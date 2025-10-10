دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء اليوم عن نجاح رائد الفضاء محمد الملا في إتمام البرنامج التدريبي CAVES، الذي امتد على مدار أسبوعين بتنظيم من وكالة الفضاء الأوروبية، في منطقتي موليزي وكامبانيا بإيطاليا، وبمشاركة طاقم دولي من رواد فضاء تابعين لوكالة الفضاء الأوروبية ووكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) ووكالة استكشاف الفضاء اليابانية (جاكسا).

ويُعد برنامج CAVES وهو ما يعرف باسم المغامرة المشتركة لتقييم وتدريب السلوك البشري ومهارات الأداء، من أبرز برامج التدريب السلوكي المتقدمة، حيث يهيّئ رواد الفضاء للعمل بكفاءة وأمان ضمن فرق متكاملة في بيئات استكشافية تحاكي تحديات الفضاء. وقد شمل البرنامج محاضرات تقنية، وأنشطة ميدانية، ورحلة استكشافية استمرت عدة أيام في كهوف تحت الأرض، عاش خلالها الفريق في عزلة تامة بعيدًا عن أي مظاهر للحياة اليومية.

وخلال هذه التجربة اكتسب محمد الملا وزملاؤه خبرات عملية في مجالات الاستكشاف تحت الأرض، ورسم الخرائط، وإجراء البحوث العلمية، إلى جانب تطوير مهارات الاتصال والقيادة، وإدارة الضغوط، وصنع القرار. كما أتاح البرنامج بيئة تحاكي ظروف المهمات الفضائية، بما في ذلك العزلة عن العالم الخارجي، غياب الإيقاع الزمني المعتاد، محدودية الخصوصية والمعدات، إضافةً إلى التحديات التقنية والحضور الدائم للمخاطر.

ويأتي إنجاز الملا في إتمام هذا البرنامج المتخصص ليعزز من رصيده العلمي والعملي، ويمثل محطة مهمة في مسيرته، بما يسهم في دعم المهمات الفضائية المستقبلية وتعزيز التعاون الدولي في استكشاف الفضاء.

حول مركز محمد بن راشد للفضاء:

مركز محمد بن راشد للفضاء مركزًا علميًا وتقنيًا متقدمًا، يسعى إلى جعل دولة الإمارات رائدة عالميًا في خدمات واستكشاف الفضاء.

انطلق المركز في عام 2006 بفريق صغير من المهندسين المخلصين، ومنذ ذلك الحين تطوّر ليصبح حاضنة لبرنامج الإمارات الوطني للفضاء، داعمًا للأبحاث العلمية، وبانيًا لقطاع فضاء مستدام في الدولة. ويضم المركز برنامج تطوير الأقمار الاصطناعية، وبرنامج الإمارات لرواد الفضاء، ومشروع الإمارات لاستكشاف القمر، إلى جانب مشاريع أخرى.

ضمن برنامج الأقمار الاصطناعية، قام المركز ببناء وتطوير وتشغيل عدة أقمار اصطناعية لرصد الأرض، من بينها: دبي سات-1، دبي سات-2، خليفة سات، أول قمر اصطناعي تم تطويره بالكامل على يد مهندسين إماراتيين، بالإضافة إلى محمد بن زايد سات، القمر الاصطناعي الأكثر تطوراً في المنطقة، بالإضافة إلى اتحاد سات، أول قمر اصطناعي راداري للمركز.

أما في إطار برنامج الإمارات لرواد الفضاء، يضم المركز حاليًا أربعة رواد فضاء، قام اثنان منهم بمهام إلى محطة الفضاء الدولية، من بينهما أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب، التي خاضها معالي الدكتور سلطان النيادي.

