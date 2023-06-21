أعلنت مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، الرائدة في مجال تمويل المشروعات متناهية الصغر للسيدات، عن وصول محفظة التمويلات التراكمية إلي أكثر من 7 مليارات جنيه علي مدار نحو 25 عامًا.

وأوضحت المؤسسة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، أن تلك التمويلات تم ضخها لصالح أكثر من 2.2 مليون عميلة من خلال 112 فرعا موزعة على 14 محافظة بمختلف أنحاء الجمهورية.

من جانبها، قالت ريهام فاروق الرئيس التنفيذي لمؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، إن المؤسسة تستهدف الوصول بحجم المحفظة القائمة إلى نحو 1.5 مليار جنيه، وعدد العميلات المستفيدات من تلك التمويلات إلي نحو 275 ألف عميلة بنهاية 2023.

وقامت "التضامن للتمويل الأصغر"، بضخ تمويلات بلغت 1.94 مليار جنيه خلال عام 2022، مقارنة مع 1.437 مليار جنيه تم ضخها خلال عام 2021، بمعدل نمو قدره 35%.

وكانت مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، الرائدة في مجال تمويل المشروعات متناهية الصغر للسيدات، قد أطلقت خدمة الفروع المتنقلة الفريدة من نوعها لأول مرة في قطاع تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك في إطار الوصول لرؤية المؤسسة لتكون عنوان كل سيدة مصرية لجميع الخدمات الميكرومالية، أي الخدمات المالية لتمويل المشروعات متناهية الصغر.

كما أطلقت مؤسسة بهية للإكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدى بالمجان، بالتعاون مع مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر " الأسبوع الماضي، حملة توعية بأهمية الإكتشاف المبكر لسرطان الثدي، وذلك من خلال فروع المؤسسة المنتشرة بمختلف أنحاء الجمهورية.

وأوضحت المؤسسة، أن هذه الحملة تأتى فى إطار حرص مؤسسة التضامن على المساهمة فى جهود التنمية المجتمعية، وخلق قيم المشاركة فى المجتمع المصري، وذلك تنفيذًا لإستراتيجية المؤسسة التي تستهدف دعم جهود تطوير قطاع الصحة وتمكين المرأة في المجتمع.

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