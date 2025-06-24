أبوظبي، بالتنسيق مع مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل، أطلقت شركة "تواصل للمواصلات"، بالتعاون مع بنك المارية المحلي، مبادرة نوعية تتيح للركاب الدفع إلكترونيًا عبر تطبيق محفظة "أي إي سي" باستخدام العملة المستقرة AE Coin، وذلك في جميع مركبات أجرة "تواصل" في إمارة أبوظبي.

ويأتي هذا الإنجاز في إطار الجهود المشتركة لتعزيز حلول الدفع الرقمية وتطوير تجربة تنقل ذكية وآمنة وسلسة للمستخدمين، حيث تُعد هذه المبادرة الأولى من نوعها على مستوى العالم التي تعتمد العملة المستقرة المرتبطة بالدرهم الإماراتي في الدفع مقابل خدمات النقل العام.

وشهدت لحظة الإطلاق إجراء أول عملية دفع رسمية باستخدام AE Coin بعد إتمام رحلة عبر إحدى مركبات الأجرة التابعة لـ"تواصل للمواصلات"، في خطوة تؤكد التزام أبوظبي بالتحول نحو منظومة نقل رقمية ومستدامة.

وتوفر محفظة "أي إي سي" تجربة دفع سهلة وآمنة، حيث يُمكن للعملاء ببساطة مسح رمز الاستجابة السريعة (QR Code) داخل المركبة لإتمام عملية الدفع. وتُربط عملة AE Coin بالدرهم الإماراتي بنسبة ثابتة (1 درهم إماراتي = 1 AEC)، ما يضمن أعلى درجات الاستقرار المالي ويُسهم في تعزيز الثقة باستخدام العملات الرقمية.

ويتوفر تطبيق محفظة أي إي سي مجانًا عبر متاجر التطبيقات "آبل ستور"، "جوجل بلاي"، و"هواوي آب غاليري"، وتتميز بتجربة استخدام مبتكرة تركز على سرعة المعاملات، الأمان، وخفض تكاليف التحويلات المالية.

وبهذه الخطوة، بات بإمكان ركاب مركبات الأجرة في أبو ظبي الاستفادة من تجربة دفع رقمية متطورة تواكب طموحات الإمارة في التحول الرقمي، وتُسهم في ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للتكنولوجيا المالية والتنقل الذكي.

شركة تواصل للمواصلات:

صرح السيد غنى جبور، مدير عام شركة تواصل للمواصلات قائلاً: "تأتي هذه المبادرة لتقدم نموذجًا على التعاون الفعّال بين كافة الجهات التي تسعى إلى التطور المستمر ضمن منظومة النقل المتكامل، وترسّخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة الرائدة في مجالات الابتكار والتحول الرقمي في قطاع المواصلات. نحن في تواصل للمواصلات نؤمن بأن التحول الرقمي ليس مجرد خيار، بل ضرورة لمواكبة تطلعات المستخدمين واحتياجاتهم اليومية.

وتسهم هذه الخطوة في تحسين تجربة العملاء من خلال تسهيل عملية الدفع، وتوفير وسائط متعددة وآمنة للدفع، بما يتماشى مع رؤية أبوظبي لبناء منظومة نقل ذكية ومستدامة. وأن اعتماد عملة AE Coin في قطاع النقل العام يعكس التزامنا بدعم الحلول المالية المستقبلية التي تدمج بين التكنولوجيا والراحة والاستدامة، وسنواصل العمل على توسيع نطاق هذه الحلول لتشمل خدمات إضافية مستقبلاً."

بنك المارية المحلي:

وصرّح السيد محمد وسيم خياطة، الرئيس التنفيذي لبنك المارية المحلي، قائلاً: "نفخر بكوننا جزءًا من هذا التعاون المبتكر مع شركة تواصل للموصلات ومركز النقل المتكامل، إذ يتماشى تمامًا مع رؤيتنا لقيادة مستقبل المدفوعات الرقمية في دولة الإمارات العربية المتحدة. الآن لا نقدّم طريقة دفع جديدة فحسب، بل نقدّم أيضًا لعملائنا طريقة سلسة وآمنة وأقل تكلفة من نظائرها من المعاملات الغير النقدية لاستخدام وسائل النقل العام. إنها خطوة إلى الأمام في تحقيق استراتيجية الحكومة الرقمية لدولة الإمارات العربية المتحدة 2025."

وأضاف: "كجزء من خارطة الطريق الاستراتيجية الخاصة به، يركز بنك المارية المحلي على بناء شراكات مستقبلية مع الشركات والهيئات الحكومية لتوسيع نطاق استخدام محفظة أي إي سي عبر مختلف القطاعات وإحداث طفرة نوعية في المدفوعات الرقمية لكل من المستهلكين ومزودي الخدمات والسلع في الدولة."

شركة آي إي دي ستابل كوين:

وصرّح رامز رفيق، المدير العام لشركة آي إي دي ستابل كوين قائلاً: "يُمثل التعاون مع شركة تواصل للمواصلات لحظةً محوريةً لعملة AE Coin ومحفظة أي إي سي. من خلال توفير خيار دفع آمن وسلس للركاب في جميع سيارات أجرة تواصل، نُظهر كيف يُمكن للعملات الرقمية أن تندمج بسلاسة في الحياة اليومية. وتُجسّد هذه الشراكة قوة الابتكار والتعاون في قيادة مستقبل المدفوعات الرقمية، ويسعدنا أن نكون في طليعة هذا التحوّل."

قريباً: توسيع قبول تطبيق محفظة أي إي سي عبر المزيد من خدمات النقل والتجار ومنافذ البيع بالتجزئة في دولة الإمارات العربية المتحدة، مما يعزز تجربة العملاء بشكل أكبر ويوفّر المزيد من الفرص لاستخدام عملة AE Coin في الحياة اليومية.

نبذة عن مركز النقل المتكامل:

يُعد مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل الجهة التشريعية والتنظيمية والرقابية المسؤولة عن إدارة وتطوير قطاع النقل في إمارة أبوظبي، من خلال وضع السياسات والأطر التي تسهم في بناء منظومة تنقل ذكية وآمنة وشاملة، تدعم تطلعات الإمارة في أن تكون من بين المدن الأكثر تطورًا عالميًا.

ويتولى المركز الإشراف على جميع أنشطة النقل البري والبحري والجوي في الإمارة، بما يعزز تكامل المنظومة وتطورها بشكل يواكب النمو الحضري والسكاني. كما يعمل على توظيف أحدث أدوات التكنولوجيا وآليات الابتكار والاستدامة لتلبية متطلبات النقل المستقبلية، وتحسين جودة الحياة، وإعادة تعريف معايير الحياة الحضرية، من خلال دمج التقنيات المتقدمة وتعزيز ممارسات التنقل المستدام.

نبذة عن تواصل للمواصلات:

تأسست شركة تواصل للمواصلات في عام 2007، لتصبح واحدة من الشركات الرائدة في مجال النقل العام في إمارة أبوظبي. تقدم الشركة خدماتها عبر أسطول حديث يتميز بأعلى معايير الجودة والسلامة والراحة، مما جعلها مزوداً موثوقاً لخدمات النقل العام وسيارات الأجرة.

وفي إطار التزامها بالابتكار واستشراف مستقبل النقل، تقوم تواصل للمواصلات حالياً بتشغيل مركبات ذاتية القيادة، دعماً لتوجهات التنقل الذكي والمستدام، مما يعزز مكانتها كشركة سباقة في تبني الحلول المستقبلية لأنظمة النقل الحديثة.

تعمل الشركة على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع وعلى مدار السنة، بما يتماشى مع أهداف مركز النقل المتكامل (ITC)، الجهة الرسمية المشرفة على تنظيم وإدارة خدمات النقل العام في الإمارة، وتسهم بفاعلية في تحقيق رؤية أبوظبي لبناء منظومة نقل ذكية، آمنة ومستدامة تلبي احتياجات المجتمع وتواكب تطلعات المستقبل

للمزيد من المعلومات، الرجاء التواصل معنا على الرقم673 4444 02 أو info@tawasul.ae

نبذة عن بنك المارية المحلي:

بنك المارية المحلي هو أول بنك رقمي متكامل في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويوفر تجربة شاملة لكل من المستهلكين الأفراد والشركات الصغيرة. البنك متخصص للغاية، ويركز على النمو وخدمة المجتمع الإماراتي، والذي يشمل مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة والمقيمين والشركات (الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات القائمة). وتتماشى رؤية البنك مع رؤية قادة دولة الإمارات العربية المتحدة، الملتزمين بدعم الأفراد والشركات الصغيرة في اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة وتعزيز ثقافة التفكير المستقبلي التي تؤيد الابتكار والتكنولوجيا.

للمزيد من المعلومات، الرجاء التواصل معنا على الرقم 600 571 111 أوinfo@mbankuae.com

نبذة عن AE Coin:

AE Coin عملة رقمية مستقرة من الجيل المستقبلي، منظمة من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وتقدم خدمات مالية آمنة وشفافة وفعالة. مع التركيز على المدفوعات المحلية، والتمويل اللامركزي، وأنظمة المكافآت المبتكرة، تعمل AE Coin على إعادة تعريف الطريقة التي يتفاعل بها المستخدمون مع الأموال الرقمية. يقع المقر الرئيسي لشركة آي إي دي ستابل كوين في أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة، وهي تقود المنطقة في مجال الابتكار المالي الرقمي.

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