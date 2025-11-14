رعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بحضور معالي وزير السياحة رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية السياحي الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب، ومعالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، مراسم توقيع عددٍ من الاتفاقيات والمشاريع النوعية التي تجاوزت قيمتها (7) مليارات ريال، ضمن فعاليات منتدى “TOURISE 2025” المنعقد في العاصمة الرياض، وتضمنت الاتفاقيات تطوير وجهات سياحية متكاملة في محافظة الخبر بالمنطقة الشرقية.

وأكّد سموه أن المنطقة الشرقية تُعد من أبرز الوجهات السياحية في المملكة، بما تمتلكه من مقومات طبيعية وبحرية وثقافية واقتصادية، تمتد من شواطئها الساحرة على الخليج العربي إلى مدنها الغنية بالتاريخ والحياة العصرية، مشيرًا إلى أن دعم القيادة الرشيدة – أيدها الله – ورؤيتها الطموحة لتحويل المنطقة إلى وجهة جذب سياحي عالمي، أسهم في تسارع وتيرة المشاريع النوعية التي تُعزّز مكانة المنطقة بصفتها مركزًا حيويًا يجمع بين جودة الحياة والتنمية المستدامة وفرص الاستثمار الواعدة.

وأوضح سموه أن المشاريع التي أُعلن عنها اليوم تمثل خطوة جديدة نحو تعزيز القطاع السياحي في المنطقة ورفع جاذبيتها بصفتها مقصدًا مميزًا للزوار من داخل المملكة وخارجها، مؤكدًا أن تكامل الجهود بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص سيُسهم في تحقيق مستهدفات التنمية الشاملة.

وشهد مراسم توقيع الاتفاقيات معالي أمين المنطقة الشرقية رئيس مجلس إدارة شركة أشراق للتنمية والتطوير المهندس فهد بن محمد الجبير، والرئيس التنفيذي لصندوق التنمية السياحي قصي بن عبدالله الفاخري، ورئيس مجلس إدارة شركة أجدان عبدالله الفوزان، إلى جانب عدد من ممثلي الإدارات التنفيذية من جانب الشركاء.

وشملت المشاريع تأسيس صندوق مشروع "الخبر بيير" في محافظة الخبر بالشراكة مع شركة أشراق، وشركة أجدان، وشركة الجزيرة كابيتال؛ بهدف تطوير وجهة الخبر بيير لتكون أحد المناطق السياحية الواعدة في المملكة، ويمتد المشروع على مساحة تبلغ (671,000) م²، ويضم واجهة بحرية بطول (850) متراً، صُمّمت لتكون وجهة سياحية ترفيهية متكاملة.

ويشمل المشروع مجموعة من الفنادق والمنتجعات ستوفر أكثر من (1,450) غرفة ووحدة فندقية، إضافة إلى وحدات سكنية تحمل توقيع علامات فندقية عالمية، مما يسهم في رفع الطاقة الاستيعابية للمنطقة الشرقية وتعزيز جاذبيتها السياحية، كما يضم مناطق مخصصة للتجزئة، والمطاعم، والمرافق الترفيهية، التي تهدف إلى تقديم تجربة متكاملة للزوار، وتوفير بيئة نابضة بالحياة على مدار العام.

وسيسهم المشروع في زيادة الإنفاق السياحي، وجذب الاستثمارات الخاصة المحلية والعالمية، بما يتماشى مع مستهدفات تنمية القطاع السياحي ورفع جودة الحياة، ويُعد المشروع كذلك نموذجًا رائدًا للتعاون بين القطاعين العام والخاص، ويعكس التزام الشركاء بتقديم مشاريع نوعية تواكب تطلعات المجتمع، وتُسهم في تعزيز مكانة المملكة بصفتها وجهة سياحية عالمية.

كما تم الإعلان عن توقيع اتفاقية تمويل منتجع ريكسوس شاطئ نصف القمر "Half Moon Beach" بالشراكة مع البنك السعودي الفرنسي وبإدارة شركة السعودي الفرنسي كابيتال، وتطوير شركة FTG Development Co العالمية.

ويقع المنتجع في موقع استثنائي على شاطئ نصف القمر، ويمتد على مساحة تتجاوز (260) ألف م²، ويضم (400) غرفة فندقية و(41) فلة فاخرة مطلة على البحر، إضافة إلى (5) مسابح متنوعة، وحديقة مائية، ومركز استجمام متكامل، إلى جانب ستة مطاعم عالمية تقدم تجارب طهي راقية من مختلف المطابخ العالمية.

ويأتي هذا المشروع ضمن تحقيق رؤية طموحة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتوسيع خيارات الإقامة الفاخرة بنظام الإقامة المتكاملة (All Inclusive)، بما يعزز من جاذبية المنطقة الشرقية وجهة سياحية متميزة، ويواكب تطلعات الزوار الباحثين عن تجربة ضيافة متكاملة تجمع بين الراحة، الترفيه، والطابع العصري.

ويُتوقع أن يسهم "منتجع ريكسوس شاطئ نصف القمر" في دعم النمو السياحي، وتحفيز الاستثمارات في قطاع الضيافة، بما يتماشى مع مس

تهدفات تنويع الاقتصاد وتعزيز جودة الحياة.