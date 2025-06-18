منطقة الأعمال التابعة للمركز تضم ما يزيد على 700 شركة أمريكية، وهو ما يمثل أكثر من 45 ٪ من إجمالي الشركات الأمريكية العاملة في الدولة

شركة أمريكية، وهو ما يمثل أكثر من ٪ من إجمالي الشركات الأمريكية العاملة في الدولة تم إطلاع 150 من قادة الأعمال الأمريكيين خلال ثلاث فعاليات ترويجية في نيويورك، بروكلين وميامي على الفرص المتاحة أمام الشركات الأمريكية لتأسيس أعمالها وتوسعتها انطلاقاً من دبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، منطقة الأعمال الدولية الرائدة والمساهم البارز في تحفيز تدفق التجارة العالمية عبر دبي، عن تحقيقه زيادة لافتة بنسبة 7٪ في عدد الشركات الأمريكية التي انضمت إلى منطقة أعماله الدولية خلال الاثني عشر شهراً الماضية. ويحتضن المركز اليوم ما يزيد على 45٪ من إجمالي الشركات الأمريكية العاملة في دولة الإمارات، والتي يُقدر عددها بنحو1,500 شركة، مما يعزز مكانته بصفته المركز التجاري المفضل للشركات الأمريكية التي تتطلع إلى التوسع في أسرع الأسواق نمواً على مستوى العالم.

ويعكس هذا النمو القوي في أعداد الشركات الأمريكية الزخم التجاري الأوسع الذي أعقب الزيارة التاريخية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى دولة الإمارات في شهر مايو الماضي، والتي شهدت توقيع سلسلة من الصفقات الاستراتيجية بقيمة إجمالية بلغت 200 مليار دولار في قطاعات حيوية تشمل الذكاء الاصطناعي والطاقة والدفاع والطيران. وقد أسهمت هذه الاتفاقيات، التي تبشر ببدء فصل جديد من التعاون الاقتصادي الوثيق بين الإمارات والولايات المتحدة، في تعزيز الفرص التجارية المتاحة أمام الشركات الأمريكية في المنطقة.

واستثماراً لهذا الزخم، اختتم مركز دبي للسلع المتعددة أحدث سلسلة من جولاته الترويجية المباشرة "وجد من أجل التجارة" في كل من نيويورك وبروكلين وميامي. وقد جمعت هذه الفعاليات الثلاث رفيعة المستوى 150 من قادة الأعمال من مختلف القطاعات الحيوية، بما في ذلك التكنولوجيا والخدمات المالية والسلع والصناعات المتقدمة، في وقت يسرّع فيه المركز من جهوده لاستقطاب الموجة التالية من الشركات والاستثمارات الأمريكية إلى دبي.

وفي هذا السياق، قال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: "تمثل زيارة الرئيس ترامب الأخيرة إلى دولة الإمارات، والتي جاءت في إطار أول زيارة رسمية له للخارج خلال فترة ولايته الثانية، بداية فصل جديد من التعاون الاقتصادي بين دولة الإمارات والولايات المتحدة. وفي ظل وصول حجم التبادل التجاري الثنائي بين البلدين إلى ما قيمته 34.4 مليار دولار في عام 2024، فقد تعزز الزخم التجاري والاستثماري بينهما، وتنامى الإقبال لدى الشركات الأمريكية على تأسيس أعمالها في دبي والانطلاق منها نحو الأسواق العالمية. وقد شهدنا هذا التوجه بشكل مباشر من خلال النمو القوي على مر السنين في أعداد الشركات الأمريكية التي تنضم إلى منطقة الأعمال التابعة لنا، بما في ذلك الزيادة المسجلة بنسبة 7٪ خلال الاثني عشر شهراً الماضية، مما يعني أن مركز دبي للسلع المتعددة قد أصبح اليوم الوجهة المفضلة لما يزيد على 45٪ من إجمالي الشركات الأمريكية العاملة في الدولة، وهي مكانة سنعمل على تعزيزها وترسيخها من خلال تعزيز القيمة التي نقدمها عبر منظوماتنا المتكاملة في قطاعات السلع والخدمات والتقنيات المتقدمة".

ويواصل مركز دبي للسلع المتعددة، بفضل سجله الحافل وسمعته القوية بصفته منطقة أعمال دولية رائدة، تعزيز جاذبيته الاستثمارية، حيث تزاول اليوم ما يقارب26,000 شركة أعمالها ضمن منطقته، بما في ذلك أكثر من 700 شركة من الولايات المتحدة. ويسهم المركز بما نسبته 15٪ من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر السنوية في دبي، وبما يعادل 7٪ من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة. ومن خلال مبادراته النوعية، مثل سلسلة الجولات الترويجية "وجد من أجل التجارة"، يواصل المركز ترسيخ مكانة دبي وجهة رئيسية لمزاولة الأعمال، وربط الشركات الدولية بشبكة عالمية من الفرص عبر منطقة الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا وغيرها.

حول مركز دبي للسلع المتعددة

مركز دبي للسلع المتعددة هو منطقة أعمال دولية رائدة تساهم في تحفيز تدفق التجارة العالمية عبر دبي. ويقدم المركز كافة أشكال الدعم اللازم للشركات الأعضاء لمباشرة أعمالها بكل سلاسة، مما يمكّنها من الوصول إلى الأسواق الأسرع نمواً في جميع أنحاء العالم انطلاقاً من منطقة أعمال ديناميكية تتوافر فيها كافة الإمكانات والمقومات اللازمة للنمو والازدهار. ويضم المركز حالياً، بفضل نهجه الشمولي، أكثر من 25000 شركة، بما في ذلك المؤسسات متعددة الجنسيات والشركات الناشئة القوية، مساهماً بذلك في ترسيخ مكانة دبي مركزاً دولياً رئيسياً على خارطة التجارة والابتكار. ويُعد مركز دبي للسلع المتعددة نقطة تلاقي عالمية للتجارة والأعمال. لمعرفة مزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة موقعنا الإلكتروني: dmcc.ae.

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