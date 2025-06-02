دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي أن مؤشر ثقافة الاستدامة بين موظفيها بلغ 92.67% خلال عام 2024، وذلك استناداً إلى استبيان مؤسسي شارك فيه نحو 4,000 موظف. ويقيس مؤشر ثقافة الاستدامة مدى وعي الموظفين بمفاهيم الاستدامة والتزامهم بتطبيقها في بيئة العمل، ويُعد أداة مهمة لتقييم فعالية جهود التوعية وتعزيز ممارسات الاستدامة المؤسسية.

وأعرب معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، عن سعادته بهذه النتيجة، مؤكداً أنها تعكس التزام الهيئة الراسخ بنشر ثقافة الاستدامة بين موظفيها، وتمكينهم ليشاركوا بفاعلية في دعم التوجهات الوطنية نحو التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن الهيئة كانت أول مؤسسة حكومية تعتمد الاستدامة ضمن رؤيتها وخطتها الاستراتيجية، لتكون محوراً رئيسياً في مسيرة التنمية والتقدم وتحقيق توجيهات القيادة الرشيدة في تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة، إضافة إلى الاستثمار في رأس المال البشري وبناء قدراته في مجال الاستدامة.

وأضاف معالي الطاير: "تُعد الاستدامة ركيزة جوهرية في جميع عملياتنا، حيث نتبنى استراتيجية متكاملة لترسيخ ثقافة الاستدامة بين جميع المعنيين وإشراك الموظفين والمتعاملين وأفراد المجتمع في جهودنا لحماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية. ونهدف من خلال هذه الجهود إلى دعم المكانة الريادية لدولة الإمارات العربية المتحدة في العمل المناخي العالمي، والمساهمة في تحقيق أهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي، التي تسعى إلى توفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر نظيفة بحلول عام 2050."

وأكد المهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميّز في هيئة كهرباء ومياه دبي، أن الإدارة العليا تحرص على دمج الاستدامة في مختلف العمليات والممارسات اليومية، إضافة إلى ترسيخها كثقافة مؤسسية، وأضاف: "تواصل الهيئة إطلاق ودعم المبادرات التي تسلط الضوء على الآثار الإيجابية للاستدامة على المستوى المؤسسي، وتعزيز وعي الموظفين ليكونوا سفراءً للاستدامة من خلال تحفيزهم على تبني ممارسات مستدامة داخل بيئة العمل وخارجها."

من جهته، أوضح محمد عبدالكريم الشامسي، كبير مسؤولي الاستدامة والتغير المناخي في هيئة كهرباء ومياه دبي، أن فريق ريادة الاستدامة يضم 34 موظفاً من مختلف قطاعات الهيئة، ويعمل على نشر وتطبيق مفاهيم الاستدامة، مشيراً إلى أن مبادرة "تواصل الاستدامة" توفر منصة تعليمية وتفاعلية تسهم في تعزيز تفاعل الموظفين مع قضايا الاستدامة، وزيادة معرفتهم بممارسات الهيئة المستدامة.

أنشطة وفعاليات متنوعة

حققت مبادرة "تواصل الاستدامة" نجاحاً لافتاً في زيادة تفاعل الموظفين مع قضايا الاستدامة وتحفيزهم على تبني سلوكيات أكثر استدامة في بيئة العمل وخارجها. وتتضمن المبادرة برامج نوعية مثل "حديث الاستدامة" الذي يهدف إلى تطوير قدرات الموظفين وتوعيتهم بجهود الهيئة في هذا المجال. ومنذ انطلاق المبادرة في مايو 2024، نظمت الهيئة العديد من الفعاليات والأنشطة التوعوية من بينها 36 جلسة ضمن برنامج "حديث الاستدامة"، شارك فيها 3,870 موظفاً، إضافة إلى 6 مسابقات داخلية للموظفين وخارجية عبر وسائل التواصل الاجتماعي استقطبت نحو 5,000 مشارك، ومن خلال البرنامج، تم تسجيل 92 موظفاً للتدريب على نظام إدارة الطاقة (ISO 50001) الذي يهدف إلى تعزيز الوعي بكفاءة استخدام الطاقة وفهم متطلبات نظام إدارة الطاقة. واختُتم البرنامج بمسابقة حول تقرير الاستدامة لعام 2024 الصادر عن الهيئة، وشارك فيها 39 موظفاً من 13 قطاعاً وإدارة مختلفة، بما يدعم التنافس الإيجابي بين الموظفين.

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