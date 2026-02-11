المنامة: اختتم معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF) ورشة عمل متخصصة حول تطبيقات الذكاء الاصطناعي في إدارة مخاطر غسل الأموال، والمراقبة، والفحص، وذلك بمشاركة مختصين من مجالات الامتثال، ومكافحة غسل الأموال، وإدارة المخاطر، والرقابة المالية.

وتأتي هذه الورشة ضمن جهود المعهد لدعم تطوير الكوادر الوطنية وتعزيز كفاءة القطاع المالي، في ظل تطور المتطلبات التنظيمية وتنامي الاعتماد على التقنيات المتقدمة في مواجهة الجرائم المالية.

وركز البرنامج على التطبيقات العملية للذكاء الاصطناعي الجاهزة للاستخدام الرقابي، بما يسهم في تحسين مراقبة المعاملات، وتعزيز تحليل المخاطر، والحد من الإنذارات الكاذبة، ودعم اتخاذ القرار، وفقاً للمتطلبات الرقابية المحلية والدولية.

واستهدفت ورشة العمل مختصين في مجالات الامتثال، ومكافحة غسل الأموال، وإدارة المخاطر، والعمليات، إلى جانب ممثلي الجهات الرقابية ووحدات التحريات المالية، فضلاً عن المتخصصين في التقنية والتحليلات والخدمات المصرفية للشركات، وذلك من خلال دراسات حالة تطبيقية وعروض عملية دون الحاجة إلى مهارات برمجية.

وفي هذا السياق، قال الدكتور أحمد الشيخ، الرئيس التنفيذي لمعهد BIBF: "تمثل مكافحة غسل الأموال أولوية وطنية، ومن خلال هذه الورشة المتخصصة يواصل المعهد تمكين الكفاءات المهنية بمهارات عملية متقدمة تعزز فاعلية الامتثال، وتدعم متانة واستقرار القطاع المالي في مملكة البحرين."

وقد قدم ورشة العمل الخبير الدولي السيد فيبول جاين، الذي يمتلك خبرة تزيد على 14 عاماً في تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجالات مكافحة غسل الأموال والامتثال.

