ترتكز الشراكة على الاستفادة من خدمات وتطبيقات "ميتا" لتعزيز أداء المجموعة وثقافتها وعلامتها التجارية

أبوظبي: أعلنت مجموعة "e&"، المعروفة سابقاً باسم مجموعة اتصالات، اليوم عن إبرامها شراكة إستراتيجية مع شركة "ميتا"، المعروفة سابقاً باسم "فيسبوك"؛ وذلك في إطار تحول المجموعة لتصبح تكتلاً تكنولوجياً عالمياً. وسوف تمكن هذه الشراكة الجديدة مجموعة "e&" من أن تصبح لاعباً رائداً في مجال التكنولوجيا يقود الابتكار ويعزز الأداء التنظيمي ويغذي ثقافة المجموعة الداخلية في المناطق التي تعمل فيها.

وبموجب هذه الشراكة، ستعمل "e&" و"ميتا" على تطوير حالات الاستخدام التي تتكامل مع أحدث منتجات " ميتا" وحلولها، وكذلك ستعمل على رقمنة خدمات المشتركين، وتعزيز تجارب الواقع المعزز (AR) والواقع الافتراضي (VR) والتجارة الإلكترونية من خلال خططها للاتصال الرقمي.

وستهدف "e&" في إطار إستراتيجيتها إلى تعزيز مكانتها العالمية من خلال التطوير الإبداعي والأتمتة، والتجارب التقنيات الغامرة، والشراكات الإستراتيجية. وعلى الصعيد الداخلي، ستركز المجموعة على تحفيز ثقافة عمل ذات إنتاجية متطورة من خلال إنشاء مسارات تعليمية وشهادات تخصصية وبرامج تأهيل وورش العمل، بالإضافة إلى تنفيذ خطط الاتصال الداخلي المتقدمة وتكثيف التعاون في بيئة العمل.

وقال حاتم دويدار، الرئيس التنفيذي لمجموعة "e&": "تنسجم شراكتنا مع ميتا مع أهدافنا الطموحة لإيجاد إمكانات غير محدودة مبنية على خدمات وحلول الاتصالات والشراكات المثمرة، حيث نعمل على تطوير شراكات قوية واستكشاف فرص النمو الجديدة أثناء رحلة التحول للمجموعة التي تهدف في أساسها إلى تحقيق المنفعة لعملائنا ومساهمينا. ونتطلع إلى تعاون مثمر مع ميتا حيث نواصل إنشاء نموذج أعمال أكثر تقدماً ينسجم مع أهدافنا التنموية للبقاء في طليعة المستقبل الرقمي".

وأضاف دويدار: "تتمثل أحد العناصر المهمة في شراكتنا مع ميتا في تصميم تجارب رقمية مرنة وسلسة لجميع عملائنا نسعى من خلالها إلى تمكينهم من تنفيذ أجندة التحول الرقمي الخاصة بهم، وستكون شبكاتنا المتقدمة للجيل الخامس بمثابة منصة تجمع العديد من التقنيات وترتقي بالتجارب عبر الإنترنت لتساعد عملائنا على تبني أنماط الحياة الرقمية بالدرجة الأولى وبأكثر كفاءة".

وتعليقاً على هذه الشراكة قال، فارس عقاد، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى "ميتا": "نركز في "ميتا" على مواصلة تقديم منتجات وأدوات مبتكرة، حتى نتمكن من الاستمرار في مساعدة الشركات والشركاء على التواصل مع الناس. ونحن متحمسون للعمل مع مجموعة "e&" لتعزيز تحولهم الرقمي وتنميته والاستفادة من تقنيات "ميتا" لصالح عملائهم.”

وستعمل الممكنات الرئيسة لمجموعة "e&" على إيجاد القواعد والأسس من خلال الاستفادة من جوهر تميزها؛ لتعميم أفضل الممارسات على شركاتها التي تتبع لها، وتأسيس أدوات لقياس وتحليل التقدم، مع تعزيز حضور علامتها التجارية في حالات الاستخدام المستهدفة.

وأطلقت مجموعة اتصالات علامتها التجارية الجديدة e& ، في 23 فبراير 2022 والتي تهدف من خلال استراتيجيتها إلى تسريع النمو عبر نموذج أعمال مرن يمثل قطاعات الأعمال الرئيسية للمجموعة. ويأتي قطاع الاتصالات على رأس تلك القطاعات، للحفاظ على إرث المجموعة وتميزها في تقديم خدمات اتصالات متفوقة في دولة الإمارات وعلى المستوى الدولي. وللتركيز على الاستثمار التكنولوجي للعملاء، بما يرتقي بتجاربهم ويعزز نمط حياتهم، تأتي "e& الحياة"، لتجعل العالم الرقمي من الجيل التالي من الخدمات الرقمية مواكباً وملبياً لمتطلبات الحياة اليومية للعملاء، وتشمل خدمات الترفيه والبيع بالتجزئة وخدمات التنقل والتكنولوجيا المالية. ومن أجل تعزيز الاستثمار التكنولوجي للحكومات وقطاع الأعمال والمشاريع، تركز "e& المؤسسات" على زيادة القيمة التي تقدمها e& للشركات والحكومات إلى أقصى حد من خلال حلول الأمن السيبراني القوية والحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، فضلاً عن خدمة المشاريع الضخمة. وستركز "e&" من خلال "e& الاستثمار" على الفرص الاستثمارية وعمليات الاستحواذ، لتعزيز حضورها عالمياً والعوائد المقدمة للمساهمين.

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حول e&:

تعد e& مجموعة رائدة عالمياً في مجال الاستثمار التكنولوجي والرقمي. ومع تحقيق إيرادات موحدة بقيمة 53.3 مليار درهم وصافي أرباح موحدة بقيمة 9.3 مليار درهم عام 2021، إلى جانب قوة تصنيفها الائتماني، تعكس المجموعة قوة أدائها المالي والتشغيلي على المدى الطويل.

وانطلاقاً من أبوظبي قبل أكثر من 4 عقود بصفتها أول مزود لخدمات الاتصالات في دولة الإمارات، تعمل المجموعة حالياً في 16 سوقاً على امتداد الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا.

وتوفر e& حلولاً رقمية مبتكرة، وخدمات اتصال ذكية، والجيل التالي من التقنيات، ويستفيد منها قاعدة واسعة من العملاء عبر قطاعات رئيسية تعتبر ركائز المجموعة، وهي الاتصالات، وe& الحياة، وe& المؤسسات ، وe& الاستثمار.