد المري، المدير التنفيذي لقطاع التسجيل العقاري في دائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وتعليقاً على هذا الموضوع، صرّح عباس حياة، المدير العام لمنصة EQARCOM: "لا تقتصر أهمية هذه التعاون على منصتنا فحسب، فهي تشكّل أيضاً محطة محورية لدفع مسيرة التحول الرقمي على مستوى القطاع العقاري في دبي. وبفضل الدعم الذي نتوقعه من دائرة الأراضي والأملاك في دبي، يمكننا أن نوفّر لأصحاب العقارات الأدوات التي تمكّنهم من تقديم تجارب تأجير أكثر سرعة وذكاء وشفافية".

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: eqarcom.ae.

نبذة حول منصة عقاركم EQARCOM

تساعد "عقاركم" EQARCOM، المنصة الرقمية المتخصصة في تكنولوجيا العقارات ومقرها دولة الإمارات، مُلّاك العقارات على إعادة تعريف تجربة المستأجر من خلال حلول تكنولوجية مبتكرة لإدارة تأجير العقارات وصيانتها. وحيث تقدم "عقاركم" EQARCOM خدماتها للمُلّاك ومديري العقارات ومُقدّمي الخدمات والسكان، من خلال أدوات فعّالة ومُصمّمة خصيصًا تتجاوز الأنظمة التقليدية، مُبسّطةً بذلك عمليات التأجير والخدمات السكنية والصيانة، ومُحسّنةً تجربة المعيشة الشاملة.

نبذة حول مجموعة الغُرير

تُعد مجموعة الغُرير واحدة من كبرى الشركات التجارية العائلية التي تقدم أعمالاً متنوعة في الشرق الأوسط، وتشمل أنشطتها خمسة قطاعات استراتيجية مختلفة، وهي الأغذية والنقل والمشاريع والبنية التحتية وإدارة الأصول. تأسست مجموعة الغُرير عام 1960 بصفتها شركة تجارية صغيرة، وكانت إحدى الركائز الأولى في قطاع الصناعة والتجارة أثناء نهوض دولة الإمارات. وأصبح اسم المجموعة، بتاريخها العريق الحافل بالابتكار وريادة الأعمال، مرادفاً لإرث الدولة ونهضتها ورؤيتها ومكانتها المرموقة.

ويقع المقر الرئيسي للشركة في إمارة دبي، وتمتد أنشطتها المتنوعة لتشمل أكثر من 50 دولةً حول العالم ويعمل فيها قرابة 28 ألف شخص. كما تواصل الشركة حفاظها على إرثها العريق الذي يعود إلى أكثر من ستة عقود من خلال هدفها المتمثل في "السعي نحو الأفضل"، حيث تكرّس جهودها لإحداث تغييرٍ هادف ومستدام في المجتمعات التي تعمل فيها.

للاستفسارات الصحفية:

إنديرا كاسيفا | وكالة تيش تاش للعلاقات العامة

indira@tishtash.com

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