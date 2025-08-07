دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن مركز البحوث والتطوير التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي أنّ جهاز "أومني هَب(OmniHub) " لإنترنت الأشياء حصل على شهادة المطابقة الأوروبية CE للصحة والسلامة والبيئة. وقد اجتاز «أومني هَب» جميع اختبارات الاعتماد في دورة تطوير واحدة شملت مرحلة الفكرة والتسليم والصيانة، متفوقاً على المعايير القياسية في القطاع. وأشار المركز إلى الميزات المتقدمة للجهاز، ولا سيما قدرته على الاتصال بالقمر الاصطناعي النانوي "ديوا سات-1" مما يمهد الطريق للتطبيقات الميدانية.

وقد تم تطوير "أومني هَب" وفق أعلى معايير الاعتمادية والكفاءة ضمن برنامج الفضاء "سبيس دي" التابع للهيئة بهدف ربط المجسات الأرضية بالأقمار الاصطناعية والشبكات الأرضية. وقد جرى تصميم وتصنيع الجهاز في مركز البحوث والتطوير، بما في ذلك هيكله المطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد. وقد تم تشغيل عدة أجهزة "أومني هَب" في الميدان لأكثر من ستة أشهر، وأثبتت بفعالية قدرتها على تلبية الاحتياجات التشغيلية لمختلف وحدات الأعمال في هيئة كهرباء ومياه دبي. ويظهر ذلك موثوقية "أومني هَب" وتنوعه وفعاليته في التطبيقات الواقعية.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "انسجاماً مع التوجيهات السديدة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نسهم في تطوير قطاع الفضاء والقطاعات المرتبطة به إضافة إلى دعم التحوّل نحو اقتصاد متنوّع قائم على المعرفة. وبفضل بيئة الابتكار والتميّز التي توفرها الهيئة، أصبح مركز البحوث والتطوير محرّكاً رئيساً لتحقيق الاستراتيجية الوطنية للفضاء 2030 ودعم الصناعة الفضائية بمختلف أنشطتها الحكومية والتجارية والعلمية."

وقد أثبت «أومني هَب» توافقه الكامل مع متطلبات تقنية العمليات في الهيئة. فهو يدعم الاتصال متعدد التقنيات، ويتمتع بقدرات اتصال قوية، وتتوافق مع معايير صارمة لأمن العمليات والمعلومات. وبعمر بطارية يصل إلى ستة أشهر واستهلاك منخفض للطاقة، تم تصميم الجهاز ليتحمّل البيئات القاسية، بما فيها الظروف المغبرّة والرطبة، مع ضمان أداء ثابت عبر مختلف قطاعات وأعمال الهيئة.

ويتوافق الجهاز مع المعايير الدولية، مما يضمن أماناً متيناً للأجهزة المتصلة. وهو يتوافق كذلك مع المعايير الدولية الخاصة بأمن أجهزة إنترنت الأشياء وشبكة الإنترنت اللاســـــلكي (Wi-Fi) والبلوتوث منخفض الطاقة (BLE)، وإنترنت الأشياء ضيق النطاق (NB-IoT)، وشبكة الهاتف المتحرك المخصصة لإنترنت الأشياء (LTE CAT-M)، وشبكة الراديو طويل المدى (LoRa\LoRaWAN)، وذلك لضمان اتصالٍ سلسٍ مع عدة أقمار اصطناعية وشبكات أرضية مختلفة. وتعتمد الهيئة منصة إنترنت الأشياء الرقمية المُستضافة في مركز بياناتها – التي يقوم بتشغيلها مركز البيانات للحلول المتكاملة "مورو"، الشركة التابعة لـ "ديوا الرقمية"، الذراع الرقمي للهيئة، لتسهيل إدارة الأجهزة عن بُعد.

-انتهى-

#بياناتحكومية