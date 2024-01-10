• الخدمة الرقمية الجديدة تمكّن العملاء من التداول في الأسهم المحلية والدولية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية من خلال تطبيق الهاتف المتحرك + EI

• عرض تمهيدي خاص يسمح للعملاء بالتداول من دون رسوم في الفترة بين 1 يناير ولغاية 31 مارس 2024

دبي: أعلن "الإمارات الإسلامي"، إحدى المؤسسات المالية الإسلامية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن إطلاق منصة رقمية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لتداول الثروات والأسهم عبر تطبيقه للهاتف المحمول (+ EI)، ليصبح بذلك أول مصرف من نوعه في الدولة يقدم هذه الميزة لعملائه. وتتيح المنصة للعملاء إدارة استثماراتهم بسهولة من خلال التداول في الأسهم المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في الأسواق المحلية والدولية، مع توفير رؤية كاملة وشاملة لإجمالي المحفظة الاستثمارية لدى المصرف.

وتم دمج المنصة بسلاسة في تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف المتحرك، مما يتيح للعملاء المشاركة بسهولة في أنشطة الاستثمار والتداول، وكل ذلك ضمن التطبيق ذاته الذي يلبي احتياجاتهم المصرفية اليومية.

وكعرض تمهيدي خاص، سيتمكن العملاء الذين يستخدمون منصة الثروات الرقمية من التداول في الأسهم بدون عمولات في الفترة من 1 يناير ولغاية 31 مارس 2024.

كما يمكن للعملاء استخدام المنصة لتتبع تحديثات السوق المتعلقة بمحافظهم الاستثمارية، بالإضافة إلى الاطلاع على المستجدات اليومية لحركة السوق المالية. وتوفر المنصة أيضاً أدوات استثمارية متعددة مع رسوم بيانية تاريخية وفورية وتحليلات فنية، إلى جانب الوصول إلى تقييمات المحللين المستقلين والبيانات المهمة حول إجماع السوق.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للعملاء أيضاً إنشاء قوائم مراقبة متعددة لمتابعة الأسهم وتتبع الأوراق المالية المفضلة لديهم . وتوفر المنصة إمكانية الوصول إلى أداة لفحص الأسهم لتلبي احتياجات المستثمرين الذين يتطلعون إلى استكشاف فرص الاستثمار بناءً على البلد، والقطاعات، وأهداف المحللين، وعائد الأرباح، وغيرها من المؤشرات الأخرى.

وبهذه المناسبة قال محمد الهادي، الرئيس التنفيذي بالإنابة للخدمات المصرفية للتجزئة وإدارة الثروات في "الإمارات الإسلامي": "يحرص ’الإمارات الإسلامي‘ دوماً على تعزيز عروضه الرقمية المقدمة للعملاء. وتتماشى منصة الثروات الرقمية الجديدة مع مساعينا لنكون المصرف الإسلامي الأكثر ابتكاراً بالنسبة لعملائنا وموظفينا والمجتمعات التي نعمل فيها. كما تنسجم المنصة مع نهج المصرف الذي يركز على الخدمات الرقمية والذي سرعان ما اكتسب زخماً كبيراً على مر السنين. وفي ضوء تركيزنا الكبير على تحقيق رضا العملاء في كل ما نقوم به، نبقى ملتزمين بدفع عجلة الابتكار وتعزيز النمو في مجال التمويل والخدمات المصرفية الإسلامية".

ومن جانبه قال سيد محمد عمير، رئيس إدارة الثروات في "الإمارات الإسلامي": "يواصل ’الإمارات الإسلامي‘ تحقيق الريادة على صعيد قيادة الابتكار المصرفي الرقمي ضمن قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية، حيث يوفر لعملائنا الحلول الأفضل في فئتها من خلال قنواتنا المصرفية الرقمية. ونفخر بكوننا أول مصرف إسلامي في دولة الإمارات العربية المتحدة يقدم خدمة مبتكرة مثل منصة الثروات الرقمية عر تطبيق الهاتف المتحرك، مما يجعله منصة شاملة ومتكاملة تلبي مختلف الاحتياجات المصرفية اليومية ومتطلبات إدارة الثروات للعملاء".

#بياناتحكومية

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نبذة عن "الإمارات الإسلامي":

يعد "الإمارات الإسلامي"، المدرج في سوق دبي المالي تحت الرمز (DFM:EIB) والتابع لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، أحد المصارف الأسرع نمواً في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد أثبت "الإمارات الإسلامي" الذي تأسس في عام 2004 تحت اسم "مصرف الإمارات الإسلامي" جدارته كلاعب رئيسي في قطاع الخدمات المالية الزاخر بالمنافسة في الدولة.

يقدم "الإمارات الإسلامي" لمتعامليه مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، تشمل الخدمات المصرفية للأفراد والأعمال والشركات عبر شبكة تضم 42 فرعاً و211 جهاز صراف آلي منتشرة في جميع أنحاء الدولة. وفي مجال الخدمات المصرفية الإلكترونية وعبر الهاتف المتحرّك، الذي يشهد نمواً متسارعاً، يعتبر "الإمارات الإسلامي" رائد الابتكار في هذا الميدان، فهو أول مصرف إسلامي يقوم بإطلاق تطبيق للخدمات المصرفية على الهاتف المتحرّك، ويقدم خدمة الدفع السريع "آبل باي" في دولة الإمارات العربية المتحدة، علاوة على إطلاق خدمة المحادثات المصرفية للمتعاملين عبر تطبيق "واتساب".

ويشار إلى أن الإمارات الإسلامي لايزال يتلقى الجوائز التقديرية العالمية ع نبذة عن "الإمارات الإسلامي":

يعد "الإمارات الإسلامي"، المدرج في سوق دبي المالي تحت الرمز (DFM:EIB) والتابع لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، أحد المصارف الأسرع نمواً في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد أثبت "الإمارات الإسلامي" الذي تأسس في عام 2004 تحت اسم "مصرف الإمارات الإسلامي" جدارته كلاعب رئيسي في قطاع الخدمات المالية الزاخر بالمنافسة في الدولة.

يقدم "الإمارات الإسلامي" لمتعامليه مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، تشمل الخدمات المصرفية للأفراد والأعمال والشركات عبر شبكة تضم 41 فرعاً و206 جهاز صراف آلي منتشرة في جميع أنحاء الدولة. وفي مجال الخدمات المصرفية الإلكترونية وعبر الهاتف المتحرّك، الذي يشهد نمواً متسارعاً، يعتبر "الإمارات الإسلامي" رائد الابتكار في هذا الميدان، فهو أول مصرف إسلامي يقوم بإطلاق تطبيق للخدمات المصرفية على الهاتف المتحرّك، ويقدم خدمة الدفع السريع "آبل باي" في دولة الإمارات العربية المتحدة، علاوة على إطلاق خدمة المحادثات المصرفية للمتعاملين عبر تطبيق "واتساب".

ويشار إلى أن الإمارات الإسلامي لايزال يتلقى الجوائز التقديرية العالمية على أدائه المالي القوي والتزامه بتحقيق الامتياز في الخدمة والابتكار في المنتجات والخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. فقد حصد المصرف الجائزة المرموقة "أفضل مصرف إسلامي لتجربة المتعاملين في دولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2020" خلال حفل توزيع "جوائز التمويل الإسلامي 2021" التي تقدمها مجلة "وورلد فاينانس"، كما حصل المصرف على جائزة "أفضل ابتكار رقمي في قطاع الصيرفة الإسلامية" خلال قمة وحفل توزيع جوائز "إم إي إيه فاينانس للتكنولوجيا المالية والمصرفية" وذلك تقديراً لالتزامه تجاه الرقمنة والخدمات المتميزة، علاوة على ذلك، نال المصرف جائزة "أفضل بطاقة ائتمانية في دولة الإمارات العربية المتحدة" عن بطاقة "سكاي واردز بلاك الائتمانية من الإمارات الإسلامي"، إضافةً إلى حصول المصرف على جائزة "أفضل بطاقة ائتمانية" عن بطاقته "إماراتي فيزا سيغنتشر " وذلك خلال حفل توزيع جوائز مجلة "إنترناشيونال فاينانس 2021".

لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

أمينة الزرعوني

مديرة العلاقات العامة- الإمارات الإسلامي

البريد الإلكتروني: AminaAlZarooni@emiratesislamic.ae

دانايشا جولاباني

شركة أصداء بي سي دبليو، دبي

بريد الكتروني: Danaisha.Gulabani@bcw-global.com

