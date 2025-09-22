في إطار سعيها المستمر لتطوير الكوادر الوطنية وتعزيز مهاراتهم، قامت شركة أسواق الساتر بدعم التوظيف والتطور الوظيفي لـ 87 موظفًا بحرينيًا عبر البرامج المتعددة المقدمة من صندوق العمل "تمكين". وتؤكد إدارة الشركة التزامها المستمر بالاستثمار في تنمية قدرات كوادرها الوطنية وتعزيز مهاراتهم بما يسهم في رفع كفاءتهم وتحقيق تطلعاتهم المهنية.

ويأتي دعم “تمكين” للكوادر الوطنية العاملة في شركة أسواق الساتر تماشياً مع الأولويات الإستراتيجية لصندوق العمل للعام 2025, والتي تتمثل في تعزيز مكانة وتنافسية المواطن البحريني في القطاع الخاص، وتزويد البحرينيين بالمهارات المناسبة للتطور الوظيفي في القطاع الخاص، الى جانب منح الأولوية لنمو ورقمنه واستدامة المؤسسات.

وقد أسهمت "تمكين" على مدى السنوات الماضية في دعم شركة أسواق الساتر عبر حزمة من برامج الدعم المتنوعة، من بينها البرنامج الوطني للتوظيف وبرنامج دعم زيادة الأجور، وذلك لمواكبة متطلبات خطط الشركة التوسعية داخل المملكة. ويأتي هذا الدعم في إطار تعزيز قطاع التجزئة الذي سجل مساهمة بلغت 4.1% في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من العام الجاري.

ويقدم صندوق العمل "تمكين" حزمة من البرامج الهادفة لدعم المؤسسات المتعددة وتعزيز القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في المملكة، هذا إلى جانب برامج التوظيف والتطور الوظيفي للكوادر الوطنية بهدف جعل المواطن البحريني الخيار الأمثل للتوظيف.

الجدير بالذكر بأن شركة أسواق الساتر تأسست في عام 2000، واستطاعت منذ ذلك الحين أن تحقق نموًا ملحوظًا لتتحول إلى واحدة من أبرز سلاسل متاجر التجزئة في مملكة البحرين. وتسعى الشركة الى تقديم مجموعة متنوعة من المنتجات التي تلبي تطلعات واحتياجات مختلف شرائح المجتمع المحلي. كما تركز الشركة على تحسين تجربة التسوق لعملائها عبر اعتماد أفضل الممارسات في مجال التجزئة وتقديم خدمات عالية الجودة تعكس التزامها بالتميز والابتكار.

نبذة حول صندوق العمل "تمكين"

صندوق العمل "تمكين" هو هيئة وطنية تأسست في عام 2006، بهدف الدفع قدمًا بعجلة النمو الاقتصادي في مملكة البحرين من خلال تعزيز مكانة القطاع الخاص كمحرك رئيس للنمو الاقتصادي في مملكة البحرين عبر دعم نمو وتطور المؤسسات، إلى جانب تطوير مهارات الأفراد البحرينيين وتعزيز فرصهم في التوظيف والتطور الوظيفي ليكونوا الخيار الأول والأمثل للتوظيف في سوق العمل.

ولتحقيق ذلك، تقدم تمكين مجموعة من البرامج والمبادرات التي تم تصميمها بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل، وبالاستناد إلى أولوياتها الإستراتيجية، ومبادرات الدعم الرئيسية التي تتضمن مبادرات دعم التوظيف، ودعم التطور الوظيفي، إلى جانب دعم المؤسسات.

