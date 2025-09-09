إطلاق فعاليات تنظم للمرة الأولى في إمارة الشارقة، أبرزها معرض "الشرق الأوسط لمستحضرات التجميل"

100 علامة تجارية محلية وعالمية و50 متحدثاً يشاركون في معرض "تنقل المستقبل"

دورة جديدة من "الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات" بمشاركة 1800 مصمم عالمي و21 دولة

أعلن مركز "إكسبو الشارقة" عن جاهزيته لاستضافة وتنظيم موسم حافل بالفعاليات المحلية والإقليمية والدولية خلال الربع الأخير من عام 2025، ويتضمن جدول الفعاليات التي تٌقام في المقر الرئيسي للمركز إلى جانب المركزين التابعين له في كل من خورفكان والذيد، 17 معرضاً رئيسياً، بزيادة نسبتها 70% عن الفترة نفسها من العام الماضي التي شهدت 10 فعاليات.

ومن المتوقع أن تستقطب هذه الفعاليات مشاركة واسعة من كبرى الشركات وعدداً كبيراً من العارضين والزوار من مختلف أنحاء المنطقة والعالم، مما يعزز مكانة إمارة الشارقة كوجهة إقليمية ودولية رائدة للمعارض والمؤتمرات، حيث من المقرر أن تنطلق أولى الفعاليات التي يستضيفها "إكسبو الشارقة" في 10 سبتمبر 2025 من خلال إقامة "المنتدى الدولي للاتصال الحكومي" الذي يُقام على مدار يومين، يليه فعالية "مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية" من 15 إلى 18 سبتمبر التي تهدف إلى تسليط الضوء على جهود الإمارة في مجال رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم في المجتمع.

نسخة جديدة للشرق الأوسط للساعات والمجوهرات

ويشهد مركز إكسبو الشارقة خلال الفترة من 24 إلى 28 سبتمبر، انطلاق فعاليات الدورة 56 لمعرض "الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات" الحدث الأكبر من نوعه على أجندة المعارض التجارية المتخصصة في دولة الإمارات والمنطقة الذي ينظمه المركز بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، بمشاركة 500 عارض محلي ودولي يمثلون21 دولة، وأكثر من 1800 من كبار المصممين والصنّاع والخبراء العالميين في مجال الذهب والمجوهرات.

معارض نوعية متخصصة

وتتضمن أجندة إكسبو الشارقة في شهر أكتوبر سلسلة معارض نوعية متخصصة أبرزها النسخة الثالثة من معرض "الإمارات للعطور والعود" من 3 إلى 12 أكتوبر، الذي يشهد سنوياً مشاركة 100 عارض وأكثر من 500 علامة تجارية من أشهر علامات العطور المحلية والعالمية، ونخبة من رواد الأعمال والشباب الإماراتيين العاملين في صناعة العطور، فيما يحتضن إكسبو الشارقة خلال الفترة " من 8 إلى 11 أكتوبر، فعاليات معرض "التعليم الدولي" الذي سجل في نسخته الماضية نجاحًا كبيرًا باستقطابه لأكثر من 25 ألف زائر من الطلبة وأولياء أمورهم وشهد مشاركة أكثر من 125 جامعة ومؤسسة تعليمية وأكاديمية مرموقة من أكثر من 20 دولة.

أحداث تنظم للمرة الأولى

ويحفل مركز إكسبو الشارقة في الربع الأخير من عام 2025 بفعاليات وأحداث تنظم للمرة الأولى في إمارة الشارقة، من أبرزها معرض "الشرق الأوسط لمستحضرات التجميل" من 8 إلى 12 أكتوبر، الذي يجمع خبراء التجميل من جميع أنحاء المنطقة، ويقدم منصة لإطلاق المنتجات الجديدة وأحدث ابتكارات العناية بالبشرة ومستحضرات التجميل والعناية بالشعر من العلامات التجارية العالمية والإقليمية الرائدة، فيما تشهد الفترة من 15 حتى 18 أكتوبر المقبل انطلاق فعاليات "معرض تنقل المستقبل" الذي يشارك فيه أكثر من 100 علامة تجارية عالمية، ويستضيف الحدث أكثر من 50 متحدث في 20 جلسة من جلسات المؤتمر التي تغطي مجموعة واسعة من المحاور المتعلقة بواقع ومستقبل النقل المعتمد على الطاقة الكهربائية، فيما يشهد مركز إكسبو الشارقة خلال الفترة من 20 إلى 22 أكتوبر انطلاق معرض "الخليج للطلاء".

وفي نوفمبر، يستضيف المركز معرض "الشارقة الدولي للكتاب" من 5 إلى 16 نوفمبر، يليه "المؤتمر والمعرض الدولي لمستلزمات طب الأسنان 2025" من 23 إلى 25 نوفمبر. ولعشاق التسوق، تنطلق تخفيضات التسوق الكبرى من 27 نوفمبر إلى 7 ديسمبر، يليها المعرض "الدولي للسيراميك" من 9 إلى 11 ديسمبر، ثم التصفية الشتوية من 18 إلى 28 ديسمبر.

تعزيز قطاع المعارض

وأكد سعادة عبد الله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة ورئيس مجلس إدارة مركز إكسبو الشارقة، أن جدول فعاليات الربع الأخير يأتي تأكيداً على التزام الإمارة بتعزيز قطاع المعارض باعتباره رافداً أساسياً للتنمية الاقتصادية، وهو توجّه يستند إلى الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وإلى الخطط التنموية المتكاملة لحكومة الشارقة التي أولت صناعة المعارض أهمية كبرى لما توفره من فرص استثمارية وتجارية وترويجية تدعم مختلف القطاعات الاقتصادية، وتغذي قطاع السياحة والضيافة. وأضاف أن هذا التنوع يعكس مساعي غرفة تجارة وصناعة الشارقة في ترسيخ مكانة الإمارة كوجهة رائدة للمعارض والمؤتمرات، والنمو المتواصل لهذا القطاع من خلال استضافة معارض متخصصة وفعاليات تستهدف قطاعات اقتصادية متنوعة، مشيراً إلى أن مركز إكسبو الشارقة يعمل باستمرار على تطوير مرافقه وخدماته وفق أعلى المعايير الدولية بما يدعم نجاح هذه الفعاليات واستمرارية النمو في هذا القطاع، وفي إطار جهود الإمارة لتعزيز مكانتها الاقتصادية والثقافية.

تجربة متكاملة للعارضين والزوار

من جهته، أوضح سعادة سيف محمد المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، أن المركز يواصل ترسيخ مكانته كوجهة رئيسية للمعارض والمؤتمرات في المنطقة، مشيراً إلى النمو الكبير الذي شهده القطاع خلال السنوات الأخيرة، يعكس ثقة المؤسسات المحلية والدولية في إمارة الشارقة كبيئة جاذبة للأعمال وسياحة المعارض. ونوّه بأن المرحلة المقبلة ستشهد مبادرات نوعية لاستقطاب فعاليات دولية جديدة، وتوسيع شراكات المركز مع جهات إقليمية وعالمية، بما يدعم رؤية الإمارة في تعزيز الاقتصاد المعرفي وتنمية الصناعات المرتبطة بالقطاع، مؤكداً حرص المركز على اعتماد أحدث التقنيات وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في تنظيم الفعاليات، والسعي إلى توفير تجربة متكاملة للعارضين والزوار من خلال تطوير بنيته التحتية وخدماته اللوجستية، بما يسهم في تعزيز مكانة الشارقة كوجهة مفضلة للفعاليات الإقليمية والعالمية ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية والثقافية.

معارض متخصصة في إكسبو الذيد وخورفكان

ويقدم مركزي إكسبو الذيد وإكسبو خورفكان، لسكان وزوار المنطقة الوسطى والشرقية باقة من الفعاليات المميزة، حيث يتيح إكسبو الذيد لمحبي الفروسية والصقارة، نسخة جديدة من معرض الأصايل الذي يضم خدمات ومعدات الخيل والجمال والصقور، أما معرض التخييم والمغامرات فيوفر لعشاق المغامرات فرصة لاكتشاف أحدث المعدات والتجهيزات، بالإضافة إلى العديد من معارض قطاع التجزئة والفعاليات الثقافية والاجتماعية التي تثري تجربة الزوار، بالإضافة إلى مهرجان الذيد للعسل الذي يقدم تشكيلة واسعة من أجود أنواع العسل، أما "إكسبو خورفكان"، فيستضيف مجموعة من المعارض خلال الربع الأخير، من أبرزها معرض العطور، ومعرض "عروس الشرقية".

-انتهى-

#بياناتحكومية