المساحة الإجمالية لمشروع تطوير المنطقة الحرة بالمزيونة تبلغ مليون ونصف متر مربع

شيّد مبنى الخدمات والتسهيلات في "المزيونة" بمساحة بناء تصل لـ 11 ألف متر مربع

ضمن برنامج الأمانة العامة للاحتفالات الوطنية لافتتاح المشروعات الوطنية، احتفلت المؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن" بافتتاح مشروع تطوير المنطقة الحرة بالمزيونة (المرحلة الأولى "الحزمة الثانية" والمرحلتين الثانية والثالثة")، ومشروع مبنى الخدمات والتسهيلات، ويأتي افتتاح هذين المشروعين ضمن مساعي "مدائن" المستمرة لتطويرِ البنية التحتيةِ لتهيئة المنطقة الحرة بالمزيونة، وجعلها رافدا اقتصاديا وفقا رؤية عمان 2040 التي تهدف إلى جعل السلطنة في مصاف الدول المتقدمة. رعى حفل الافتتاح سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب، نائب رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، وبحضور عدد من أصحاب السعادة والمسؤولين في القطاعين الحكومي والخاص.

تطوير المنطقة الحرة بالمزيونة

وقد بدأ الحفل بكلمة ألقاها سعيد مسلم أحمد زعبنوت، مدير خدمات المستثمرين في المنطقة الحرة بالمزيونة، أوضح من خلالها أن المؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن" انتهت من تنفيذ مشروع تطوير المنطقة الحرة بالمزيونة (المرحلة الأولى "الحزمة الثانية" والمرحلتين الثانية والثالثة") على مساحة إجمالية تبلغ مليون ونصف متر مربع)، وبتكلفة إجمالية تصل إلى ستة مليون ريال عماني، لتبلغ المساحة المطوّرة للمنطقة 3 مليون متر مربع من إجمالي مساحة المنطقة التي تتجاوز الـ 15 مليون متر مربع، وتعد الأراضي المطورة جاهزة للاستثمار ومزودة بالخدمات الأساسية، حيث يتضمّن المشروع إنشاء شبكة طرق بطول (15,5) كيلومتر، وإنشاء شبكات تصريف مياه الصرف الصحي بطول (20,1) كيلومتر مع غرف التفتيش، ويتم ربطها مع خزان التجميع بحجم (600) متر مكعب، و إنشاء شبكات تمديد المياه بالإضافة إلى شبكات أنظمة إطفاء الحرائق بطول (13.6) كيلومتر، و إنشاء خزانات للمياه (سفلي بحجم (1200) متر مكعب وعلوي بحجم (700) متر مكعب)، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال إنارة الطرق مع التوصيلات الكهربائية اللازمة لعدد (402) عمود، علاوة على إنشاء مبنى استراحة سائقي الشاحنات، ويأتي هذا المشروع انطلاقاً من حرص "مدائن" على تحقيق رؤية المنطقة الاستراتيجية كمنطقة اقتصادية حرة تساهم في زيادة التنافسية الإقليمية في مجال جذب الاستثمارات من مختلف دول العالم ، وتجسيد رسالتها في إيجاد علاقة تشاركية مع القطاع الخاص لتطوير البنية التحتية والعلوية والمدعومة بحزمة من الإعفاءات والتسهيلات وبناء قاعدة للتعاون والتنسيق المشترك مع كافة الجهات الرسمية وقطاع الأعمال محليا وإقليميا، ومواصلة لما قامت به المؤسسة من توفير كافة السبل لتسهيل العملية الاستثمارية عبر إيجاد محطة واحدة في المنطقة تتمثل في مركز الخدمات مسار لاستخراج كافة التصاريح اللازمة لإتمام إجراءات الشركات العاملة في المنطقة، وكذلك تطوير نظام إيداع الذي قامت المنطقة بتطويره كمنظومة تقنية شاملة لكل العمليات التجارية التي يحتاج لها المستثمرين بكل يسر وسهولة، وكذلك وللارتقاء بالخدمات اللوجستية، تمكّنت المؤسسة من الحصول على كود عالمي (OMAMZ) واعتماد ميناء المزيونة البري كواجهة نهائية للبضائع الواردة للمنطقة والصادرة منها، وحرصا منها على الحفاظ على أمن وسلامة المنشآت في المنطقة، فقد تم تزويد المنطقة بمنظومة أمنية متكاملة ومجهزة بأحدث أجهزة المراقبة، وإيجاد مشغل للبوابات لرصد ومتابعة الشاحنات والتحكم في عمليات الدخول والخروج، وتعمل المؤسسة على خطط تطوير المنطقة المستقبلية مثل إنشاء مدينة سكنية متكاملة ، وتطوير المرحلة الرابعة واستقطاب الشركات العاملة في مجال الخدمات المساندة كالصرافة والبنوك والشركات الملاحية والعمل على إقامة المعارض التجارية بهدف تنشيط الحركة التجارية. وأضاف سعيد زعبنوت أن المنطقة الحرة بالمزيونة شهدت حركة تجارية نشطة خلال العام الحالي، حيث بلغ إجمالي المعاملات التجارية المنجزة (18624) معاملة خلال عام 2023م منها 5623 عمليات إيداع و7853 عمليات إخراج، بالإضافة 472 معاملات عقود تخزين و3290طلبات مناولة وتم التعامل مع 88 معاملة طلبات التجزئة و32طلب استثمار وتوطين 17 عقد إيجار واستخراج 25 رخص مزاولة نشاط والتعامل مع 1224 تصريح زائر و185 ألف طن و3491 مركبة، وقد بلغ إجمالي الشركات التي تم توطينها في المنطقة الحرة بالمزيونة 220 مشروعا خلال الأعوام الخمس الماضية، تنوعت هذه المشاريع بين القطاع الصناعي والتجاري واللوجستي، ووقعت المنطقة اتفاقيتي تشغيل لإدارة وتشغيل الخدمات في المساحة الجمركية في المنطقة الحرة بالمزيونة (الميناء البري)، وأخرى لإدارة وتشغيل خدمات شركة نافذ، كما تم تأهيل وتدريب الكادر العماني من أبناء ولاية المزيونة على إدارة الميناء وبوابات التحكم.

مبنى الخدمات والتسهيلات

من جانبه، قال المهندس أحمد البلوشي، مهندس مشاريع بشركة شموخ للاستثمار والخدمات، أن مشروع مبنى الخدمات والتسهيلات بالمنطقة الحرة بالمزيونة جاء ليكون واجهة صناعية مستقبلية في المنطقة ولتقديم أفضل الخدمات للمستثمرين ولأصحاب العمل والشركات العاملة بالمنطقة والزوار بما يتفوق على المقاييس العالمية كجزء من دور شركة شموخ، الذراع الاستثماري لـ "مدائن"، في الاستثمار في المدن الصناعية بما يتوافق من رؤية عمان 2040، حيث تم إنشاء المبنى بمساحة بناء تصل إلى 11 ألف متر مربع، وبتكلفة إجمالية تبلغ حوالي ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف ريال عُماني، حيث يتكون المبنى من 4 طوابق بالإضافة إلى توفر عدد 300 موقف خارجي للمركبات، ويتضمن مكاتب إدارة المنطقة، وخدمات مصرفية وبنوك، ومحلات تجارية، ومقاهي وكافيهات، ومطاعم، ومكاتب تجارية وقاعات متعددة الأغراض، مشيراً البلوشي إلى أن إنشاء المبنى يأتي ضمن حرص المؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن" على إنشاء المشاريع الخدمية وإيجادها بهدف تغطية الاحتياجات السوقية وتلبيتها للمستثمرين والشركات العاملة في مختلف المدن الصناعية التابعة لها، حيث يسعى هذا المبنى إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، مثل توفير الخدمات الأساسية لكل من يرتاد في المدينة الصناعية، وتوفير واجهة حديثة للمدينة الصناعية إلى جانب توفير مساحات تجارية ومكتبية لتشجيع الاستثمار في المنطقة الحرة، ومن المؤمل أن يساهم المبنى في زيادة النشاط التجاري، ورفع جودة الخدمات المقدمة، بالإضافة إلى رفع الإنتاجية في المنطقة من خلال توفيره لجميع الخدمات عالية الجودة للموظفين والمستثمرين دون حاجتهم للخروج منها.

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