من المتوقع الشتاء الأكثر ازدحاماً على الإطلاق

دبي، الامارات العربية المتحدة: أعلن مطار دبي الدولي DXB عن إضافة سبع شركات طيران دولية ستقوم بتسيير رحلاتها إلى تسع وجهات مختلفة خلال الفترة ما بين أكتوبر ونوفمبر ، وذلك تزامناً مع زيادة نشاط حركة السفر خلال موسم الشتاء المتوقع أن يكون الأكثر ازدحاماً على الإطلاق.

ومن المتوقع أن تعزز الخدمات الجديدة وزيادة عدد الرحلات من إجمالي الرحلات الأسبوعية لتصل إلى 4400 رحلة باتجاه واحد، وبنسبة نمو 20% مقارنةً بموسم الشتاء الماضي.

ورحب مطار دبي الدولي، المطار الدولي الأكبر في العالم من حيث عدد المسافرين والربط الجوي، وفقاً لمجلس المطارات الدولي (ACI)، بكل من طيران إيجين (اليونانية)، وطيران كندا، وباتيك (الماليزية)، ويورو وينجز (الخطوط الاقتصادية التابعة لمجموعة لوفتهانز)، وترانسافيا (الفرنسية)، وفيرجن أتلانتيك، والخطوط الجوية القبرصية.

وبهذا الصدد، قال روب وايتهاوس، نائب الرئيس للأبحاث في مطارات دبي: "إن توفير خدمات جديدة وزيادة عدد الرحلات خلال موسم الشتاء يعكس التزامنا بترسيخ مكانة مطار دبي الدولي على الساحة العالمية وتعزيز دوره في قطاع الطيران".

وأضاف: "نواصل التعاون مع شركائنا بهدف جذب المزيد من الزوار إلى دبي من خلال إطلاق وجهات جديدة، وتعزيز شبكة الربط الجوي العالمية".

الوجهة شركة الطيران أثينا طيران إيجين فانكوفر طيران كندا كوالا لمبور طيران باتيك برلين وشتوتغارت يورو وينجز ليون ومرسيليا ترانسافيا لندن فيرجن أتلانتيك لارنكا الخطوط الجوية القبرصية

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