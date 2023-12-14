الإمارات العربية المتحدة: يسرُّ البنك العربي المتحد (ش.م.ع.) الإعلان عن نجاحه بالحصول على تسهيلات ثنائية الشريحة لمدة عامين بقيمة 735 مليون درهم إماراتي.

ومن شأن هذه التسهيلات الجديدة تعزيز الميزانية العمومية للبنك العربي المتحد، وذلك من خلال تعزيز قدراته على دعم عملائه بالإضافة إلى تحقيق أهداف النمو الإستراتيجية التي يصبو إليها. ويعكس النجاح في إبرام تلك الصفقة ثقة السوق في استراتيجية النمو التي يتبعها البنك العربي المتحد بالإضافة لمتانته المالية.

وتشمل هذه التسهيلات على شريحة تقليدية وشريحة مرابحة بأسعار تنافسية، كما وتتضمن التسهيلات أيضًا خيار التمديد (green-shoe option) الذي يتيح للبنك زيادة حجم التسهيلات إلى 1.3 مليار درهم إماراتي. وسيتم تخصيص هذه التسهيلات لخدمة المتطلبات العامة للبنك.

تم ترتيب هذه الصفقة من قبل بنك أبوظبي التجاري (ش.م.ع.)، وبنك الإمارات دبي الوطني، ومصرف الإمارات الإسلامي، وبنك أبوظبي الأول باعتبارهم البنوك المسؤولة عن تنظيم القرض ومسوقين له (IMLABs). كما قام بنك الإمارات دبي الوطني بدور وكيل عالمي للتسهيلات.

وتعليقًا على تلك الصفقة، قال السيد شريش بيديه، الرئيس التنفيذي للبنك العربي المتحد: "يسعدنا أن نعلن عن هذا الإصدار الذي تمّ بدعم من مجموعة من المؤسسات المالية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة. تمثّل الصفقة دليلاً آخر على ثقة السوق بمتانة الأسس التي يقوم عليها البنك وقوة إدارته وسعة آفاق نموه. ومن شأن هذه التسهيلات مساعدة البنك العربي المتحد على تنويع مصادر تمويله، حيث يقوم بتنفيذ استراتيجية مستدامة ومدروسة لنمو الأعمال. ولا يسعنا إلا التوجُّه بالشكر لكافة البنوك المشاركة على ثقتها بنا".

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نبذةٌ عن البنك العربي المتحد

تأُسس البنك العربي المتحد ش. م. ع. (UAB) في 21 يناير 1975 كمشروعٍ مشترك بين مجموعةٍ من المستثمرين المحليين في دولة الإمارات العربية المتحدة والبنك الفرنسي الدولي سوسيتيه جنرال Société Générale (SG). ويعد البنك اليوم أحد أقدم مزودي الخدمات المصرفية والمالية وأكثرهم ابتكاراً في دولة الإمارات.

يقع المقر الرئيسي للبنك العربي المتحد في الشارقة، ويقدم خدماته عبر ستة فروع و17 جهاز صراف آلي و 11 جهاز إيداع نقدي وإيداع الشيكات (CCDM) موزعة في أنحاء الدولة لتوفر الخدمات المصرفية للأفراد والمؤسسات. وقد نجح البنك في ترسيخ مكانته بصفته شريكاً مفضلاً للعملاء من المؤسسات بفضل ما يقدمه من مجموعةٍ شاملة ومتكاملة من الخدمات المصرفية للمؤسسات المدعومة بالتمويل التجاري والخدمات المصرفية للأفراد وخدمات الأسواق المالية، بالإضافة إلى حلول الصيرفة الإسلامية.