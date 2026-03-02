خدمة متوفرة على مدار الساعة لمعالجة مجموعة واسعة من التحديات بما يشمل القلق ونوبات الهلع والتوتر وصعوبات النوم وغيرها من المخاوف المرتبطة بالصحة النفسية

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: فعّلت دائرة الصحة – أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في الإمارة، الخط الساخن 800-SAKINA لتقديم خدمات الدعم النفسي على مدار الساعة بالتعاون مع "سكينة"، شبكة الصحة النفسية الرائدة التابعة لـ "صحة"، إحدى شركات "بيورهيلث"، في خطوة تنسجم مع التزامها بحماية صحة أفراد المجتمع وتعزيز عافيتهم النفسية. ويوفّر هذا الخط الساخن خدمات الرعاية النفسية الأولية، إلى جانب وصول مباشر إلى المتخصصين المؤهلين في مجال الصحة النفسية لتقديم الدعم الفوري عند الحاجة.

وتتوفر الخدمات عبر الخط الساخن باللغتين العربية والإنجليزية ضماناً لوصول جميع أفراد المجتمع للدعم اللازم، وتشمل خدمات معدّة خصيصاً للأطفال والعائلات، حيث يمكن للمتصلين طلب المساعدة بشأن مجموعة واسعة من التحديات بما يشمل القلق ونوبات الهلع والتوتر وصعوبات النوم أو أي مخاوف أخرى مرتبطة بالصحة النفسية في ظل الأوضاع الراهنة. كما يمكن أيضاً للأفراد الذين يتعايشون حالياً مع حالات نفسية، تلقي إرشادات متكاملة تمكّنهم من التأقلم مع الفترة الحالية والتعامل مع تزايد حدّة القلق أو حدوث تغيرات مفاجئة في حياتهم نظراً لهذه الظروف.

وفي هذا الإطار، قالت سعادة الدكتورة نورة خميس الغيثي، وكيل دائرة الصحة – أبوظبي: "نلتزم في دائرة الصحة – أبوظبي بوضع خدمات الدعم النفسي في متناول أفراد المجتمع بشكل مباشر وعند الحاجة إليها، لذلك عملنا على تفعيل الخط الساخن 800-SAKINA لتوفير المشورة النفسية المتخصصة لكلّ من يحتاجها بأسلوب متكامل يسهل الوصول إليه. وتندرج هذه الخطوة في إطار حرصنا المستمر على الإصغاء بعناية لاحتياجات أفراد المجتمع وتمكينهم من تجاوز الصعوبات المرتبطة بمختلف الظروف، لاسيما الأوضاع الراهنة، عبر الاستجابة بكفاءة وسرعة عالية وفق نموذج عملي ومستدام. ونشجع أفراد المجتمع على التعبير عن مخاوفهم، مهما بلغ حجمها، لاسيما مع توافر الدعم اللازم على مدار الساعة، حيث تواصل المنظومة الصحية في أبوظبي عملها وفق أرقى معايير السلامة والفاعلية لخدمة كافة أفراد المجتمع وتلبية احتياجاتهم".

ومن خلال توفير مساحة آمنة وسرّية لأفراد المجتمع للتعبير عن مخاوفهم بحرية، وتقديم الدعم اللازم والرعاية العطوفة من قبل المتخصصين، يهدف هذا الخط الساخن إلى تعزيز الرعاية النفسية لأفراد المجتمع وضمان تلقي كل فرد يحتاج للرعاية النفسية للمشورة الموثوقة التي تمكّنه من تجاوز التحديات وتُشعره بوجود منظومة شاملة بجانبه، سواءً كان من سكان الإمارة أو من زوارها.

ويعكس هذا الإجراء التزام أبوظبي المستمر ببناء منظومة صحية متكاملة ومرنة، تلتزم بحماية الصحة البدنية والنفسية، من خلال نهج وقائي وشخصي يضع أفراد المجتمع على رأس الأولويات.

وتدعو الجهات المختصة في الإمارة أفراد المجتمع إلى العناية بصحتهم النفسية عبر الحفاظ على روتين يومي منتظم، والبقاء على تواصل مع العائلة والأصدقاء، واستقاء المعلومات من المصادر الإعلامية الموثوقة وعدم الانسياق وراء الشائعات والمعلومات المغلوطة، وطلب الدعم عند الشعور بالإرهاق. ويضمن خط 800-SAKINA توافر المساعدة في متناول الجميع على الدوام.

للحصول على الدعم النفسي على مدار الساعة، يُرجى الاتصال على 800-SAKINA، (800-725462)

وللمزيد من المعلومات حول الخدمات الصحية في أبوظبي، يُرجى زيارة: www.doh.gov.ae و www.seha.ae

نبذة عن دائرة الصحة أبوظبي:

دائرة الصحة – أبوظبي هي الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي، والمسؤولة عن ضمان تحقيق التميز في القطاع الصحي، من خلال الإشراف على منظومة الرعاية الصحية والحالة الصحية لسكان الإمارة. وتتولى الدائرة مسؤولية وضع الأطر التشريعية للمنظومة الصحية في الإمارة، بما يشمل رقابة كافة المنشآت الصحية ضماناً لتطبيق أعلى معايير الجودة وتمكينها من تبني أفضل الممارسات العالمية وتحقيق مستهدفات الأداء الرئيسية. وتلتزم أبوظبي بإعادة صياغة مستقبل الرعاية الصحية من خلال إرساء منظومة صحية ذكية ومستدامة تضع الصحة والحياة الصحية المديدة وجودة الحياة على رأس قائمة الأولويات لتعزيز عافية جميع سكان المجتمع. وبالاعتماد على بنية تحتية متطورة وقدرات سباقة، تواصل دائرة الصحة – أبوظبي تطوير وإطلاق المبادرات والبرامج التي تنسجم مع محاور التركيز الاستراتيجية وهي: سكان يتمتعون بالصحة، وأفضل مستويات الرعاية، والمرونة والابتكار. وتعكس هذه الجهود الالتزام الراسخ للدائرة بالجاهزية والاستباقية والوقاية وتقديم رعاية صحية شخصية ودقيقة لكل فرد من أفراد المجتمع.

لمزيد من المعلومات حول دائرة الصحة، يرجى زيارة https://www.doh.gov.ae/

