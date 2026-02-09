دبي، الإمارات العربية المتحدة، توّج فريق مركز حمدان للموهبة والابتكار التابع لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية بلقب بطولة دولة الإمارات للروبوت FIRST LEGO League لموسم 2025–2026، بعد مسار تنافسي متكامل على مستوى الدولة، في بطولة شهدت مشاركة واسعة من مختلف إمارات الدولة، حيث تجاوز إجمالي عدد المشاركين في الموسم أكثر من 2000 طالب وطالبة، في واحدة من أكبر دورات البطولة على المستوى الوطني.

وفي تعليقها على هذا الإنجاز، قالت الدكتورة مريم الغاوي، مدير مركز حمدان بن راشد للموهبة والابتكار: "هذا الفوز هو ثمرة منهج تعليمي يضع الطالب في موقع المصمّم والمفكّر وصاحب القرار. مشاركتنا في FIRST LEGO League تمثّل مختبرًا تعليميًا حقيقيًا يتعلّم فيه الطلبة كيف يواجهون المشكلات المعقّدة، ويتعاملون مع التحدي كجزء من عملية التعلم، ويحوّلون الأفكار إلى حلول قابلة للتطبيق. وصول الفريق إلى تمثيل دولة الإمارات في المنافسات الدولية يؤكد أن الاستثمار في التعلم التطبيقي هو الطريق الأجدى لإعداد جيل قادر على الابتكار والمنافسة عالميًا".

وشهدت تصفيات إمارة دبي مشاركة نحو 80 فريقًا من مختلف المدارس والمؤسسات التعليمية، مثّل من بينها فريق مركز حمدان للموهبة والابتكار إمارة دبي، وتمكّن من تحقيق المركز الأول وبطولة دبي، ليضمن تأهله رسميًا إلى نهائيات دولة الإمارات و تم مشاركة 38 فريق من التصفيات المحلية لجميع الإمارات.

وأُقيمت نهائيات دولة الإمارات بتاريخ 7 فبراير 2026 في المدرسة الأمريكية للإبداع العلمي – إمارة الشارقة، بمشاركة 38 فريقًا من مختلف إمارات الدولة. وواصل فريق مركز حمدان أداءه المتميّز، محققًا بطولة دولة الإمارات للروبوت لموسم 2025–2026، ليتوَّج بذلك بطلاً للإمارات بعد فوزه السابق ببطولة دبي.

وبهذا الإنجاز، تأهّل فريق مركز حمدان للموهبة والابتكار لتمثيل دولة الإمارات العربية المتحدة في البطولة الدولية القادمة لمنافسات الروبوت FIRST LEGO League، في تأكيد على المستوى المتقدم الذي يتمتع به الطلبة وقدرتهم على المنافسة في المحافل العلمية والتقنية الإقليمية والدولية.

ويأتي هذا الإنجاز في إطار التزام مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية بدعم الطلبة الموهوبين، وتوفير بيئات تعليمية تطبيقية قائمة على التعلم العملي، تسهم في تنمية مهارات التفكير التحليلي والعمل الجماعي وحل المشكلات، وتعزز جاهزيتهم للمشاركة الفاعلة في المحافل العلمية والتقنية على المستويين الإقليمي والدولي.

