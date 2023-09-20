سجل المطار الأكثر ازدحاماً في العالم نمواً بنسبة 17% في منظومة الربط الجوي خلال عام 2019

شهدت منظومة الربط الجوي في الشرق الأوسط نمواً بنسبة تزيد عن 26% خلال عام 2022 مقارنة بعام 2019

الإمارات العربية المتحدة، دبي: حلّ مطار دبي الدولي (DXB) في المرتبة الأولى في مؤشر الربط الجوي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط، وفقاً للتقرير الذي أعلنه مجلس المطارات الدولي يوم الثلاثاء.

وكشف التقرير عن نمو بنسبة تزيد عن 26% في إجمالي الربط الجوي في منطقة الشرق الأوسط خلال عام 2022 مقارنة بعام 2019، حيث شهد الربط الجوي المباشر بالوجهات في أمريكا الشمالية وآسيا والمحيط الهادئ وأفريقيا انتعاشاً قوياً بعد جائحة كوفيد- 19، وهو النمو الذي قادته شركات الطيران الاقتصادي، بينما شهدت منطقة آسيا والمحيط الهادئ انخفاضاً بنسبة 38% خلال الفترة نفسها.

وفي معرض ترحيبه بالإنجاز الجديد الذي حققه مطار دبي الدولي، قال بول غريفيث، الرئيس التنفيذي لمطارات دبي: "نشعر بالفخر بتصدر مطار دبي الدولي DXB قائمة مؤشر أكثر المطارات ربطاً للرحلات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط. يُعد هذا الإنجاز بمثابة شهادة على تفاني فريق عملنا وشركائنا الاستراتيجيين، ويؤكد مجدداً التزامنا بتوفير تجربة سفر سلسة لضيوفنا المسافرين من جميع أنحاء العالم. وسنواصل العمل على الارتقاء بتجربة السفر وربط العالم بعضه ببعضه من خلال تعزيز التفاعل بين الثقافات والتجارب المختلفة".

وقال ستيفانو بارونشي، مدير عام مجلس المطارات الدولي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط: "نهنئ مطار دبي الدولي على تحقيقه المركز الأول في تصنيف الربط الجوي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط، والذي يؤكد التزامه بتوفير منظومة ربط جوي مباشر وغير مباشر رفيعة المستوى. لقد عزز مطار دبي الدولي مكانته الرائدة في هذا التصنيف من خلال تحسين عمليات الربط بعد الوباء العالمي، حيث شهد الربط الجوي نمواً بنسبة 17% مقارنة بعام 2019، وهو الالتزام الذي ساهم بشكل مباشر في تعزيز اقتصاد المنطقة والتجارة العالمية."

أعد تقرير الربط الجوي للمطارات بالشراكة مع برايس ووترهاوس كوبرز، حيث يقيس قدرة المسافرين على الوصول إلى شبكة النقل الجوي العالمية من خلال الرحلات المباشرة أو غير المباشرة مع الأخذ في الاعتبار جودة الخدمة لكل عملية ربط جوي، مثل اختيار الوجهة، وتكرار الخدمة، وتحويل الرحلات، والسعر، وتجربة السفر بشكل عام.

يُذكر بأن مطار دبي الدولي DXB)) يرتبط بأكثر من 255 وجهة في 104 دولة عبر أكثر من 90 شركة طيران دولية.

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