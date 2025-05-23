الجزائر، الجزائر: أعلنت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات (ICIEC)، وهي مؤسسة متعددة الأطراف وعضو في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والتي تُعنى بتوفير خدمات التأمين المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، عن تجديد اتفاقية إعادة التأمين مع الشركة الجزائرية لضمان الصادرات (CAGEX) لسنة الاكتتاب 2025. وقد جرت مراسم التوقيع على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية لعام 2025 في الجزائر.

تم توقيع الاتفاقية من قبل الدكتور خالد يوسف خلف الله، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، والسيد زهير لعيش، الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية لضمان الصادرات، بهدف تعزيز التعاون في مجال التأمين على الائتمان والاستثمار، وتسريع تدفقات التجارة والاستثمار بين الدول الأعضاء في المؤسسة الإسلامية.

"نحن فخورون بتجديد شراكتنا الطويلة الأمد مع الشركة الجزائرية لضمان الصادرات هنا خلال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية. ويؤكد هذا الاتفاق مجددًا التزامنا بدورنا كشريك استراتيجي في إعادة التأمين لصالح وكالات ائتمان الصادرات الوطنية. كما يدعم تطوير المنتجات والتعاون الفني، ويجدد التزامنا بتمكين هذه الوكالات بصفتها محركات أساسية للتجارة والاستثمار المستدامين بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي"، صرّح الدكتور خالد يوسف خلف الله، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات.

تتعاون المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات مع الشركة الجزائرية لضمان الصادرات منذ عام 2008، وقد دعمت بشكل تراكمي عمليات مؤمّنة بقيمة تقارب 2.967 مليار دولار أمريكي من خلال المشاركة بنظام الحصة النسبية في برامج إعادة التأمين على الائتمان للتصدير والائتمان المحلي.

ويهدف هذا الاتفاق إلى توسيع نطاق إعادة التأمين المقدمة للشركة الجزائرية لضمان الصادرات، ودعم تطوير المنتجات وبناء القدرات، وتيسير التبادل الفني، وتعزيز أفضل الممارسات في إدارة المخاطر. ومن خلال هذا التجديد، تؤكد المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات من جديد التزامها بتمكين وكالات ضمان الصادرات الوطنية وتعزيز تدفقات التجارة والاستثمار المستدامة بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

نبذة عن المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات

بدأت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات (ICIEC) عملياتها في عام 1994 بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وتشجيع التجارة والاستثمار بين هذه الدول من خلال تقديم خدمات التأمين على الائتمان والاستثمار. وتُعد المؤسسة الجهة الوحيدة في العالم متعددة الأطراف التي تقدم خدمات تأمين إسلامية، وكانت في طليعة الجهات التي وفّرت مجموعة شاملة من أدوات التخفيف من المخاطر لدعم التجارة والاستثمارات العابرة للحدود بين الدول الأعضاء الخمسين.

وللسنة السابعة عشرة على التوالي، حافظت المؤسسة على تصنيف القوة المالية للتأمين (IFSR) بدرجة "Aa3" من وكالة "موديز"، مما يضع المؤسسة في مصافّ الرواد ضمن قطاع تأمين المخاطر الائتمانية والسياسية. بالإضافة إلى ذلك، حصلت على تصنيف ائتماني طويل الأجل بدرجة “AA-” مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة " ستاندارد أند بورز".

وترتكز صلابة المؤسسة على سياساتها الحكيمة في الاكتتاب، وترتيبات إعادة التأمين القوية، وإطارها المتين لإدارة المخاطر. ومنذ إنشائها، قامت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات بتأمين ما يزيد عن 121 مليار دولار أمريكي من العمليات التجارية والاستثمارية، دعماً لقطاعات حيوية تشمل الطاقة، والصناعة، والبنية التحتية، والرعاية الصحية، والزراعة.

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