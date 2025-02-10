المنامة، مملكة البحرين: استضافت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بالتعاون مع شركة Beyon Connect، إحدى شركات Beyon، مؤتمرًا صحفيًا في قاعة المؤتمرات بفندق الخليج للإعلان عن تفاصيل نظام "المفتاح الإلكتروني المطور (eKey 2.0)". والذي تفضل بتدشينه معالي الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، وزير الداخلية، رئيس اللجنة الوزارية لتقنية المعلومات والاتصالات بحضور سعادة الشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفة، رئيس مجلس إدارة شركة Beyon وعدد من كبار المسؤولين والممثلين من الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

عقد المؤتمر الصحفي، بمشاركة من سعادة السيد محمد علي القائد، الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، والدكتور خالد أحمد المطاوعة، نائب الرئيس التنفيذي للعمليات والحوكمة في هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، والسيد كريستوفر هيلد، الرئيس التنفيذي لشركة Beyon Connect، وكاسبر بومهولتز، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في Beyon Connect، إلى جانب مشاركة عدد من كبار المسؤولين بالإضافة إلى المؤسسات التي تبنت استخدام نظام "المفتاح الإلكتروني المطور (eKey 2.0)".

وقد أكد سعادة السيد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية خلال المؤتمر الصحفي بأن نظام وتطبيق المفتاح يعد إنجازًا هامًا وخطوة رئيسية نحو تحقيق الأهداف الرقمية للحكومة، وأن اطلاقه يأتي متماشيًا مع توجيهات حكومة مملكة البحرين برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والتي أكدت أهمية الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة لتعزيز وتطوير الخدمات الحكومية.

كما أشار إلى أن نظام المفتاح الإلكتروني المطور، الذي أصبح الآن مدعومًا بتطبيق إلكتروني يمكّن المواطنين والمقيمين من الدخول الموحد على الخدمات والأنظمة بكل سهولة عبر المصادقة البيومترية، ودون الحاجة لاستخدام كلمة مرور(passwordless)، بما يضمن سهولة وصولهم للخدمات وإنجاز معاملاتهم بصورة ميسرة وسريعة.

كما أوضح بأن توفير نظام وتطبيق المفتاح المطور يمثل خطوة محورية في مسيرة التحول الرقمي في المملكة، يدعم رؤية البحرين الاقتصادية 2030، ويمثل نقلة نوعية في مطابقة الهوية وتجربة المستخدم لخدمات القطاع العام والخاص، وتحسين إجراءات "اعرف عميلك" (KYC) لمؤسسات القطاع الخاص.

لافتًا في الوقت نفسه إلى أهمية المفتاح الإلكتروني المطور، في تعزيز تجربة المستخدم في المصادقة على الخدمات المقدمة من قبل الجهات الحكومية والخاصة، وذلك من خلال ما يوفره من مميزات مثل منح الفرد حرية التحكم الكامل في مشاركة بياناته الخاصة مع مقدمي الخدمات، وتجهيز المفتاح المطور بالكامل لخاصية التوقيع الالكتروني، إلى جانب توفيره لخدمة التخويل الإلكتروني والتي تساهم في تسهيل عملية تخويل إنجاز المعاملات لأطراف خارجية بأعلى مستوى من الأمن وحماية البيانات وحفظ لخصوصية وحقوق المستخدمين وممتلكاتهم.

وقد أعرب القائد عن اعتزازه بالشراكة مع شركة Beyon Connect، لإطلاق المفتاح المطور، مشيرًا إلى أنه يمثل نموذجًا فعال للشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص في تطوير كفاءة الخدمات، والذي يصب في مصلحة المواطنين والمقيمين ويعزز من المكانة الريادية للمملكة في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات إقليميا وعالميًا. كما لفت إلى أن المفتاح الإلكتروني المطور يُعتبر كذلك منتجًا حكوميًا وطنيًا جاهزًا ليتم استخدامه بنطاق أوسع من قبل مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص، ويسهم في فتح آفاق أوسع تدعم تقليل التكاليف على الجهات الحالية والمستقبلية من خلال تفعيل آليات مطابقة الهوية بمستويات عالية من أمن المعلومات وحماية البيانات وتجربة المستخدم دون الحاجة للاستثمار في التقنيات والبنية التحتية.

من جهته، أعرب الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، الرئيس التنفيذي لـBeyon للنمو الرقمي عن خالص اعتزازه بالشراكة القائمة مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية من أجل تحقيق رؤية مشتركة لتقديم حلول رقمية آمنة ومبتكرة لمصادقة الهوية والمبنية على الشفافية والخصوصية والثقة. وأكد بأن المفتاح الإلكتروني المطور (eKey 2.0)، سيساهم في ضمان أعلى مستويات الأمان في التعرف على الهوية للمواطنين والمقيمين. كما سيلبي النظام للقطاع التجاري عملية مصادقة الهوية ونظام "أعرف عميلك" للقطاع الخاص.

وتابع قائلًا "المفتاح الإلكتروني المطور (eKey 2.0)" يُعد استجابة مثالية للطلب المتزايد في القطاعات التي تعتمد على التفاعل مع الزبائن، إذ يوفر مستوى متقدمًا من أمان الهوية، وتُعتبر بتلكو وBeyon Money من الشركات الرائدة التي انضمت إلى الخدمة في مراحلها الأولى. من خلال الاستفادة من تقنيات القياسات الحيوية المتطورة، ستوفر هذه الخدمة مزايا مهمة لكل من المواطنين والشركات، مما يسهم بشكل كبير في دعم رؤية المملكة في بناء دولة آمنة تعتمد على التكنولوجيا الرقمية أولاً."

خلال المؤتمر الصحفي، قدم السيد كريستوفر هيلد الرئيس التنفيذي لشركة Beyon Connect مزيدًا من التفاصيل حول أهمية النظام المطور كونه يعتبر نظام التحقق الوطني لمزودي خدمات القطاعين الحكومي والخاص وذلك مع بدء تطبيقه في القطاعات الحيوية مثل الخدمات المصرفية والمالية، والاتصالات، والرعاية الصحية باعتباره وسيلة آمنة وبسيطة للتحقق من الزبائن باستخدام خاصية مصادقة الهوية المقدمة عبر نظام (eKey 2.0) كما سيمنح المفتاح الإلكتروني المطور الشركات تحكمًا دقيقًا في الفترة الزمنية الخاصة بدخول المستخدم على كل خدمة قبل توجيهه بإعادة ادخال بيانات الدخول مرة أخرى والتأكد من هويته كمستخدم مرة أخرى ، مما يضمن الشفافية الكاملة في مشاركة البيانات، مع الامتثال التام لقوانين حماية البيانات في مملكة البحرين والحفاظ على سيادة البيانات.

ومن جانبه، أكد الدكتور خالد أحمد المطاوعة، نائب الرئيس التنفيذي للعمليات والحوكمة في هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية خلال المؤتمر الصحفي أن المفتاح الإلكتروني المطور (eKey 2.0) يمثل قفزة كبيرة في التزام الهيئة بتوفير خدمات رقمية آمنة وسلسة، مبينًا بأن هذا الحل المبتكر يعمل على تعزيز الأمان وإمكانية الوصول إلى خدمات القطاعين العام والخاص الإلكترونية بكل يسر وسهولة، كما يقدم أيضًا مصادقة بيومترية متقدمة، مما يضمن مستوى أعلى للتحقق من هوية المستخدم ويقلل من مخاطر الوصول غير المصرح به. كما أشار إلى أن هذا النظام سيمكن الهيئة من تقديم خدمات جديدة تتطلب تدابير أمنية صارمة وبروتوكولات مصادقة متقدمة.

الجدير بالذكر أنه سيتم اعتماد المفتاح الإلكتروني المطور كنظام تعريف ومطابقة الهوية لخدمات أكثر من 14 جهة حكومية وخاصة في المرحلة الأولى فور تدشين النظام والتطبيق والتي تشمل خدمات تطبيق حكومتي، وخدمات البوابة الوطنية Bahrain.bh وخدمات هيئة تنظيم سوق العمل، وغيرها إلى جانب عدد من البنوك المصرفية وشركات الاتصالات، وسيتم ربط النظام مع عدد أكبر من الجهات في المراحل القادمة. كما سيكون بإمكان المستخدمين حاليًا وكمرحلة أولية استخدام المفتاح الإلكتروني (النسخة السابقة -eKey) مع المفتاح الإلكتروني المطور(eKey2.0) للدخول إلى الخدمات الإلكترونية التي تتطلب استخدام المفتاح، وإنه سيتم مستقبلا وخلال مراحل التطوير القادمة للنظام، إلغاء النسخة القديمة من المفتاح وذلك بعد ربط جميع الخدمات الإلكترونية بالمفتاح المطور(eKey2.0)، وتسجيل المستخدمين فيه وبشكل تدريجي.

وإن أبرز الجهات الحكومية التي ربطت خدماتها بالمفتاح الإلكتروني المطور في مرحلته الأولى، هي وزارة الصناعة والتجارة، ووزارة العمل، ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني ووزارة شؤون الشباب، والمجلس الأعلى للبيئة، إلى جانب صندوق العمل (تمكين) وخدمات هيئة تنظيم سوق العمل والبوابة الوطنية Bahrain.bh. ومن القطاع الخاص غرفة تجارة وصناعة البحرين، وبنك البحرين الوطني، وبنك البحرين والكويت، وبنك البحرين الإسلامي، وشركة "بايننس" وكريدي ماكس بالإضافة إلى شركة بتلكو وBeyon Money.

وكانت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية قد دعت جميع مستخدمي المفتاح الإلكتروني الحاليين إلى المبادرة بتحميل تطبيق eKey 2.0 الجديد، المتوفر على متجر تطبيقات الحكومة الإلكترونية bahrain.bh/apps بالإضافة إلى متاجر iOS وAndroid وHuawei، كما دعت الراغبين منهم في الحصول على المزيد من المعلومات والاستفسار الاتصال المباشر مع مركز اتصال الخدمات الحكومية 80008001 وتقديم ملاحظاتهم ومقترحاتهم عبر النظام الوطني للمقترحات والشكاوى تواصل أو تطبيق تواصل.

-انتهى-

#بياناتحكومية