دبي، الإمارات العربية المتحدة: مع بدء موسم الأعياد، من المتوقع أن يشهد موسم السفر طفرة كبيرة مع استعداد مئات الآلاف من المسافرين للسفر لقضاء العطلات مع عائلاتهم وأصدقائهم أو استكشاف وجهات جديدة ومثيرة.

واستعداداً لموسم الذروة الحافل، كشفت مطارات دبي عن جاهزية مطار دبي الدولي DXB، المطار الدولي الأكبر في العالم، للتعامل مع الطفرة المتوقعة خلال موسم الأعياد من خلال العمل على قدم وساق لتوفير تجربة سفر سلسة لجميع الضيوف.

ومن المتوقع أن يستقبل مطار دبي الدولي DXB نحو 4.4 مليون مسافر خلال الفترة من 15 حتى 31 ديسمبر الجاري، وبمتوسط حركة مرور يومية تصل إلى 258 ألف مسافر من وإلى دبي. ومن المتوقع أن تصل ذروة الموسم في يوم الجمعة الموافق 22 ديسمبر ليكون بذلك أكثر الأيام ازدحاماً خلال هذه الفترة، حيث يتوقع أن يستقبل المطار نحو 279 ألف مسافر خلاله.

ومع استمرار دبي في تعزيز مكانتها الريادية بوصفها وجهة السفر المفضلة خلال فصل الشتاء، من المتوقع أن يشهد المطار ارتفاعاً في أعداد المسافرين القادمين خلال عطلتي نهاية الأسبوع الأخيرتين من العام الجاري، حيث تشير التقديرات إلى إمكانية استقبال نصف مليون مسافر بشكل أساسي على متن الرحلات المباشرة على مدار ستة أيام خلال الفترتين من 22 وحتى 24 ديسمبر، ومن 29 وحتى 31 ديسمبر.

وتأتي استعدادات مطارات دبي في وقت تسعى خلاله إلى تقديم تجربة سفر مميزة ومريحة للمسافرين عبر مرافقها، سواء كانوا مغادرين إلى بلدانهم لقضاء العطلة مع عائلاتهم أو قادمين للاحتفال بموسم الأعياد أو من مسافري "الترانزيت".

وخلال هذه الفترة، يشهد المطار مجموعة متنوعة من الأنشطة الترفيهية الموزعة على مباني المسافرين 1 و2 و3، بدءاً من فرصة التقاط صورة ثلاثية الأبعاد ضمن كرة زجاج ثلجية عملاقة، أو العروض المقدمة من قبل عدد من فناني الأداء الذين سيوزعون الشوكولاتة وهدايا أخرى، ووصولاً إلى فرصة لقاء الأطفال سانتا كلوز ومجموعة من الشخصيات المرحة والحصول على هدايا مميزة.

وتعليقاً على حركة المسافرين خلال هذه الفترة، قال عيسى الشامسي، نائب رئيس أول عمليات مباني المسافرين في مطارات دبي: "بداية فصل الشتاء، استقبلنا في مطارات دبي عدداً من شركات الطيران الجديدة، فضلاً عن قيام بعض الشركات بزيادة عدد رحلاتها لوجهات معينة، الأمر الذي أسهم في زيارة عدد الزوار إلى دبي. ومن جانبنا، نحن على أهبة الاستعداد للتعامل مع أوقات الذروة في أعداد المسافرين، لضمان حصولهم على تجربة سفر مميزة تتماشى مع أجواء موسم الأعياد الممتعة".

وأضاف الشامسي: "تحرص فرق العمل في مطار دبي الدولي والتي تتمتع بأعلى مستويات الخبرة، على توفير تجربة سفر ممتعة ومريحة خلال مواسم الذروات بشكل عام، وبدعم من مركز مراقبة عمليات المطار المجهز بأحدث المعدات. كما نتعاون بشكل وثيق مع جميع شركائنا الاستراتيجيين لضمان توفير تجربة سفر استثنائية لضيوفنا، ونأمل أن تسهم الأنشطة المستوحاة من أجواء الموسم في منحهم تجربة مميزة في مطار دبي الدولي".

ووجه مطار دبي الدولي DXB للمسافرين مجموعة من النصائح لاتباعها لضمان تجربة سفر سلسة ومريحة لجميع المسافرين خلال موسم الأعياد، وأبرزها:

يمكن للمسافرين على متن طيران الإماراتية الاستفادة من خدمة إنهاء إجراءات السفر من المنزل، أو خيار الخدمة الذاتية، أو خدمات الأونلاين، أو أحد مراكز المدينة في مبنى آي سي دي بروكفيلد بليس ضمن مركز دبي المالي العالمي والمرافق المخصصة في عجمان.

على المسافرين على متن فلاي دبي الوصول قبل 4 ساعات على الأقل من موعد مغادرة رحلتهم.

على المسافرين على متن شركات الطيران الأخرى الوصول إلى مطار دبي الدولي قبل 3 ساعات على الأقل من الموعد المحدد لرحلاتهم. كما يُنصح باستخدام خدمة تسجيل الوصول عبر الإنترنت، إذا أمكن، توفيراً للوقت.

يمكن للعائلات مع الأطفال الذين تزيد أعمارهم على 12 عاماً استخدام البوابات الذكية لتسريع إجراءات مراقبة جوازات السفر.

على المسافرين الاطلاع على آخر التحديثات حول لوائح السفر للوجهة التي يسافرون إليها، والتأكد من كافة الوثائق اللازمة للسفر قبل الوصول إلى المطار.

يساهم التحقق من أوزان الأمتعة في المنزل وجمع المستندات بشكل مسبق والاستعداد لعمليات التفتيش الأمنية في تخفيف التوتر وتجنب التأخير.

يجب حمل البطاريات الاحتياطية والشواحن المتنقلة (باور بانك) بشكل صحيح ووضعها ضمن الحقائب المحمولة باليد فقط.

إذا أمكن، ودع المسافرين في المنزل، حيث لا يُسمح إلا للمسافرين بالدخول إلى مباني المطار خلال فترات الذروة.

ينصح باستخدام المترو للوصول من وإلى مباني المسافرين 1 و3، علماً بأن عادة ما يتم تمديد أوقات عمل المترو خلال موسم الأعياد وفترات الذروة في مطار دبي الدولي.

تجنب طريق المطار المؤدي إلى مباني المسافرين 1 و3 قدر الإمكان، حيث من المتوقع أن يشهد ازدحاماً خلال ساعات الذروة.

يقتصر دخول ساحة المركبات في منطقة الوصول في كل من مباني المسافرين 1 و3 على وسائل النقل العام ومركبات المطار الأخرى المصرح بها فقط. لذا يُنصح أفراد العائلة والأصدقاء باستخدام مواقف السيارات المخصصة في المطار أو خدمة صف السيارات لاستقبال المسافرين بكل راحة وسهولة.

عند الوصول إلى المطار، يمكن الاستمتاع بمرافق مطار دبي الدولي العالمية المستوى، بما في ذلك المطاعم والتسوق في متاجر سوق دبي الحرة وفندق المطار، فضلاً عن إمكانية الاسترخاء في صالات الانتظار قبل موعد رحلتهم.

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