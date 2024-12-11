الإمارات العربية المتحدة، أبوظبي: في إطار جهوده المستمرة لدعم مشاريع التنمية في مختلف أنحاء العالم، وسعياً لتحقيق أبرز مقاصد الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة 2030 المتعلق بضمان توافر المياه النظيفة، وقع صندوق أبوظبي للتنمية مع حكومة رواندا اتفاقية قرض بقيمة 92 مليون درهم، ما يعادل (25 مليون دولار أمريكي)، تستهدف تمويل مشروع توسعة أنظمة نقل وتوزيع المياه لمحطة كارينجا، وسيساهم المشروع الاستراتيجي في تحقيق المستهدفات الوطنية لرواندا من خلال تعزيز استدامة مواردها المائية وتحقيق الأمن المائي في البلاد.

ووقع الاتفاقية، سعادة محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، وسعادة جون ميرينجيه، سفير جمهورية رواندا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، وحضر التوقيع عدد من المسؤولين في كلا الجانبين.

وبهذه المناسبة، قال سعادة محمد سيف السويدي: "تأتي هذه الاتفاقية في إطار التزام صندوق أبوظبي للتنمية بتمويل مشاريع البنية التحتية التي تدعم تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول المستفيدة، كما وتعكس حرصنا على تعزيز شراكتنا الاستراتيجية مع جمهورية رواندا وتطويرها بما يسهم في تنمية مختلف القطاعات الحيوية.

وأشار سعادته، إلى أن تمويل مشروع توسعة أنظمة نقل وتوزيع المياه في محطة كارينجا لمعالجة المياه، يمثل خطوة هامة نحو توفير الإمدادات المائية النظيفة والمستدامة لمختلف المناطق الرئيسية في رواندا، الأمر الذي سيسهم في التغلب على التحدي الذي تواجهه من خلال رفع كفاءة منظومة المياه، وتعزيز استخدام التقنيات الحديثة التي تدعم تحقيق الأمن المائي.

من جانبه، قال سعادة جون ميرينجيه، "نحن فخورون بهذا التعاون المتميز مع صندوق أبوظبي للتنمية، والذي يواصل نجاحه في ترسيخ جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في تحقيق التنمية المستدامة لشعوب العالم، لافتاً إلى أن مشروع توسعة أنظمة نقل وتوزيع المياه في محطة كارينجا يعد مشروعاً جوهرياً سيعمل على تحقيق أهدافنا الوطنية الرامية إلى استدامة توفير المياه النظيفة للسكان، وتطوير شبكات نقل وتوزيع المياه لتلبي مختلف احتياجات المناطق المحيطة بالمشروع.

وأضاف سعادته، "إن تمويل هذا المشروع الحيوي سيسهم في رفع المستوى المعيشي للمواطنين، من خلال إيجاد العديد من فرص العمل لسكان رواندا، كما سيعمل على تحسين شبكات نقل وتوزيع المياه في البلاد لتغطية الطلب المتزايد، الأمر الذي يضعنا على الطريق الصحيح لتحقيق خططنا التنموية وأهدافنا الوطنية".

ومن الجدير بالذكر، أن المشروع يعد جزءاً من البرنامج الشامل والهادف إلى تزويد العاصمة كيغالي بالمياه وتحقيق الاكتفاء الذاتي، ويتضمن إنشاء محطة معالجة مياه بسعة 36 ألف متر مكعب يومياً، إضافةً إلى توسعة أنظمة نقل وتوزيع المياه لتصل إلى عدد من المناطق الرئيسية في مدينة كيغالي، وتأمين إمدادات كافية من المياه للسكان.

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