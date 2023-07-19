يتضمن التعاون إطلاق منصّة للمحتوى الفكري والتطوير المهني لتعزيز مهارات العاملين في المجالات المصرفية والمالية والاستثمارية.

المعهد يُمكّن أكثر من 190 ألف متخصص في مجال إدارة الاستثمار حول العالم من الاستفادة من المسارات التعليمية الهادفة.

معهد المحللين الماليين المعتمدين “CFA” منظمة مهنية عالمية تزود محترفي الاستثمار بالعلوم المالية.

الشراكة تمهد الطريق لمحترفي الخدمات المالية والاستثمار العاملين ضمن مركز دبي المالي العالمي لرفع مستوى مهاراتهم في مجال الاستثمار التحليلي وإدارة المحافظ.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت أكاديمية مركز دبي المالي العالمي، المركز التعليمي لمركز دبي المالي العالمي، المركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، عن تعاونها مع معهد المحللين الماليين المعتمدين “CFA” ، الرابطة العالمية لأكثر 190 ألف من محترفي إدارة الاستثمار، بهدف تعزيز قدرات وكفاءات المهنيين في مجال الخدمات المالية.

وبموجب الاتفاقية الموقعة من قبل الطرفين، ستعمل أكاديمية مركز دبي المالي العالمي بالتعاون مع معهد المحللين الماليين المعتمدين “CFA” لإطلاق منصّة للمحتوى الفكري والتطوير المهني لتعزيز مهارات محترفي القطاع المصرفي والمالي والاستثماري، وذلك عبر توفير شبكة متكاملة تُمكن الإطلاع على أفضل الممارسات ووجهات النظر السائدة في القطاع مستفيدين من ورش العمل والندوات والمؤتمرات والدورات التدريبية ذات الصلة.

يمكن للممارسين الماليين وأصحاب الشركات ومحترفي الاستثمار العاملين ضمن مركز دبي المالي العالمي ودولة الإمارات العربية المتحدة الاستفادة أيضًا من خبرة المؤسستين لتعزيز مستويات التطور المهني عبر الاستفادة من المحتوى والمعارف المستمدة من الدراسات والبيانات المنشورة.

قال أنطوان شحادة، مدير أول معهد المحللين الماليين المعتمدين “CFA”، الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "يسرنا إعلان شراكتنا مع مركز دبي المالي العالمي، وهي خطوة هامة نحو تعزيز مستويات الكفاءة المهنية والقدرة التحليلية لمحترفي البنوك والاستثمار في المنطقة. من خلال جهودنا المشتركة، نسعى لاعتماد المعايير الأخلاقية وتعزيز بيئة الممارسات النموذجية وتبادل المعرفة. سيمكننا اتباع هذا النهج من تقديم قيمة حقيقية لجميع أصحاب المصلحة وذلك بالاعتماد على المكانة التي يحتلها مركز دبي المالي العالمي كمركز مالي عالمي رائد".

وفي هذا السياق قال كريستان كونز، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية والابتكار والمشاريع في سلطة مركز دبي المالي العالمي: "يؤكد تعاون مركز دبي المالي العالمي مع معهد المحللين الماليين المعتمدين “CFA” على التزامنا الجاد نحو تحقيق التميز الأكاديمي في القطاع المالي عبر تأهيل وتمكين التطوير المهني والمعرفي للمواهب العاملة ضمن المجتمع المالي العالمي. يسهم انخراط الكوادر المهنية في المسارات التعليمية والتدريبية في تعزيز مستوى جاهزيتهم لمتطلبات القطاع ضمن المشهد العالمي المتطور".

.للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الرابط التالي: https://academy.difc.ae/news-events/difc-academy-signs-mou-cfa-institute/register-your-interest-cfa-institute-programs

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