يرجى من جميع المسافرين التواصل مع شركة الطيران الخاصة برحلتهم والتأكد من كافة التفاصيل قبل موعد الرحلة

الإمارات العربية المتحدة، دبي: أعلنت مؤسسة مطارات دبي عن بدء عمليات التطوير في المدرج الشمالي في مطار دبي الدولي DXB والتي تستمر في الفترة بين 9 مايو وحتى 22 يونيو المقبل.

ونظراً للأعمال المقررة ضمن مشروع التجديد الشامل الذي يشهده المطار الأكثر ازدحاماً في العالم، سيتمكن مطار دبي الدولي DXB من استقبال المسافرين عبر مدرج واحد وتخفيض عدد الرحلات، وتوجيه أكثر من 1,000 رحلة أسبوعياً إلى مطار دبي وورلد سنترال – DWC خلال هذه الفترة، مع تشغيل معظم هذه الرحلات بواسطة فلاي دبي، سبايس جت، وإنديجو.

وتواصل مؤسسة مطارات دبي جهودها ومساعيها الدؤوبة بالتنسيق والتعاون مع جميع الشركاء في قطاع الطيران، وسلطات المراقبة، والشركاء التجاريين والخدميين، نحو تقديم تجربة سفر سلسة ومريحة لجميع المسافرين خلال هذه الفترة من خلال مشاركة بعض النصائح كالآتي:

· التحقق من مطار المغادرة ومبنى الركاب قبل السفر من خلال التواصل مع شركة الطيران الخاصة بالرحلة أو زيارة الموقع الالكتروني www.dubaiairports.ae

· الاستفادة من خدمة الحافلات المجانية بين جميع مباني الركاب في مطاري "دبي الدولي DXB" و"دبي ورلد سنترال DWC".

· التنقل عبر استخدام سيارات "أوبر – Uber" والتمتع بالأسعار المميزة باستخدام كود الخصم DWC2022 من خلال التطبيق.

· استخدام الأماكن المجانية لصف السيارات والمخصصة للمسافرين عبر مطار دبي ورلد سنترال DWC.

· الاستمتاع بالمرافق المتواجدة في مطار دبي ورلد سنترال DWC، بما يشمل المطاعم المتنوعة، والتسوق في متاجر سوق دبي الحرة، فضلاً عن الاسترخاء في صالات الانتظار قبل موعد الرحلة.

#بياناتحكومية

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ملاحظات للسادة الصحفيين:

§ تتولى مؤسسة مطارات دبي عمليات تشغيل وتطوير مطاري دبي وهما: "مطار دبي الدولي" و"مطار آل مكتوم الدولي في دبي وورلد سنترال.

§ بصفتها مؤسسة متكاملة، تعمل مطارات دبي على تحقيق التوازن بين الشركاء والجهات المعنية بهدف تعزيز نمو قطاع الطيران في دبي وحماية المرونة التشغيلية لتوفير مطارات آمنة وتقديم تجربة عالمية.

§ مطار دبي الدولي هو المطار رقم واحد في العالم من حيث الحركة الدولية للركاب، ومن بين العشرة الأوائل من حيث حجم الشحن الدولي، وفقاً لتقرير مجلس المطارات الدولي.

§ حصل نظام الصحة والسلامة في مطار دبي الدولي DXB على الاعتماد الصحي من مجلس المطارات الدولي على مدار عاميين متتاليين.

§ للحصول على صور عالية الدقة لـ مطار دبي الدولي، يرجى زيارة مكتبة الصور هنا.

ولمزيد من المعلومات والاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل مع:

مي بكري

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