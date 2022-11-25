بلغت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي والاملاك في دبي أكثر من 7.99 مليار درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 272 مبايعة بقيمة 686.62 مليون درهم، منها 47 مبايعة للأراضي بقيمة 200.4 مليون درهم و225 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 486.22 مليون درهم. وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 16 مليون درهم في منطقة الثنيه الخامسة تليها مبايعة بقيمة 11 مليون درهم في منطقة الحبيه الرابعة تليها مبايعة بقيمة 10 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد. وقد تصدرت منطقة جبل علي الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 25 مبايعة بقيمة 86 مليون درهم وتلتها منطقة الحبيه الخامسة بتسجيلها 9 مبايعة بقيمة 33 مليون درهم وثالثة في اليفره 2 بتسجيلها 3 مبايعة بقيمة 4 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 24 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 23 مليون درهم في منطقة برج خليفة وأخيرا مبايعة بقيمة 16 مليون درهم في منطقة مرسى دبي. وقد تصدرت منطقة الخليج التجارى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 28 مبايعة بقيمة 33 مليون درهم وتلتها منطقة برج خليفة بتسجيلها 20 مبايعة بقيمة 84 مليون درهم وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 16 مبايعة بقيمة 64 مليون درهم. وسجلت الرهونات قيمة قدرها 7.13 مليار درهم منها 21 رهونات أراضي بقيمة 4.04 مليار درهم و67 رهونات فلل وشقق بقيمة 3.09 مليار درهم، وكان أهمها بمنطقة ورسان الاولى بقيمة 3 مليار درهم وأخري في منطقة نخلة جميرا بقيمة 2 مليار درهم. واما الهبات فقد شهدت تسجيل 18 هبة بقيمة 177.73 مليون درهم كان أهمها بمنطقة منخول بقيمة 120 مليون درهم وأخري في منطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 21 مليون درهم.

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