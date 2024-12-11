الرباط، المغرب - وقع صندوق التضامن الأفريقي (ASF) وتأمين تنمية التجارة والاستثمار الأفريقي (ATIDI) على هامش منتدى الاستثمار الأفريقي 2024 (AIF 2024) اتفاقية تعاون إطارية تمهد الطريق لمزيد من التعاون الاستراتيجي لتعزيز التنمية الاقتصادية والتخفيف من المخاطر المرتبطة بالاستثمار والتجارة في إفريقيا.

وتوفر الاتفاقية إطارا للتعاون في دعم مشاريع البنية التحتية والتنمية الاقتصادية في الدول الأعضاء التي تنتمي إلى كلتا المؤسستين (بنين وبوركينا فاسو وبوروندي وتشاد وكوت ديفوار ومالي والنيجر ورواندا والسنغال وتوغو)، كما تساعد في تخفيف المخاطر التي يتعرض لها المستثمرون والشركات والمقرضون الذين يتطلعون إلى الاستثمار في أفريقيا.

تشمل الأهداف الرئيسية لهذه الشراكة ما يلي:

· تسويق حلول التخفيف من المخاطر الخاصة بكلا المؤسستين للمعاملات التجارية والاستثمارية.

· دعم تطوير مصادر الطاقة المتجددة والبنية التحتية في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (ACFTA).

· تطوير المهارات المهنية وتحسين بيئة الأعمال في إفريقيا.

وقال السيد عبد الرحمن ديالو، العضو المنتدب لمؤسسة العربي للجمعية: "تمثل هذه الاتفاقية علامة فارقة مهمة في تعزيز التنمية المستدامة في أفريقيا. ونحن نوحد جهودنا لدفع الاستثمار وتشجيع النمو الاقتصادي في جميع أنحاء القارة، مع ضمان بيئة آمنة للمستثمرين".

من جانبه، قال مانويل موسى، الرئيس التنفيذي لشركة "أتيدي": "تمنحنا هذه الشراكة الفرصة لتعزيز مجموعة حلولنا المالية العملية المصممة لمواجهة التحديات الاقتصادية في أفريقيا، بما في ذلك من خلال التخفيف من المخاطر التي غالبا ما تعيق التجارة والاستثمار. كما أنه يعكس حاجة المؤسسات المتعددة الأطراف إلى العمل معا لتيسير حصول قارتنا على التمويل الإنمائي. معا، سنساعد في خلق مستقبل مزدهر للدول الأعضاء والشركات الأفريقية".

تمثل مذكرة التفاهم هذه نقطة تحول لكلا المؤسستين الملتزمتين بتنسيق جهودهما لتعزيز التجارة البينية الأفريقية ، وتشجيع الاستثمار في المشاريع ذات التأثير الاستراتيجي ، وتعزيز التنمية الاقتصادية في جميع أنحاء القارة.

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