دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت بلدية دبي عن الحُلّة الجديدة لـ "تطبيق دبي لتراخيص البناء" (Dubai BPs)، الذي يوفر حزمة متكاملة من الخدمات والمعلومات المتعلقة بأعمال تراخيص البناء في إمارة دبي، حيث أجرت البلدية عملية تحديث شاملة، وإعادة تصميم متكاملة لتجربة المستخدم وخدمات التطبيق التي تستهدف الملّاك والمقاولين والاستشاريين، بما يقدم خدمات رقمية استباقية سهلة الاستخدام وتقلل الجهد والوقت على أصحاب المشاريع وترفع مستوى رضاهم.

وأدخلت بلدية دبي ميزاتٍ جديدة على التطبيق الذكي شملت إضافة لوحة تحكم تمكن المالك من الاطلاع على معلومات قطع الأراضي التابعة له، إضافة إلى توفير إمكانية البحث عن الاستشاريين والمقاولين المسجلين في البلدية بناءً على تقييمهم، وعرض بيانات الاستشاري والمقاول التي توضح حالة وعدد المشاريع القائمة التي يعمل عليها ونوعها مما يسهل على المالك الاختيار المناسب له.

كما أصبح بإمكان المتعاملين من الملاك تقييم الاستشاريين والمقاولين مباشرةً من التطبيق. إلى جانب ذلك، زودت بلدية دبي التطبيق بميزة الدفع الإلكتروني من خلال "دبي باي" التابع لحكومة دبي، وذلك لتسهيل التعاملات المالية على المُلّاك وتسديد الرسوم مباشرةً، فضلاً عن إجراء تحديثاتٍ جديدة على عدد من الخدمات التي يمكن الوصول إليها عبر التطبيق منها؛ خدمة ترخيص الملاحق وخدمة طلب نسخة من المخططات الهندسية المعتمدة.

ويأتي الإصدار الجديد من تطبيق دبي لتراخيص البناء، والتحديثات الجديدة التي تُجريها بلدية دبي على تطبيقاتها الرقمية المتعلقة بقطاع البناء والتشييد؛ ضمن جهودها المتواصلة لتصميم خدمات رقمية واستباقية وحلول ذكية وفق أفضل المعايير العالمية، بما يسهم في رفع جَودة خدمات تراخيص ورقابة البناء، ودعم أهداف البلدية في تطوير قطاع بناء ذكي ومستدام ومتقدم عالمياً، بما يرسخ مكانة وريادة دبي وتنافسيتها العالمية في تطبيق أحدث التقنيات ضمن قطاع البناء.

ويضم تطبيق دبي لتراخيص البناء؛ جميع الخدمات والمعلومات الخاصة بتنظيم قطاع البناء والتشييد في الإمارة، حيث صُمم ليسهل رحلة المتعاملين الرقمية من مُلّاك ومقاولين ومستثمرين واستشاريين، ويلبي احتياجاتهم بأسلوبٍ مباشر.

ويشمل التطبيق على بوابة خاصة بالمعلومات التي يحتاجها كافة العاملين في قطاع البناء والتشييد من أنظمة وقوانين وتعاميم وقوائم تدقيق، ومعلومات شاملة عن المكاتب الاستشارية وشركات المقاولات.

كما يقوم التطبيق بتوفير إمكانية متابعة حالة معاملات تراخيص البناء، والاطلاع على ملاحظات المهندسين ودفع الرسوم وحجز المواعيد بطريقة سهلة ومبسطة، إضافةً إلى توفير تقارير متنوعة تخص المباني والمشاريع والمعاملات ومعدلات الإنجاز، مع استخدام رسومات توضيحية مبسطة.

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