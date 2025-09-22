أجرت الشركات المدعومة من قبل الغرفة 140 اجتماع عمل ثنائي خلال الملتقى مع شركاء ومستثمرين محتملين

قامت الغرفة خلال مشاركتها في الملتقى بتسليط الضوء على الفرص الواعدة التي يتيحها معرض "إكسباند نورث ستار 2025" للشركات الناشئة والمستثمرين

152 شركة من كوريا الجنوبية شاركت في دورة العام الماضي من "إكسباند نورث ستار" بنمو 111% مقارنة بدورة 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة – اختتمت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، مشاركتها الناجحة في ملتقى الشركات الناشئة "تراي ايفريثينغ Try Everything 25" الذي أُقيم مؤخراً في عاصمة كوريا الجنوبية سيؤول.

وعقدت الغرفة خلال مشاركتها في المعرض 86 اجتماع عمل ثنائي مع شركات ناشئة ومسؤولي صناديق استثمارية وشركاء في منظومة الابتكار بالإضافة إلى شركات سريعة النمو، وذلك بهدف التعريف بالمزايا التنافسية الفريدة لمنظومة الأعمال الرقمية في دبي، والشراكات والفرص الواعدة التي تتيحها الإمارة في كافة القطاعات التقنية، بالإضافة على التعريف بالمبادرات التي تقودها غرفة دبي للاقتصاد الرقمي وفي مقدمتها "منصة دعم وجذب الشركات"، التي تعتبر بوابة مبتكرة لمساعدة الشركات الرقمية على تأسيس أعمالها في دبي، أو التوسع في سوق الإمارة من خلال توفير حزمة من الخدمات المؤسسية والتشغيلية، إضافة إلى خدمة توفيق الأعمال لمساعدة الشركات على إيجاد شركاء ومستثمرين وعملاء ملائمين لمتطلباتها.

ودعمت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي مشاركة سبع شركات رقمية ناشئة مقرها دبي في فعاليات الملتقى ، وأجرت الشركات 140 اجتماع عمل مع شركاء ومستثمرين محتملين بما يدعم نموها وتوسع أعمالها انطلاقاً من دبي، وتضمنت الشركات كلاً من "بروكيور هب" Procurehub المتخصصة في مشتريات قطاع الإنشاءات، و"فارميدك" Pharmedic المتخصصة في الصحة الرقمية وعلم الجينوم، و"سيفود سوق" Seafood Souq المتخصصة في سلاسل التوريد المستدامة للمأكولات البحرية، و"كيترون" Ketrone المتخصصة في توظيف الذكاء الاصطناعي بمجال الممارسات القانونية، و"سابي" Supy المتخصصة في إدارة مخزون المطاعم، و"سيركا بيوتيك" Circa Biotech المتخصصة في التكنولوجيا الحيوية لتحويل النفايات إلى منتجات، و"ون لويالتي" One Loyalty المتخصصة في حلول التكنولوجيا المالية لمدفوعات الإيجارات.

وقامت الغرفة خلال مشاركتها في الملتقى بتسليط الضوء على الفرص الواعدة التي يتيحها معرض "إكسباند نورث ستار 2025"، أكبر فعالية للشركات الناشئة والمستثمرين، والذي ينظّمه مركز دبي التجاري العالمي، وتستضيفه غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، خلال الفترة من 12 إلى 15 أكتوبر المقبل في دبي هاربر، حيث يشكل المعرض منصة نوعية لإبرام شراكات جديدة للأعمال واستقطاب الاستثمارات في الشركات الناشئة.

وكانت دورة العام 2024 من "إكسباند نورث ستار" قد شهدت مشاركة 152 شركة من كوريا الجنوبية مقارنة بـ 72 شركة كورية شاركت في دورة 2023، مما يشكل نمواً بنسبة 111%، وهو مؤشر واضح على أهمية هذه الحدث الذي يشكل بوابة نوعية للشركات الرقمية الناشئة لعقد الشراكات واستقطاب الاستثمارات وتعزيز حضورها في الأسواق العالمية.

بموجب مرسوم أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، "رعاه الله" بتأسيس ثلاث غرف تحت مظلة غرف دبي، تمارس غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الجديدة العاملة تحت مظلة غرف دبي، مهامها في تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للاقتصاد الرقمي من خلال الاستثمار في القدرات والمواهب والخبرات لاستقطاب الشركات الرقمية العالمية، وتهيئة بيئة محفزة لنمو الشركات الرقمية

