المنامة، مملكة البحرين : شارك سعادة السيد خالد إبراهيم حميدان محافظ مصرف البحرين المركزي، في الاجتماع الـ(85) للجنة محافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كما ترأس سعادته الاجتماع الرابع والستين لمجلس إدارة المجلس النقدي الخليجي، وذلك في دولة الكويت الشقيقة، يوم الأحد الموافق 14 سبتمبر الجاري.

شهد الاجتماع مناقشة عددٍ من الموضوعات المتعلقة بأعمال البنوك المركزية الخليجية، وتسليط الضوء على سُبل تعزيز التعاون المشترك في مجال الخدمات المصرفية والمالية، علاوة على استعراض التوصيات واعتماد القرارات ذات الصلة.

وعلى هامش الاجتماع، شارك عددٌ من كبار المسؤولين من مصرف البحرين المركزي، إلى جانب عدد من ممثلي قطاع الخدمات المالية في البحرين، في المؤتمر السنوي الثاني لتعزيز العمل المصرفي الخليجي المشترك، والذي جاء بعنوان "البنوك المركزية في عصر الذكاء الاصطناعي".

وتم خلال المؤتمر تناول آلية ضمان الاستقرار المالي من قبل صانعي السياسات في ظل تزايد التجزؤ العالمي بالاضافة الى تبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي في البنوك المركزية وذلك مع التطرق الى أطر الحوكمة اللازمة.

ويأتي انعقاد هذا الاجتماع في إطار الاجتماعات الدورية للجنة المحافظين، والهادفة لتوطيد علاقات التعاون والتنسيق بين البنوك المركزية الخليجية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

