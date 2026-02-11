تنظيم بعثات تجارية وزيارات ميدانية إلى أكثر من 7 دول

8 مذكرات تفاهم تم توقيعها مع شركاء وجهات اقتصادية محلية ودولية

35 اجتماع ولقاء عمل مع كبار المستثمرين ورواد الأعمال

دعم 30 مبادرة محلية ودولية شملت قطاعات التعليم والصحة والرياضة والثقافة

الشارقة: أعلنت غرفة تجارة وصناعة الشارقة عن الإنجازات المهمة التي حققتها خلال العام 2025، بما يعكس التزامها في تحقيق مستهدفاته الاستراتيجية على صعيد دعم مجتمع الأعمال، وتمكين القطاع الخاص، وبما يجسد حرصها على مواصلة جهودها لتعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة لإمارة الشارقة، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وترسيخ مكانة الإمارة كوجهة رائدة للاستثمار والتجارة وبيئة حاضنة لريادة الأعمال والابتكار.

حيث شهدت غرفة الشارقة نمواً كبيراً في إجمالي عدد العضويات المسجلة خلال عام 2025، والتي بلغت 76,110 عضوية، بعدما سجلت 8,385 عضواً جديداً، وبنسبة نمو وصلت إلى 14 %، مقارنة بالعام 2024، الذي بلغ عدد أعضائه 65 ألف عضو، فيما وصل عدد العضويات المجددة في عام 2025 إلى 67725 عضوية تنوعت بين الصناعية والتجارية والمهنية، وبلغ عدد عضويات المناطق الحرة الجديدة والمجددة 2288 عضوية، في حين بلغ عدد شهادات المنشأ 90.983 شهادة منشأ بقيمة صادرات وإعادة صادرات وصلت إلى نحو21 مليار درهم.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الأول للعام الحالي، لمجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة الذي عُقد بمقر الغرفة برئاسة سعادة عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة وحضور الشيخ ماجد بن فيصل القاسمي النائب الأول لرئيس الغرفة وسعادة وليد عبد الرحمن بوخاطر النائب الثاني لرئيس الغرفة وأعضاء مجلس الإدارة وسعادة محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة الشارقة، ومريم سيف الشامسي مساعد المدير العام لقطاع الخدمات المساندة، وعبد العزيز الشامسي مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال، وعدد من مسؤولي الأجهزة والإدارات التابعة للغرفة.

وتم خلال الاجتماع استعراض أبرز أعمال غرفة الشارقة خلال عام 2025، إلى جانب بحث عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ومن ضمنها الجهود المبذولة في تطوير البنية التحتية للمناطق الصناعية بالتعاون والتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين، كما اطلع المجلس على نتائج المشاركات الدولية للغرفة ونجاحاتها في تأسيس شراكات اقتصادية دولية، وتطوير منظومة التبادل التجاري الخارجي وجذب الاستثمار.

وجهة استثمارية رائدة

وأكد سعادة عبد الله سلطان العويس أن الإنجازات تؤكد حرص الغرفة على توفير بيئة أعمال محفزة للنمو والابتكار، ومواكبة للتحولات العالمية المتسارعة في المشهد الاقتصادي، لتظل الشارقة وجهة جاذبة للاستثمارات وفرص الأعمال على المستويين الإقليمي والدولي، مشيراً إلى أن هذه النتائج تعكس الثقة المستمرة للشركات والمستثمرين بالمكانة الاقتصادية للإمارة، وتأتي ترجمة للتوجيهات الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والمتابعة الحثيثة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، لضمان بناء منظومة اقتصادية متكاملة تدعم النمو المستدام وتمكين مجتمع الأعمال.

وأشار سعادة العويس إلى أن غرفة الشارقة تواصل تحقيق خطوات نوعية على صعيد تعزيز التنافسية الاقتصادية للإمارة، وتقديم خدمات مبتكرة ترتقي بقدرات الشركات، وتسهل توسعها الخارجي، مع التركيز على دعم جميع قطاعات الأعمال الحيوية، بما فيها التجارية والصناعية والمهنية والزراعية والرقمية، مؤكداً أن غرفة الشارقة تواصل العمل وفق خطتها الاستراتيجية لـ 2025/2027 على صعيد ترسيخ الشراكات الاستراتيجية مع الجهات المحلية والدولية، وتعزيز سلاسل القيمة الاقتصادية، واستقطاب الاستثمارات النوعية، ودعم الابتكار وريادة الأعمال، بما يخلق منظومة اقتصادية مرنة ومستدامة.

تعزيز الشراكات الاقتصادية الدولية

من جانبه، أكد سعادة محمد أحمد أمين العوضي أن العام الماضي شهد تسجيل إنجازات نوعية تعكس ريادة الغرفة في دعم مجتمع الأعمال وتمكين القطاع الخاص والشركات المحلية من التوسع نحو الأسواق العالمية، مشيراً إلى أن الغرفة حرصت على تكثيف جهودها على صعيد استقطاب الاستثمارات النوعية والترويج لبيئة الأعمال النموذجية التي تتميز بها الإمارة من خلال تنظيم بعثات تجارية وزيارات ميدانية إلى أكثر من 7 دول ولا سيما في القارة الإفريقية فإلى جانب بعثتها التجارية إلى كينيا وأوغندا نظمت الغرفة وللمرة الأولى بعثة تجارية إلى جمهورية موريشيوس ما أسهم في فتح قنوات جديدة للتصدير، وتوسيع شبكة الشراكات الاقتصادية للإمارة، وجذب استثمارات نوعية تدعم نمو الأعمال في مختلف القطاعات.

9 مذكرات تفاهم محلية ودولية

وأشار سعادة العوضي إلى أن غرفة الشارقة تمكنت خلال العام الماضي من تحقيق نتائج ملموسة على أكثر من صعيد، بما يعكس حرصها على دعم مجتمع الأعمال وتعزيز مكانة الإمارة على الخارطة الاقتصادية العالمية، حيث أبرمت الغرفة أكثر من 8 مذكرات تفاهم مع شركاء دوليين، امتدت إلى أسواق إقليمية وعالمية متنوعة، وهو ما أسهم في فتح قنوات تعاون جديدة، وتوسيع نطاق التبادل التجاري، وتعزيز الاستثمارات النوعية، كما نظمت الغرفة أكثر من 35 اجتماع ولقاء عمل مع جهات محلية ودولية، شملت المؤسسات والجهات الاقتصادية وكبار المستثمرين ورواد الأعمال بهدف تعزيز شبكة العلاقات التجارية وتطوير فرص الشراكة، إلى جانب المشاركة المكثفة في المعارض والمؤتمرات الاقتصادية على المستويين المحلي والعالمي، التي ساهمت في دعم التصدير وتمكين الشركات الأعضاء من التوسع الخارجي واستكشاف أسواق جديدة.

نشر ثقافة الجودة المؤسسية

وعلى صعيد التزام غرفة الشارقة بنشر ثقافة الجودة المؤسسية وتعزيز مهارات الكوادر البشرية في القطاعين العام والخاص، وترسيخ الابتكار والإبداع في بيئات العمل، حقق مركز الشارقة للتدريب والتطوير التابع للغرفة سلسلة من الإنجازات خلال العام الماضي أبرزها تنفيذ برنامج القيادة الاستراتيجية للأعمال لعام 2025 للقطاعين الخاص والعام، بالإضافة إلى برنامج القيادة الاستراتيجية بالتعاون مع أكسفورد وكامبريدج 2025، وبرنامج القيادة الدبلوماسية في الأردن، وكذلك البرنامج التدريبي المتكامل لورش العمل الزراعية بالتعاون مع بلدية دبا الحصن، كما وقع المركز 9 اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم دولية مع جهات من بريطانيا وفرنسا وإسبانيا، ونفذ المركز 2604 ساعات تدريبية لموظفي الغرفة، حيث تم تدريب 86 موظفًا وموظفة من الغرفة، و418 متدربًا من القطاعين الخاص والحكومي، من خلال 21 برنامجًا تدريبيًا داخليًا و79 برنامجًا للقطاعين العام والخاص، كما تم تدريب وتأهيل 84 طالبًا وطالبة من مختلف الجامعات والكليات والمدارس.

تمكين قطاعات الأعمال

وحقق قسم مجموعات العمل القطاعية بالغرفة إنجازات رائدة في عام 2025 بما يعكس دوره في دعم استراتيجية الغرفة لتعزيز القدرة التنافسية للإمارة، وجذب الاستثمارات وتمكين قطاعات الأعمال المختلفة، حيث تم تشكيل وإعادة تشكيل عدد من المجموعات القطاعية الحيوية، من ضمنها مجموعة عمل قطاع المحاماة، ومجموعة عمل قطاع الفنادق إلى جانب دراسة تشكيل مجموعة عمل الخدمات الطبية ومجموعة عمل الصناعة المتقدمة، وحرص القسم على إبراز وتعزيز دور مجموعات العمل القطاعية، والتسويق لأنشطتها وإنجازاتها، عبر مجموعة من البرامج والمبادرات من أبرزها إطلاق وتنفيذ سلسلة بودكاست «بصمة الأعمال» بعدد 12 حلقة، كما نظمت وشاركت مجموعات العمل القطاعية بالغرفة في 14 فعالية خلال عام 2025، ومن أبرزها معرض الشارقة العقاري – إيكرس، بالإضافة إلى المشاركة في فعاليات محلية ودولية متنوعة، منها اجتماعات عمل ثنائية (B2B) مع الشركات البيلاروسية، وورشة الأمن السيبراني في عصر الكم، بالإضافة إلى مشاركات في منتديات الأعمال الدولية مثل المنتدى الإماراتي التركمنستاني والمنتدى الدولي للاتصال الحكومي، وقد بلغت الاجتماعات الدورية والخارجية لمجموعات العمل 33 اجتماعًا، تم خلالها متابعة تنفيذ 92 توصية بنسبة إنجاز 83.7%.

المسؤولية المجتمعية

وشهد عام 2025 نشاطًا واسعًا لغرفة الشارقة في رعاية الفعاليات والمهرجانات التي تدعم القطاعات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية، حيث قدمت الغرفة دعماً لـ 30 مبادرة محلية ودولية شملت قطاعات التعليم والصحة والرياضة والثقافة وغيرها، بهدف ترسيخ مفهوم المسؤولية المجتمعية وتعزيز التنمية المستدامة، كما شاركت في منتديات ومؤتمرات دولية مثل المنتدى الدولي للاتصال الحكومي ومؤتمر الاستثمار العالمي، وركزت على دعم المبادرات الريادية والفعاليات الشبابية، والأنشطة الموجهة لذوي الاحتياجات الخاصة، وبرامج حماية الطفل وصحة المجتمع، مما عزز حضور الإمارة محليًا ودوليًا وأكد التزام الغرفة بدعم المجتمع وتعزيز الشراكات مع الجهات الحكومية والخاصة.

132 مشاركاً بجائزة غرفة الشارقة للتميز

فيما شهدت جائزة الشارقة للتميز، التي نظمتها غرفة الشارقة تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، تطورًا ملموسًا في مشاركاتها وإسهاماتها في تعزيز ثقافة الجودة والتميز المؤسسي، حيث تم تكريم 17 منشأة ورائد أعمال في مختلف الفئات، شملت المؤسسات المحلية والخليجية، وتميزت الجائزة بتوسّع المشاركات التي تجاوزت 132 مشاركة، بنسبة نمو 34% مقارنة بالدورة السابقة، فيما شهدت الدورة التاسعة لجائزة غرفة الشارقة للمبدعين مشاركة واسعة بلغت 319 مشروعاً مبتكراً من الجامعات والمدارس، وتم تكريم المشاريع الأكثر تميزاً في مجالات الابتكار المستدام وريادة الأعمال، مما يعكس حرص الغرفة على تعزيز ثقافة الابتكار والإبداع بين الشباب، وتمكينهم من تحويل أفكارهم إلى مشاريع ريادية تسهم في التنمية المجتمعية والاقتصادية.

فعاليات ومهرجانات مبتكرة

واطلع المجلس خلال الاجتماع على أداء فروع غرفة تجارة وصناعة الشارقة في المنطقتين الشرقية والوسطى ونتائج أعمال المهرجانات والعروض التي نفذتها غرفة الشارقة من أبرزها عروض الشارقة للتسوق، ومهرجان خورفكان للمانجو، ومهرجان دبا الحصن للمالح والصيد البحري، ومهرجان الذيد للرطب وأيضا مهرجان الذيد للتمور ومهرجان الذيد للعسل بالإضافة إلى مهرجان درة الساحل الشرقي الذي نظمته غرفة الشارقة للمرة الأولى في كلباء، كما أطلقت غرفة الشارقة، وهيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، شخصية "شمسة" الأيقونة الترويجية لعروض صيف الشارقة ورمز البهجة التي جاءت لتدشن مرحلة جديدة من الترفيه والتفاعل للأطفال والعائلات، في خطوة تؤكد الالتزام بترسيخ مكانة الشارقة كوجهة تجارية وسياحية وعائلية رائدة.

