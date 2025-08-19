دبي: وقعت وزارة الموارد البشرية والتوطين في دولة الإمارات مذكرة تفاهم مع منصة "e& money"، ذراع التكنولوجيا المالية في مجموعة "إي آند"، بهدف تقديم خدمات حماية الأجور عبر منصة "e& money". وستتيح هذه الخدمات للأفراد إدارة ودفع أجور العمالة المساعدة كمرحلة أولى بما يتوافق مع التشريعات واللوائح التنظيمية المعمول بها.

ويسعى تطبيق "e& money" إلى تسهيل عملية السداد المالي والحد من الاعتماد على النقد ودعم توجه دولة الإمارات نحو اقتصاد غير نقدي، وذلك من خلال الاستفادة من البنية التقنية المتقدمة لوزارة الموارد البشرية والتوطين، بما يحقق فائدة مشتركة لأصحاب العمل والعمالة المساعدة على حد سواء.

وقالت سعادة دلال الشحي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع حماية العمل في وزارة الموارد البشرية والتوطين بالإنابة: "يعكس هذا التعاون التزام الوزارة المستمر بحماية حقوق العمالة في الدولة حيث يوسع التعاون مع "e& money" قنوات خدمات حماية الأجور والذي يغطي في المرحلة الأولى العمالة المساعدة ضمن نطاق تغطية نظام تحويل الاجور لفئة العمالة المساعدة وفقاً للتشريعات السارية والمنظمة بشأنه ، وهو ما يتيح وصولاً أوسع وأكثر شمولاً إلى خدمات مالية منظمة وآمنة تضمن دفع الأجور في الوقت المحدد و سيتمكن أصحاب العمل من دفع رواتب عمال الخدمة المساعدة من خلال بضع خطوات بسيطة.

من جهتها قالت مليكــي كارا، الرئيس التنفيذي لمنصة " e& money": «نؤمن في "e& money" بأهمية ابتكار حلول مالية تحدث فرقاً حقيقياً في حياة الناس وتعزيز رفاهيتهم المالية وتساهم في دعم النمو الاقتصادي الشامل. ومن هذا المنطلق، فإن شراكتنا مع وزارة الموارد البشرية والتوطين تتمحور حول تقديم حلولٍ مبتكرةٍ تسهّل الوصول إلى الخدمات المالية، لتمكين العمال ودعم الشركات وتعزيز الثقة في المنظومة المالية. ويعتبر تفعيل نظام تحويل الأجور التابع للوزارة في منصة "e& money"، بمثابة تبسيط عملية إدارة الرواتب وجعلها أكثر كفاءة وشمولية، ما يتيح أيضاً وصولاً أوسع إلى خدمات مالية آمنة وسلسة تُسهم في تحسين جودة حياة المجتمع.»

وستتيح هذه الشراكة دمج واجهات برمجة تطبيقات نظام حماية الأجور التابع لوزارة الموارد البشرية والتوطين ضمن منصات "e& money"، وذلك بهدف توفير وسيلة آمنة ومتوافقة مع اللوائح التنظيمية للأفراد لصرف الرواتب. ونظراً لأن نظام حماية الأجور كان يخدم موظفي القطاع الخاص فقط، تأتي هذه المبادرة الجديدة لتوسع نطاقه ليشمل فئة العمالة المساعدة.

وتُعد واجهات برمجة التطبيقات بمثابة وصلات رقمية تتيح لتطبيق "e& money" التواصل الآمن مع أنظمة الوزارة، بما يضمن أعلى مستويات الكفاءة والامتثال.

ويتيح تطبيق "e& money" للأفراد ممن يشغلون لديهم عمالة مساعدة مسجّلة في وزارة الموارد البشرية والتوطين استخدام خدمات حماية الأجور عبر منصة "e& money"، والتي من خلالها يتم التسجيل في التطبيق بكل سهولة ضمن خيار خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين، حيث تظهر بيانات العامل بما في ذلك الاسم وتفاصيل الراتب تلقائياً، ما يوفّر تجربة دفع سلسة ومرنة. ويتم أيضاً حفظ وتوثيق بيانات الأجور بأمان من خلال التكامل مع أنظمة الوزارة، الأمر الذي يعزز الامتثال ويبسّط الإجراءات لكل من أصحاب العمل والعمال.

ويحصل العامل المساعد ضمن هذه المبادرة على رقم حساب مصرفي دولي (IBAN) ومحفظة رقمية وبطاقة مدفوعة مسبقاً مدعومة من ماستركارد، ما يعزز الشمول المالي لشريحة كبيرة من الأفراد غير المشمولين سابقاً بالخدمات المصرفية. كما يوفّر "e& money" بطاقة مجانية تعريفية لفترة محدودة لما يصل إلى موظفين اثنين، مع ضمان حصولهما على أفضل سعر صرف للتحويلات الدولية من خلال "e& money"، وهو ما يُمكّن العمالة المساعدة من تلبية جميع احتياجاتهم المالية من خلال تطبيق مالي موثوق ومتكامل، وبأسعار معقولة وأمان تام.

حول مجموعة "إي آند"

تعد "إي آند" مجموعة تكنولوجية عالمية رائدة ملتزمة بتطوير المستقبل الرقمي عبر الأسواق التي تعمل بها في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا وأوروبا. وحققت المجموعة أداءً مالياً قياسياً في العام 2024، حيث بلغت قيمة الإيرادات الموحدة 59.2 مليار درهم وبلغت قيمة صافي الأرباح الموحدة 10.8 مليار درهم، إلى جانب تصنيفها الائتماني الممتاز، مما يعكس قوة ميزانيتها العمومية وسجلها الحافل بالنجاح.

تأسست المجموعة في أبوظبي منذ أكثر من 48 عاماً، وتطورت من شركة رائدة في مجال الاتصالات إلى مجموعة متنوعة من التقنيات والاستثمار. ويمتد نطاق عملياتها الآن إلى 38 دولة، تقدم فيها مجموعة شاملة من الخدمات الرقمية المبتكرة التي تتنوع بين الاتصال المتقدم والترفيه والبث والخدمات المالية، وصولاً إلى الحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأمن السيبراني ومنصات إنترنت الأشياء.

تمتلك المجموعة خمسة ركائز أعمال أساسية هي: "إي آند الإمارات"، و"إي آند إنترناشونال"، و"إي آند لايف"، و"إي آند إنتربرايز"، و"إي آند كابيتال"، وتلبي كل ركيزة من هذه الركائز احتياجات العملاء والأسواق المتنوعة. وتساهم هذه الركائز في تمكين "إي آند" من الريادة في مختلف القطاعات، من الاتصالات وأسلوب الحياة الرقمي إلى خدمات الشركات والاستثمارات الجريئة. وتعزز الاستثمارات الاستراتيجية المستمرة في الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وشبكات الجيل الخامس والخدمات السحابية ريادتها في المشهد التكنولوجي العالمي، الأمر الذي يقود مستقبل الاتصال الذكي والابتكار.

وبفضل الابتكار والاستدامة والالتزام بالتمكين الرقمي، تسعى مجموعة "إي آند" إلى بناء مستقبلٍ أكثر ذكاءً واتصالاً للأفراد والشركات والمجتمعات.

للمزيد من المعلومات حول مجموعة "إي آند"، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: eand.com

حول "e& money"، من "إي آند لايف":

تعد "e& money" ذراع التكنولوجيا المالية لشركة "إي آند لايف" وأول خدمة دفع رقمية منظمة ومرخصة من البنك المركزي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقد تطورت المنصة بسرعة لتصبح التطبيق المالي الشامل والرائد في الدولة. مع أكثر من 1.5 مليون عميل، وإصدار أكثر من 900 ألف بطاقة في العام 2024، تُعد "e& money" المنصة الرائدة في مجال التحويلات الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى جانب ريادتها في إصدار البطاقات وتقديم الخدمات المالية المدمجة. شهدت المنصة في العام 2024 زيادة بمقدار ثلاثة أضعاف في حجم التحويلات المالية الدولية مقارنة بالعام السابق، حيث أُرسلت الأموال إلى أكثر من 150 دولة، وحققت نمواً مضاعفاً في عدد المستخدمين النشطين شهرياً.

تلبي منصة "e& money" احتياجات كافة شرائح العملاء ممن يتعاملون مع المصارف والذين لا يتعاملون معها، وتوفر أسرع تجربة لتسجيل وفتح الحسابات عبر الهواتف المحمولة في دولة الإمارات. وتشمل مجموعة خدماتها المتنوعة التحويلات الدولية والمحلية ودفع الفواتير والمشتريات، بالإضافة إلى إصدار البطاقات والتحويلات بين الأفراد والاستثمارات والقروض الصغيرة والتأمين.

وتعزز "e& money" الشمول المالي من خلال تمكين المستخدمين من الحصول على رقم حساب مصرفي دولي افتراضي (IBAN)، وإصدار بطاقات دفع فورية وتكميلية مخصصة للعمالة المنزلية المساعدة والأفراد المعالين، كما تعتزم إطلاق نظام شامل لحماية الأجور لتحسين الخدمات المقدمة للعمال ذوي الياقات الزرقاء.

وتلعب تقنيات الذكاء الاصطناعي دوراً محورياً في استراتيجية الابتكار لدى منصة "e& money"، بدءاً من التسجيل الآمن باستخدام الذكاء الاصطناعي ونماذج التقييم الائتماني الذكية، وصولاً إلى الكشف الفوري عن محاولات الاحتيال والتخصيص الفائق للتجربة، ما يُحدث تحولاً في كيفية تقديم الخدمات المالية.

كما يساهم تمكين "e& money" للفئات غير المخدومة وإتاحة الأدوات المالية الأساسية لهم في تعزيز المشاركة الاقتصادية، وترسيخ مفهوم العدالة الاجتماعية وإعادة تعريف التكنولوجيا المالية الشاملة في المنطقة، لتتجاوز كونها مجرد تطبيق وتتحول إلى منظومة متكاملة للخدمات المالية الرقمية.

لمزيد من المعلومات حول "e& money"، يرجى زيارة الموقع: https://www.eandmoney.com/

