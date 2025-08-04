دبي، الإمارات العربية المتحدة: كشف معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن قيمة مشاريع شبكة نقل الكهرباء التي تنفذها الهيئة تزيد عن 7.6 مليار درهم، مشيراً إلى تدشين أربع محطات نقل رئيسية جهد 132 كيلوفولت بقدرة تحويلية 450 ميجافولت أمبير خلال النصف الأول من العام الجاري، بتكلفة بلغت 725 مليون درهم. وتضمنت هذه المشاريع تمديد كابلات نقل بطول 228 كيلومتراً.

وأوضح معالي الطاير أن الهيئة تعمل على تنفيذ 49 محطة جهد 132 كيلوفولت ومحطتين جهد 400 كيلوفولت. وتدعو الهيئة حاليا المقاولين الرئيسين إلى تقديم عروض أسعار لتنفيذ عدد 11 محطة نقل جديدة جهد 132 كيلوفولت. وتعتزم الهيئة خلال السنوات الثلاث المقبلة طرح مناقصات جديدة لإنشاء أكثر من 57 محطة نقل رئيسية جهد 132 كيلوفولت، وتمديد كابلات نقل أرضية بطول 160 كيلومتراً.

وأضاف معالي سعيد الطاير: "انسجاماً مع رؤية وتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نواصل تطوير بنية تحتية متكاملة ومتطورة للطاقة بما يسهم في تعزيز كفاءة واعتمادية شبكة نقل وتوزيع الكهرباء في دبي لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة في الإمارة ومواكبة النمو السكاني والاقتصادي، وبما يدعم أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33، وأجندة دبي الاجتماعية 33 لتطوير المدينة الأمثل بتجربتها المعيشية. ونعتمد في مشاريعنا أحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، ما أسهم في تحقيق نسبة 100% في اعتمادية وتوافرية نظام نقل الطاقة في دبي وتحقيق الهيئة أفضل أداء بين المؤسسات الخدماتية على مستوى العالم في مجال نقل الطاقة منذ عام 2018."

وأوضح المهندس حسين لوتاه، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع نقل الطاقة في هيئة كهرباء ومياه دبي، أن المحطات الجديدة تغطي عدة مناطق، منها محطتين في منطقة اليلايس الخامسة لتلبية احتياجات الطاقة في مشاريع إسكان المواطنين هناك، إضافة إلى حتا، وورسان الرابعة، موضحاً أن العدد الإجمالي لمحطات نقل الكهرباء التابعة للهيئة وصل إلى 391 محطة بنهاية النصف الأول من عام 2025، منها 27 محطة نقل رئيسية جهد 400 كيلوفولت، و364 محطة نقل رئيسية جهد 132 كيلوفولت.

تطلّب تنفيذ وتدشين المشاريع أكثر من 4.5 ملايين ساعة عمل باستخدام أحدث التقنيات الرقمية المعتمدة عالمياً، انسجاماً مع جهود الهيئة لتعزيز التحول الرقمي في جميع عملياتها الخدماتية والتشغيلية، وتقديم الخدمات النوعية المبتكرة المتوافقة مع أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والكفاءة والسلامة.

يشار إلى أن هيئة كهرباء ومياه دبي أرست مشاريع لإنشاء 10 محطات نقل رئيسية جهد 132 كيلوفولت في عدة مناطق في دبي منها البرشاء جنوب الثانية، الخليج التجاري، واحة دبي للسيليكون، مدينة المطار، ند الشبا الأولى، ووادي الصفا الخامسة بتكلفة إجمالية تصل إلى 1.1 مليار درهم. كما أرست الهيئة مشاريع تمديد كابلات جهد 132 كيلوفولت لربط محطات النقل الرئيسية الجديدة بشبكة نقل الكهرباء الرئيسية بإجمالي أطوال 60.6 كيلومتراً وبتكلفة إجمالية تصل إلى 288 مليون درهم.

-انتهى-

#بياناتحكومية