13% نسبة نمو الرخص من الجنسية العمانية

تهنئ دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة عجمان سلطنة عمان الشقيقة بيومها الوطني ال52 والذي يصادف 18 نوفمبر من كل عام وبهذه المناسبة أصدرت التنمية الاقتصادية بياناً عن إجمالي قيمة الصادرات لسلطنة عمان والتي بلغت 64 مليون درهم خلال العام الجاري 2022، وقد نمت نسبة الصادرات بنسبة 7% مقارنةً بعام 2021, فيما بلغت نسبة نمو الرخص الجديدة من الجنسية العمانية بنسبة 13%مقارنةً ب 2021.

وبهذه المناسبة قال سعادة عبدالله أحمد الحمراني مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية: «نهنئ اليوم سلطنة عمان الشقيقة في يومها ال52 ونؤكد حرصنا على توطيد العلاقات المشتركة مع الدولة الشقيقة , ونتمنى لهم وأكد الحمراني إن العلاقات بين دولة الإمارات وسلطنة عُمان ،الوحدة والترابط والنمو والازدهار الاقتصاديالشقيقة كانت ولا تزال وستظل، بإذن الله تعالى، قوية وراسخة لأن ما يجمع شعبي البلدين من روابط أخوية يضرب جذوره في أعماق التاريخ، ويستند إلى أسس متينة من الجوار الجغرافي والقيم والعادات والتقاليد المشتركة وعلاقات العمق الاستراتيجي".

#بياناتحكومية

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